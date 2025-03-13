الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 13-3-2025

اسرار
2025-03-13 | 00:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 13-3-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 13-3-2025

النهار

تكثفت في اليومين الأخيرين حركة الاتصالات والتنسيق في أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لضمان أوسع مشاركة في ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط.

يقول وزير لبناني سابق إن الدفع والدعم الدوليين للعهد الجديد سيدفعان إلى إنجاز التعيينات الإدارية كلها وستظهر أسماء ووجوه جديدة غير مدانة سابقاً ولا تشوب مسيرتها أي شائبة إلا في ما ندر.

بدأت الأحزاب تتهيأ للانتخابات البلدية المقبلة عبر التواصل مع العائلات وقريبين من التوجهات الحزبية لعلمها أن أساليب الفرض السابقة قد تتراجع إلى حد كبير.

لوحظ أن بلدة بسوس في قضاء عاليه رفعت لافتة ترحّب بابنها ميشال عيسى الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة الأميركية في لبنان.

اعتبر مسؤول حزبي على علاقة تنسيق بالنظام السوري الجديد أن ما جرى في الساحل السوري على رغم فداحته إنما شكّل "تنفيسة" شعبية وتحصيناً للرئيس أحمد الشرع وفريقه ودفع مسار الاتفاقات الداخلية والمصالحات.

لاحظ المسافرون والقادمون عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تحسن الخدمات والترتيبات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وكذلك النظافة ما دفع عدداً كبيراً من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالأمر.

الجمهورية

عُقد لقاء بعيداً من الاضواء بين قيادي في حزب بارز وشخصية أساسية في تيار سياسي قرّر إعادة تفعيل حضوره في الشأن العام، وذلك على وقع الرسائل الإيجابية المتبادلة أخيراً بين الجانبَين.

يعاني موظفون في إحدى الدوائر الرسمية في جبل لبنان من نقص حاد في عددهم على الرغم من تزايد المعاملات الحيَوية التي يتمّ معالجتها.

اعتبر مسؤول كبير أنّ نسبة عالية من المعلومات التي يتمّ تداولها إعلامياً ليست صحيحة ولا أساس لها.

اللواء

شبَّه دبلوماسي مخضرم مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان بمهمة بعثة إيرفد التي فتحت الطريق أمام إصلاحات جذرية في حقبة الستينات، أدَّت إلى ازدهار مالي ومعيشي مشهود..

تحرص مصادر وازنة في "الثنائي" على تجنُّب التسرُّع والإلتجاء الى الوقوف وراء موقف الدولة في القضايا الساخنة المطروحة.

حسب هيئات الرقابة، فإن الانضباط في أداء الموظفين سجّل ارتفاعاً ملموساً، في ضوء المناخ الإصلاحي السائد، ومسارعة الأحزاب لرفع الغطاء عن مناصريها في الإدارة..

البناء

لا تزال منظمات حقوقية أوروبية تقوم بتوثيق حصيلة مجازر الساحل السوريّ، وتحدّثت إحدى هذه المنظمات أمام البرلمان الفرنسي عن رقم يقارب 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر. وكان تقريرها وراء تبدُّل اللهجة الأوروبيّة حيث البيان الأوروبي لم يعد يتحدّث عن اعتبار ما يجري اعتداء لفلول النظام على أجهزة الأمن بل مجازر ارتكبتها أجهزة الأمن بدم بارد بحق مدنيّين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنّين والاعتراف بأن البيان الأميركي كان أقرب في توصيف الواقع من البيانات الأوروبيّة المحكومة بالتسرّع لصالح أوهام امتلاك نفوذ في سورية عن طريق محاباة النظام الجديد ورعاته في قطر وتركيا.

قال مرجع سياسيّ إن الصيغة الأميركيّة بضمّ التلال الخمس إلى مسار تفاوضيّ يضمّ النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها من جانب لبنان يعني القبول بجعل مصير التلال يشبه مصير النقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال منذ 43 عاماً أي منذ عام 1982 بينما التلال التي كانت تحت سيادة لبنان منذ عام 2000 حتى عام 2024 فإن فصلها عن مسار النقاط الـ 13 كما فعل القرار 1701 الذي وحده يضمن استعادتها. ولذلك فإن المطلوب الوحيد من الحكومة اللبنانية أن تتصرّف بصدق مع كلامها عن تطبيق القرار 1701 وأن تضع نص القرار أمامها وتتقيّد بنصوص بنوده حرفياً.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

13-3-2025

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-03-03

أسرار الصحف 3-3-2025

LBCI
اسرار
2025-02-13

أسرار الصحف 13-2-2025

LBCI
اسرار
2025-01-13

أسرار الصحف المحلية 13-1-2025

LBCI
اسرار
2025-03-12

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-03-12

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025

LBCI
اسرار
2025-03-11

أسرار الصحف 11-03-2025

LBCI
اسرار
2025-03-10

أسرار الصحف 10-3-2025

LBCI
اسرار
2025-03-08

أسرار الصحف 08-03-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:29

ثلاث قرارات لوزير المالية...

LBCI
عالم الطبخ
16:08

كبة اليقطين وشوربة الفطر... مائدة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-03-08

حماس تحذر من "تداعيات" منع دخول المساعدات على الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
03:17

تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني... اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:23

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
12:26

ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما

LBCI
أخبار دولية
16:58

رئاسة الجمهورية السورية: قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي

LBCI
اقتصاد
06:39

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات

LBCI
أخبار لبنان
11:55

اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي

LBCI
أمن وقضاء
11:29

الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
03:31

الاسير الخامس... الجيش اللبناني يتسلم العسكري زياد شبلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More