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16
o
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o
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24
o
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o
كسروان
22
o
متن
22
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أسرار الصحف 13-3-2025
اسرار
2025-03-13 | 00:30
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أسرار الصحف 13-3-2025
النهار
تكثفت في اليومين الأخيرين حركة الاتصالات والتنسيق في أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لضمان أوسع مشاركة في ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط.
يقول وزير لبناني سابق إن الدفع والدعم الدوليين للعهد الجديد سيدفعان إلى إنجاز التعيينات الإدارية كلها وستظهر أسماء ووجوه جديدة غير مدانة سابقاً ولا تشوب مسيرتها أي شائبة إلا في ما ندر.
بدأت الأحزاب تتهيأ للانتخابات البلدية المقبلة عبر التواصل مع العائلات وقريبين من التوجهات الحزبية لعلمها أن أساليب الفرض السابقة قد تتراجع إلى حد كبير.
لوحظ أن بلدة بسوس في قضاء عاليه رفعت لافتة ترحّب بابنها ميشال عيسى الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة الأميركية في لبنان.
اعتبر مسؤول حزبي على علاقة تنسيق بالنظام السوري الجديد أن ما جرى في الساحل السوري على رغم فداحته إنما شكّل "تنفيسة" شعبية وتحصيناً للرئيس أحمد الشرع وفريقه ودفع مسار الاتفاقات الداخلية والمصالحات.
لاحظ المسافرون والقادمون عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تحسن الخدمات والترتيبات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وكذلك النظافة ما دفع عدداً كبيراً من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالأمر.
الجمهورية
عُقد لقاء بعيداً من الاضواء بين قيادي في حزب بارز وشخصية أساسية في تيار سياسي قرّر إعادة تفعيل حضوره في الشأن العام، وذلك على وقع الرسائل الإيجابية المتبادلة أخيراً بين الجانبَين.
يعاني موظفون في إحدى الدوائر الرسمية في جبل لبنان من نقص حاد في عددهم على الرغم من تزايد المعاملات الحيَوية التي يتمّ معالجتها.
اعتبر مسؤول كبير أنّ نسبة عالية من المعلومات التي يتمّ تداولها إعلامياً ليست صحيحة ولا أساس لها.
اللواء
شبَّه دبلوماسي مخضرم مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان بمهمة بعثة إيرفد التي فتحت الطريق أمام إصلاحات جذرية في حقبة الستينات، أدَّت إلى ازدهار مالي ومعيشي مشهود..
تحرص مصادر وازنة في "الثنائي" على تجنُّب التسرُّع والإلتجاء الى الوقوف وراء موقف الدولة في القضايا الساخنة المطروحة.
حسب هيئات الرقابة، فإن الانضباط في أداء الموظفين سجّل ارتفاعاً ملموساً، في ضوء المناخ الإصلاحي السائد، ومسارعة الأحزاب لرفع الغطاء عن مناصريها في الإدارة..
البناء
لا تزال منظمات حقوقية أوروبية تقوم بتوثيق حصيلة مجازر الساحل السوريّ، وتحدّثت إحدى هذه المنظمات أمام البرلمان الفرنسي عن رقم يقارب 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر. وكان تقريرها وراء تبدُّل اللهجة الأوروبيّة حيث البيان الأوروبي لم يعد يتحدّث عن اعتبار ما يجري اعتداء لفلول النظام على أجهزة الأمن بل مجازر ارتكبتها أجهزة الأمن بدم بارد بحق مدنيّين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنّين والاعتراف بأن البيان الأميركي كان أقرب في توصيف الواقع من البيانات الأوروبيّة المحكومة بالتسرّع لصالح أوهام امتلاك نفوذ في سورية عن طريق محاباة النظام الجديد ورعاته في قطر وتركيا.
قال مرجع سياسيّ إن الصيغة الأميركيّة بضمّ التلال الخمس إلى مسار تفاوضيّ يضمّ النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها من جانب لبنان يعني القبول بجعل مصير التلال يشبه مصير النقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال منذ 43 عاماً أي منذ عام 1982 بينما التلال التي كانت تحت سيادة لبنان منذ عام 2000 حتى عام 2024 فإن فصلها عن مسار النقاط الـ 13 كما فعل القرار 1701 الذي وحده يضمن استعادتها. ولذلك فإن المطلوب الوحيد من الحكومة اللبنانية أن تتصرّف بصدق مع كلامها عن تطبيق القرار 1701 وأن تضع نص القرار أمامها وتتقيّد بنصوص بنوده حرفياً.
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