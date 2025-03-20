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أسرار الصحف 20-3-2025

اسرار
2025-03-20 | 00:31
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أسرار الصحف 20-3-2025
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أسرار الصحف 20-3-2025

النهار

قوبل تسلم القاضي سامي صادر منصب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنالن محل القاضية غادة عون بكثير من الارتياح لتعامله القانوني الجدي وغير المنحاز في مجمل الملفات التي تسلمها.

يحتدم الصراع الداخلي حول هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان في ظل ضغوط متبادلة من سياسيين وأصحاب مصارف لعدم المضي بأسماء تثير حساسيتها وربما تدين ماضيها، فيما يبدو العامل الخارجي الأكثر تأثيراُ في هذا المجال.

بعدما نقل عن وزير المال ياسين جابر أنه يملك "تقارير طويلة عريضة عن فساد في الجمارك والدوائر العقارية " ذكّر نائب بما كان قدمه النائب حسن فضل الله في هذا المجال قبل سنوات قليلة والذي بلغ 2500 وثيقة فساد.

لم يتضح إذا ما عوقب المستشار في وزارة المالية الذي رفض تسليم مكتبه رغم الاستغناء عن خدماته، أو أن الأمور حلّت "بين أهل البيت الواحد" بطريقة حبية لأن المستشار مدعوم سياسياً من فريق سياسي فاعل في الوزارة.

بيّنت معلومات اولية ان مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان كان بدافع السرقة من سوريين فرا من السجن بسيارة احد عناصر قوى الأمن الداخلي وأرادا الانتقال الى سيارة اخرى للتواري عن الأنظار وقد صودف مرور سليمان في المحلة.

الجمهورية

لوحِظ أنّ بعض المسؤولين الجدد يرتكبون "فاولات" إعلامية تضرّ بهم قبل أن يبدأوا بمهامهم عملياً.

استغرب سفير بارز كيف لبنان وسوريا يتعرّضان في الوقت عينه إلى عدوان عسكري إسرائيلي متواصل، وهما عاجزان عن مواجهته، ومنشغلان في اشتباكات حدودية بينهما.

لا تبدي شخصية بارزة طُرِح اسمها لتسلّم منصب كبير اهتماماً بهذا المنصب، خلافاً لما يُطرح بين الحين والآخر.

اللواء

كشف دبلوماسي عربي أن عواصم غربية تحاول مدّ جسور أو إحياء جسور قديمة مع دول إفريقية لخرق الحصار الأميركي المفروض عليها..

تساءلت مصادر مصرفية عن السبب، الذي دفع بمصرف لبناني يقيم في دولة أوروبية عزوفه عن الترشح لحاكمية مصرف لبنان؟

تراجعت حركة الطامحين لمراكز عليا في الدولة على المرجعيات السياسية، كما كان الأمر معتاداً، وينتظر غالبية هؤلاء ولادة آلية التعيينات كما ستصدر عن مجلس الوزراء.

البناء

تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية في أوروبا التطورات التركية التي رافقت واعقبت اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وأحد زعماء المعارضة أكرم إمام أوغلو خصوصاً ما شهدته شوارع المدن الكبرى من تظاهرات حاشدة للمعارضة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإيقاف عمل شبكات التواصل الاجتماعي وإعلان حظر التجوّل في عدة مدن. وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى تكوين صورة تقدير موقف حول اتجاه الأحداث التركية ومعرفة حجم تأثير المشهد السوريّ على إيقاعها خصوصاً لجهة تصاعد خطاب التطرف الطائفي العثماني الفاشي في مواجهة المكوّنات الأخرى أو لجهة حالة التضامن الواسعة مع الساحل السوريّ بين علويي تركيا الذين يمثلون أكثر من ربع سكان تركيا ويشكلون قاعدة التيارات العلمانيّة المعارضة وقاعدة الجيش الرئيسيّة.

توقّع خبراء أمنيون أن تضع حكومة بنيامين نتنياهو بمساعدة أميركية إطاراً تفاوضياً جديداً للسير باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب بصيغة تتيح ما وفره الاتفاق مع لبنان سواء لجهة إبعاد المقاومة عن خط التماس. وهنا يجري التداول بطلب انسحاب قوات المقاومة إلى جنوب خط نتساريم والسعي إلى احتفاظ جيش الاحتلال بحق العمل تحت شعار الدفاع عن النفس أسوة بما جرى ويجري في تطبيق اتفاق لبنان.

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