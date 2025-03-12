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o
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o
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o
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o
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21
o
متن
21
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أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
اسرار
2025-03-12 | 00:45
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أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
النهار
طرحت الدعوى المقامة ضد جمعية "كلنا إرادة" تساؤلات حول الدوافع والجهات الممولة لها، وخصوصاً المصارف المتضررة من حركة الجمعية، إذ أن مبررات الشكوى تنطبق على معظم الجمعيات والمؤسسات التي لا تقدم البيانات المالية السنوية وكشوفات الحسابات.
"عادت حليمة الى عادتها القديمة" يقول أحد التربويين في إطار حديثه عن إطلاق النار على أعداد المناهج الجديدة ليكمل أن الذين يحركون الحملات ضد المناهج معروفون وهم يكررون العمل الذي قاموا به قبل أكثر من ربع قرن لغايات معروفة.
تشكو إحدى الكنائس المحلية من تباطؤ الفاتيكان في الموافقة على الانتخابات التي تقترح بموجبها مطارنة جدد للأبرشيات في إطار البطريركية الأنطاكية.
روجت أوساط سياسية بأن موافقة القاضي جمال الحجار على تسهيل استئناف التحقيق في ملف انفجار المرفأ جاءت نتيجة مقايضة تثبيته في موقعه حتى نيسان 2026.
كثر الكلام عن إمكانية إعادة المصارف العمل بالقروض بشكل منظم، الأمر الذي يفيد المواطنين ويطرح تساؤلات عن توافر السيولة لدى المصارف.
يردّد أكثر من مسؤول سياسي في مجالسه، أن إعادة الإعمار صعبة ومعقدة ومشروطة، وقد تحتاج إلى سنوات طويلة، لذا يجري التفتيش عن بديل وتحديداً البيوت الجاهزة في القرى والبلدات المهدمة.
الجمهورية
نوّهت مراجع مسؤولة بما يبذله محافظ جبل لبنان من جهود كبيرة على صعد عدة، خصوصاً في مجالات الشؤون التنموية والبلدية وتسهيل الإجراءات والبت بالمعاملات.
أكّدت شخصية سياسية تنتمي إلى طائفة تتفاعل مع ما يجري في دولة مجاورة أنّها ليست معنية باجتماع عقده أخيراً أحد الأطر التنظيمية لتلك الطائفة، لأنّها لا تعترف أصلاً بشرعية هذا الاطار.
يحرص طرفان سياسيان على تفادي إخراج خلاف مستجد بينهما إلى العلن، وذلك للحؤول دون إضعاف طائفتهما في مواجهة خطر داهم
اللواء
لمس خبراء صندوق النقد تغييرات في عمل وزارة سيادية، وسط ارتياح للآلية الجديدة، المتَّبعة في العمل..
تراجعت أعداد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، مع عودة مئات الألوف بعد تغيير النظام في دمشق..
اقترحت مجموعات كبرى من المستثمرين الدوليِّين والأميركيِّين أن يتولى إدارة قطاع غزة مدني فلسطيني من كبار الأثرياء، ومعروف في الأوساط المالية الدولية، لا سيما الأميركية..
نداء الوطن
أبدت فرنسا اهتماماً بمعرفة أجواء زيارة الرئيس جوزاف عون إلى السعودية، وخلفية هذا الاهتمام أن فرنسا هي التي تحضِّر لمؤتمر دعم لبنان في بداية الصيف، وتعرف أهمية الدور السعودي في إنجاح هذا المؤتمر.
بعد صدور التعيينات العسكرية والأمنية، يُتوقَّع أن توضع التشكيلات الدبلوماسية على نار هادئة، خصوصاً أن هناك مقترحات بأن يتم تعيين بعض السفراء من خارج الملاك.
تتصاعد الشكاوى من مدراء أقسام في إحدى الوزارات الخدماتية، بسبب تراكم المعاملات التي تحتاج إلى موافقات، والسبب غياب المولجين، والمولجات بالتوقيع في أغلب الأحيان عن مكاتبهم.
البناء
قالت قيادات سورية من المعارضة السياسية للنظام السابق إنّها فوجئت بحجم التنازلات التي قدّمتها قيادة الحكم الجديد لكل من قيادة قوات قسد وبعض القيادات في السويداء لجهة القبول بصيغة فيدراليّة غير معلنة تكون فيها القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية ذات صفة إقليميّة لا وطنيّة وترتبط بعلاقة تنسيق مع حكومة دمشق، وذلك فقط لضمان فك الصلة بين هذه المكوّنات والساحل الذي دفع ثمناً باهظاً بفعل المجازر التي ارتكبتها قوات النظام الجديد. وكان الأحرى بقيادة النظام مداواة جراح الساحل وتقديم التنازلات لسكانه بدلاً من منحها للآخرين لعزله وتساءلت عن انتهازيّة القيادات التي قبلت الصفقة في قسد والسويداء وهي تعلم أنها تقبض ثمن دماء أهل الساحل بدلاً من التمسك بالبحث عن حل وطنيّ شامل لكل سورية.
حذّر مرجع سياسيّ من قبول الحكومة اللبنانيّة بالصيغة الأميركيّة الإسرائيليّة المسمومة التي تقوم على ربط مصير التلال الخمس والأراضي المحتلة داخل الخط الأزرق والتي يستحق الانسحاب الإسرائيلي منها فوراً بمفعول رجعي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وبين المناطق الواقعة بين الخط الأزرق وخط الهدنة، بحيث يصبح التفاوض على كل المناطق المحتلة تسليماً باعتبارها متنازعاً عليها، ويصير هذا التفاوض أقرب للتفاوض على ترتيبات أمنية لأمن الاحتلال كجزء من مفاوضات تمسّ السيادة اللبنانية.
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