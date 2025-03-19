أسرار الصحف 19-3-2025

النهار



رصدت أوساط سياسية باهتمام قضية توقيف أحد القضاة المتقاعدين وإحالته الى السجن بعد ادانته بتلقي رشاوى واستغلال المنصب وفي ما اذا كانت الخطوة ستتحول كرة ثلج تطال السلك القضائي بغية اصلاحه.



- تردد أن سمساراً خضع للاستجواب في قصر العدل في بيروت تمكن من الفرار قبل تسطير مذكرة توقيف بحقه لتتحول المذكرة غيابية.



- يردد مرجع سياسي في مجالسه، خشيته من استمرار المتغيرات في المنطقة وانعكاسها على لبنان، وتخوف من تحولات كبيرة باتجاه البقاع ومناطق أخرى.



- يرجع مسؤول سياسي المشاكل الحدودية بين لبنان وسوريا الى الفساد المستشري والذي تتواطؤ فيه اجهزة امنية منذ النظام السابق ومحاولتها الاستمرار في عمليات التهريب بما يضر بمصلحة البلدين.



- بعد الفوضى التي كانت سائدة في المديرية، وتوزيع محسوبين بطاقات بالجملة، اتخذ المدير العام الجديد لأمن الدولة قرارا بوقف العمل بجميع الرّخص (تسهيل المرور) وأوامر المهمة، الصادرة عن المديرية قبل 13 آذار 2025 ووقف استعمالها من حامليها تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.





الجمهورية



- توافرت معلومات لدى جهة سياسية عن أنّ خصومها سيحاولون في استحقاق مقبل إسقاط شخصية أساسية لصيقة بقيادتها.



- اعتبرت شخصية قيادية في تيار سياسي أنّ خصومه في بيئته فقدوا ورقة ضدّه بعدما باتوا هم الذين يجلسون حول طاولة واحدة مع حزب كان حليفاً لهذا التيار.



- كشفت مصادر نيابية أنّ طرح إلغاء السرّية المصرفية دفع بأحد النواب التعليق عليه بأنّه سيُحدِث داخل المجلس حرباً وخارجه حرباً أهلية.





اللواء



- أحدثت تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف صدمة وضجة في الأوساط الرسمية والسياسية، لجهة ربط الاستقرار والإعمار بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.



- فوجئ المواطنون بإرسال الجباة لتحصيل فواتير الكهرباء عشية عيد الفطر، وقبل أن يقبض الموظفون والمستخدمون رواتبهم، لتسديد المبالغ الطائلة.



- حذرت جهات مطَّلعة على بعض ما يدور من مخططات لتوسيع التوترات حول لبنان وفي داخله، من الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، المزدهرة هذه الأيام.





البناء



- قالت مصادر روسية إن تبادلاً للآراء حول الشرق الأوسط بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل إلى التفاهم على دور محوري للسعودية في حل سياسيّ للقضية الفلسطينية وعلى دور روسيّ ضامن للملف النووي الإيراني وتأكيد طابعه السلميّ واعتماد الحوار السعوديّ الإيرانيّ إطاراً لحل النزاعات السياسية في المنطقة مثل الأزمة اليمنية. وقالت المصادر إن ترامب شرح اعتبارات التصعيد الأميركي والإسرائيلي ضد اليمن وغزة، ولكن بوتين قال إن هذا التصعيد لن ينتج حلولاً واستخدم وصف ترامب للحرب الأوكرانية واعتبارها بلا أفق.



- تناقش جهات فرنسية أمنية مع النظام الحاكم في دمشق تشكيل قوة حدوديّة مع لبنان قوامها 1000 عنصر من عناصر الشرطة السابقة في سوريا يتمّ تدريبهم وفق القواعد النظامية التقليدية للجيوش وتقوم فرنسا بتمويلهم ولا يكونون امتداداً للفصائل التي تؤمن بتكفير الشيعة وتبني على ذلك حق الدخول إلى بيوت وأرزاق سكان البلدات اللبنانية على الحدود السورية، ولكونها لا تتقاضى رواتب بل تعتاش من ما تسمّيه الغنائم فلن تتوقف عن عمليات "الغزو". وهذا كان سبب الأحداث الأخيرة عبر محاولة السطو على حظائر الماشية في البلدات اللبنانيّة.