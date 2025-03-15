الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 15-03-2025
اسرار
2025-03-15 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 15-03-2025
الجمهورية
قال ديبلوماسي عريق إنّ بلاده لو كانت تُدير الحكم في دولة مجاورة، كما يُشاع، لما سمحت بما حصل من ارتكابات في منطقة معيّنة.
كشف أحد الوزراء أنّ هناك ما يُشبه الخلايا الحزبية الناشطة لكل حزب وتيار داخل غالبية الوزارات، و"فهمكم كفاية".
سأل خبير مالي لماذا لا تعتمد الحكومة الإصلاحية استيفاء 50 بالمئة من الرسوم والضرائب نقداً والباقي من الأموال المحتجزة في المصارف مثلا؟
اللواء
تتحدث تقارير من داخل مؤسسة كهرباء لبنان عن اعتزام المؤسسة زيادة ساعات التغذية بعد عيد الفطر، من دون تحديد لا التوقيت ولا ساعات الزيادة…
قرر وزير من الحكومة السابقة الترشح للانتخابات النيابية على لائحة التيار الذي ينتمي إليه، لكنه يربط تقديم الترشيح رسمياً بالظروف والتحالفات التي ستحكم المعركة الانتخابية.
طغى التقييم الايجابي حول المقاربة التي أرست التفاهم على إصدار التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة والتوازن ما بين النظام الطائفي وحسابات الاصلاح والتغيير.
نداء الوطن
كُشِفت تقارير في مراكز المخابرات السورية في دمشق، توثِّق المساعدات العسكرية السورية التي قدمها نظام الأسد لـ"حزب الله" بعد تفجيرات "البيجر" في السابع عشر من أيلول الفائت.
توقَّف ملحقون عسكريون في سفارات أجنبية عند الرقم الذي كُشف عن عدد المسؤولين العسكريين من الصف الثالث من "حزب الله" الذين سقطوا منذ وقف إطلاق النار، خصوصاً أن العدد تجاوز الـ 120 قتيلاً.
توقع مصدر سياسي أن تبدأ عملية غربلة التعيينات الدبلوماسية من خارج الملاك، بعد إنجاز سلَّتَي التعيينات الأمنية والقضائية.
البناء
توقفت مصادر دبلوماسية أمام مفردات مفتاحيّة وردت في بيان مجلس الأمن الدولي حول سورية، وقالت إنها تشكل نقاط ارتكاز المتابعة اللاحقة أولاها التعاون الأميركي الروسي الذي يكرّس حماية أميركية للمكوّن الكردي وحماية روسية للمكوّن العلوي تجسّدت بفتح قاعدة حميميم أمام الذين لجأوا إليها من المدنيين السوريين، والثانية هي إعادة التذكير بالقرار 2254 الذي ترفضه حكومة دمشق الجديدة ويتناقض مع الإعلان الدستوريّ سواء لجهة مدة الحكم الانتقالي أو هيئة الحكم، والثالثة هي متابعة التحقيقات المقرّرة من الحكومة ضمن مهلة 30 يوماً وما يمكن أن يعقب فشل التحقيق من قرار بلجنة تحقيق دوليّة، والنقطة الرابعة هي إعادة الحديث عن مكافحة الإرهاب والتزامات سورية بهذا الصدد. وهذا يعني العودة إلى لوائح الأمم المتحدة تجاه الفصائل المصنفة إرهابية ولا تزال هيئة تحرير الشام وأخواتها من بينها وليس تنظيم داعش فقط.
حذّرت قوى سياسية من تسويق التفاوض الحدوديّ مع الاحتلال تحت ستار إعلامي عنوانه لا للتطبيع بينما يجري التطبيع عملياً. وقالت إن الأشدّ خطورة هنا ليس التطبيع فقط بل قبول تشكيل لجنة سياسية للتفاوض إلى جانب لجنة أمنية ولجنة جغرافية للحدود. وفي لجنة الحدود سوف يعني قبول التفاوض التنازل عن القرار 1701 الذي يدعو لانسحاب الاحتلال من الأراضي الواقعة داخل الخط الأزرق أي تلك التي انسحب منها عام 2000 وعاد إلى احتلالها عام 2006 أو عام 2024 وهي لا تحتاج إلى تفاوض وقبول التفاوض عليها بدمج مصيرها مع الأراضي التي رفض الاحتلال الانسحاب منها عام 2000 وسُمّيت نقاطاً متنازعاً عليها ومثبتة أنّها ضمن الحدود الدوليّة المعترف بها للبنان ولا حاجة لترسيم حدودي لإظهارها وذريعة الاحتلال للبقاء فيها أمنية ومصيرها لا يصبح على الطاولة إلا بعد الانسحاب إلى وراء الخط الأزرق والدمج بين المرحلتين ليس خطأ وطنياً بل خطيئة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
15-03-2025
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-03-11
أسرار الصحف 11-03-2025
اسرار
2025-03-11
أسرار الصحف 11-03-2025
0
اسرار
2025-03-08
أسرار الصحف 08-03-2025
اسرار
2025-03-08
أسرار الصحف 08-03-2025
0
اسرار
2025-03-04
أسرار الصحف 04-03-2025
اسرار
2025-03-04
أسرار الصحف 04-03-2025
0
اسرار
2025-01-03
اسرار الصحف المحلية 03-01-2025
اسرار
2025-01-03
اسرار الصحف المحلية 03-01-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-14
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
آخر الأخبار
2025-03-14
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-03-13
أسرار الصحف 13-3-2025
اسرار
2025-03-13
أسرار الصحف 13-3-2025
0
اسرار
2025-03-12
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
اسرار
2025-03-12
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
0
اسرار
2025-03-11
أسرار الصحف 11-03-2025
اسرار
2025-03-11
أسرار الصحف 11-03-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:31
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية
أخبار لبنان
16:31
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية
0
أخبار دولية
17:23
واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب
أخبار دولية
17:23
واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب
0
آخر الأخبار
17:40
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن فرض عقوبات على مسؤولين من تايلاند لدورهم في ترحيل 40 من الإيغور إلى الصين
آخر الأخبار
17:40
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن فرض عقوبات على مسؤولين من تايلاند لدورهم في ترحيل 40 من الإيغور إلى الصين
0
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
0
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
2
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
3
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
4
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
5
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
6
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
7
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
8
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More