أسرار الصحف 17-03-2025

النهار



- في تقليد إفطار دار الفتوى المستعاد بعد انقطاع طويل، لفت حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي عادة ما يتخوّف أمنيّاً من المشاركة في مناسبات عامة.



- بعد التصاريح واللقاءات الأخيرة، تبيّن للبنانيين وجود ثلاثة مشايخ عقل للدروز في سوريا يتوزعون نفوذهم مناطقيّاً.



- عُلم أنّ بعض نواب الكتل النيابية، يجولون على مرجعيات سياسية لمناقشة قانون الانتخاب معهم وإمكانية تعديله، وذلك بعيداً عن الأضواء والإعلام، فيما بات جلياً أن المكون المسيحي يرفض الصوتين التفضيليين.



- تبيَن أنّ الخلاف الحدودي الذي وَقع أمس، لم يكن تسلّلاً سوريّاً إلى لبنان، بل ملاحقات ونزاعات ما بين المهربين على ضفّتَي الحدود.



- طُلِب إلى وسائل اعلامية تتبع شخصية سياسية بارزة عدم الرد على وزير سابق والتعامل مع تصريحاته كأنّها لم تكن وإهمالها كلياً.



- لوحظ أنّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يستجلب الكثير من الصراعات المحتدمة بين جهات متعددة متضاربة المصالح، حيث تحوَّل الموضوع الى مواجهة سياسية تطال أكثر من طرف.



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الجمهورية



- توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرّة، ما سيُرتِّب اتخاذ إجراءات بحقة في حال استمراره بالتهرّب.



- أكّد وزير بارز أنّ استمرار الهروب من عدم إعادة الثقة إلى القطاع المالي من خلال ضمان حقوق المودعين سيؤثر على لبنان سلباً لأكثر من 50 سنة، أسوة بتجارب في دول أخرى.



- يُثير إسمان مطروحان لحاكمية المصرف المركزي هواجس جهة مالية مسؤولة عن التسبّب في الإنهيار، الأول يُفضّل حلاً توافقياً بلا أحكام سجنية لإعادة أموال المودعين، والثاني يعتبر القضاء المالي والمحاسبة حلاً وحيداً.



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اللواء



- قاطع معظم نواب طرابلس الإجتماع المفاجئ الذي دعا إليه الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبره بعضهم بأنه «دوبلة» على إهتمام رئيس الحكومة بمشاريع الفيحاء والشمال وفي مقدمتها إحياء المنطقة الإقتصادية وافتتاح مطار القليعات!



- كشفت الجهات المعنية مَنْ يقف وراء حملات التواصل الإجتماعي المغرضة للإيحاء بوجود تباينات بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول التعيينات الأمنية، وأكدت أن التنسيق والتفاهم كان كاملاً بين الرئيسين حيث تم إعتماد مبدأ الكفاءة ونظافة الكف!



- تساءل مسؤول سابق عن الأسباب التي كانت تؤخر اتخاذ التدابير الجدّية التي اتخذتها الحكومة حالياً في مطار بيروت، وأعادت الهيبة والفعالية للسلطات الأمنية، وتضمنت تسهيلات جمّة للمسافرين في قاعات المغادرة والوصول!



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البناء



- قال مصدر أمني إنه يستبعد تصعيداً على الحدود اللبنانيّة السورية رغم التوتر الذي يظهر بين فترة وأخرى ويكون سببه احتكاكات بين سكان على طرفي الحدود ينخرط فيه بعض المسلّحين في الأجهزة السورية. وقال إن حزب الله الذي يفترض أن يشكل الطرف المقابل للتصعيد ينأى بنفسه عن أي احتكاك حدوديّ ويترك المسؤولية كاملة للجيش اللبناني بما في ذلك كيفية التعامل مع العشائر المسلحة وأيّ تصعيد من الجانب السوري سيواجه الجيش اللبناني الذي يحظى بتغطية إقليمية ودولية لا يرغب الطرف السوري بالتصادم معها، مرجحاً أن يجري تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكوميّة عبر الحدود لضمان تخفيف التوتر.



- أكدت مصادر أمنية خليجية لمندوبي مواقع إعلامية أميركية أن البنية العسكرية الرئيسية لليمن لم تُصَب بأضرار حقيقية نتيجة الغارات الأميركية التي يفترض أن تكون الأقوى وأن تتضمن وجبتها الأولى أقوى ما فيها، واعتبرت أن الرد اليمني السريع والواسع حقق الوصول إلى الحاملات والسفن الأميركية ولم تُعرف الأضرار التي تسبب بها، لكن المشهد يقول بأن حرب استنزاف سوف تنشأ في البحر الأحمر سرعان ما تبدو لصالح اليمن الذي يكفيه الصمود ومواصلة الاستهداف كي يربح الحرب مقابل أميركا التي لا تستطيع التحدث عن انتصار إلا أن نجحت بتأمين حرية عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وإيقاف الاعتراضات والاستهدافات اليمنية. وهذا يعني أن إعلان الحرب كان دعسة ناقصة.