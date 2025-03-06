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أسرار الصحف 6-3-2025

اسرار
2025-03-05 | 23:36
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أسرار الصحف 6-3-2025
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أسرار الصحف 6-3-2025

النهار

- على الرغم من التطورات الأمنية، يستمر "حزب الله" في ترميم شبكة اتصالاته الخاصة في البلدات التي تضررت فيها جزئياً من دون أي رادع من الأجهزة الرسمية. 

- سفير عربي في بيروت استدعته دولته على جناح السرعة قبل أسابيع وأنهت مهمته من دون أن تسمح له بوداع المسؤولين وكلّفت زميلاً له في موقعه لإدارة البعثة.

- يكثر الحديث عن مشاريع لشطب الودائع وأخرى للمحافظة عليها من دون اتضاح الرؤية الرسمية حيال الملف لتوفير الحلول الجدية له.

- لم تفهم أسباب توقف السير أمس بعد هطول خفيف للأمطار وبقاء المواطنين عالقين لساعات في سياراتهم في غياب أي إجراءات أمنية مسهّلة.

- عادت إحدى الصحف العربية للطباعة في بيروت بعد توقف تمهيداً لدخول السوق السورية قريباً في ظل عدم وجود إعلام منافس على كل الصعد في سوريا الجديدة.

- كرر دبلوماسي أميركي الإشادة بطريقة العمل التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي لضبط السوق النقدي، واصفاً إياها بالأفضل في الحفاظ على الانضباط النقدي، إلى حين الدخول في دورة اقتصادية مالية تتضمن حلولاً متكاملة.

- يتخوف مراقبون من عدم ثبات الاستقرار في لبنان بسبب التعنت الإسرائيلي وتداعياته على مجمل الملفات المنطقة المرشحة للانفجار مجدداً.


الجمهورية

- تبيّن أنّ هناك ملاحقات قضائية بحق أفراد من عائلة أحد الأسماء المطروحة لمركز حاكمية مصرف لبنان من ضمنها ملفات قضائية تتعلق بهدر للمال العام وتبييض أموال.

- النقاش حول موقعَين أمني وقضائي-مالي أدّى إلى تأخير استحقاق كان وُضِع على نار حامية.

- أُسند إلى دولة عظمى في حال حرب دور استراتيجي في النظام الجديد في الشرق الاوسط مختلف تماماً عن دورها السابق.


اللواء

- أدى خطاب ترامب إلى استعار حرب العملات مع أوروبا وقفزة في البورصات، وسجل اليورو ثلاث نقاط ارتفاعاً في يوم واحد.

- يتزايد الاهتمام بترشيح شخصية حقوقية مصرفية لبنانية لحاكمية مصرف لبنان في باكورة التعيينات المالية في الجلسات الأولى للحكومة.

- تتجه إدارة دولة كبرى إلى تنشيط قنوات التواصل مع الحركات المسلحة المحسوبة على محور قيد التفكك الكامل.
البناء

- وجّهت منظمات حقوقية أوروبية انتقادات قاسية للمبعوث الأممي غير بيدرسون لتجاهله الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في ظل الحكم الجديد في سوريا وهي انتهاكات موثقة لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كان يدافع عنه بيدرسون في ظل النظام السابق أنه مركز صاحب مصداقيّة ويرفض الأخذ بتقاريره ويتجاهلها حالياً، رغم أن تركيبة قوى الحكم الجديد تصنف انتهاكاته ضمن عمليّات جرائم تطهير عرقي، بينما تركيبة النظام السابق تصنف انتهاكاته بصفتها عملاً تعسفياً للسلطة. ويقول ناشط أوروبي: "لم تلق الأسئلة أي أجوبة سوى الحاجة لإعطاء فرصة للحكم الجيد انسجاماً مع المناخ السائد في أوروبا والهادف برأي الكثيرين لتعويض خسارة أوكرانيا بربح سوريا كمستعمرة خلف البحار ولو تحت ظل تنظيم مثل جبهة النصرة".

- نقلت مصادر عربية عن مسؤولين مصريين قناعاتهم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تملك فرصاً لحلول أخرى غير الحل العربي الذي لا ترغب به، لأنها متكافلة ومتضامنة مع إسرائيل، وتدرك أن إسرائيل تلقت إصابات لا تقلّ خطورة عن إصابات المقاومة رغم اختلاف طبيعة الإصابات هنا وهناك ونتائجها على المجتمع. فالمجتمع الفلسطيني قويّ ومتماسك ومتمسك بقضيته بخلاف المجتمع في كيان الاحتلال، ولذلك يتحدث المسؤولون المصريون عن رفع منسوب مواقف مصر تدريجياً بالتناسب مع الأجوبة الأميركية والإسرائيلية وهم واثقون أنّهم سوف يربحون هذه الجولة لصالح الموقف الفلسطيني الذي تمثله حركة حماس في ظل تردّد الرئيس محمود عباس الذي كان يفضل سلوك طريق تدفيع حركة حماس ثمن الحرب سياسياً على أمل أن يرضى بذلك الأميركيون والإسرائيليون ويمنحونه دوراً.

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