أسرار الصحف 22-03-2025

نداء الوطن



يقول مصدر دبلوماسي: على الرغم من تسمية الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لـ”حزب الله”، فإن الدبلوماسيين يعتبرون أن الكلمة الفصل في التعبير عن موقف “الحزب” ليست عنده، بل موزَّعة لدى أكثر من شخصية قيادية في “الحزب”.



يقول مصدر معني بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية إنه إذا توافق “الثنائي” على المجالس البلدية في القرى والبلدات الشيعية، فإن الكرة ستكون في ملعب المعارضة الشيعية التي عليها أن تتوحَّد لكسر “أحادية الثنائي”.



تسأل هيئات قضائية: لماذا تُرِك وزير الاقتصاد السابق، الملاحَق قضائياً، يتمادى في ارتكاباته، علماً أنه كان بالإمكان ملاحقته؟ وكم مرتِكباً تتضمَّن الحقبة السابقة؟ وهل ستتم ملاحقتهم على غرار سلام وشقيقه؟



اللواء



عاد الحديث في الخفاء عن احتمال تأجيل تقني لمدة محدودة للانتخابات البلدية والاختيارية، لحسم نقاط جوهرية عالقة في ما خص الوضع الانتخابي والتحالفات في البلديات الكبرى.



انتعش وضع المحامين والقضاة في ضوء ما يجري من تحقيقات وفتح ملف فساد، وبحيث أصبح حديثهم اليوم يدور حول هذه الملفات.



تتحدث مصادر دبلوماسية عن التزام إسرائيل بعدم الرد المباشر على ضربات اليمن، إنفاذاً لطلب أميركي على هذا الصعيد…



الجمهورية



نوه سفير دولة عظمى بإصرار مسؤول تنفيذي كبير على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين اللبنانيين من خلال الآليات اللازمة.



طرح أحد المسؤولين سؤالاً مفاده، هل تقبل دولة كبرى أن يؤتى إلى موقع حساس للغاية بإسم يرتبط بدولة غيرها، ولو كانت حليفة.



تتابع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية عن كثب تطورات أزمة استجدت في إحدى دول المنطقة، والتي لها نفوذ خارجي متزايد في أكثر من دولة.