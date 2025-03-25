أسرار الصحف 25-03-2025

النهار:



تؤكد جهات اقتصادية وسياحية، بأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لم تؤثر على الحجوزات من قبل المغتربين اللبنانيين، الذين سيقضون عيد الفطر في بلدهم ، والأمر عينه لرعايا من جنسيات مختلفة لاسيما العراقية والأردنية



روجت جهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمغادرة النائب الان عون القداس لمناسبة عيد مار ً يوسف في حارة حريك محرجا من مشاركة الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل علما أن المشاركة كانت معروفة سابقا والمغادرة باكراً سببها المشاركة في تشييع الزميلة هدى شديد.



تعليقا على ما ورد في “اسرار” امس، جاءنا من النائب رازي الحاج الآتي: خلافاً للشائعات المتداولة حول الانتخابات البلدية في بسكنتا، ان دعم ترشيح رجل الأعمال أنطوان الهراوي مستمر من قبل اكثر من طرف حيث تم التوافق على ان يؤلف الهراوي لائحة من نسيج بسكنتا العائلي والسياسي، وهذا التوافق العريض يحظى بدعم نائب بسكنتا رازي الحاج الذي يدعم الهراوي ومشروعه الانمائي، وهذا لا يعني ان ثمة تحالفا انتخابيا قائما بين الاحزاب بل توافق على رئيس ومشروع خدمة لبسكنتا واهلها.



لا يزال أهالي البقاع الغربي يعانون من نقص الكهرباء نتيجة شح المياه في بحيرة القرعون التي تغذي معمل ابراهيم عبد العال لانتاج الكهرباء بطاقة المياه.



الجمهورية:



لوحظت مشاركة حزب بارز في قداس إلى جانب حليف سابق له.



عندما طلب رئيس تكتل من قيادي، سجلت خلافات بين الجهتين، مرافقته لتقبل التهاني بمناسبة اجتماعية أجابه القيادي: “انشالله دايما منترافق”



نقلت عاصمة كبرى رسالة من دولة معتدية بأنها لا تسعى إلى معاودة الحرب ولا إلى استهداف العاصمة.



اللواء:



لدى جهات معنية معلومات عن محاولات لإحداث بلبلة أمنية في منطقة معروفة، لذا زادت بالتنسيق مع الدولة الاجراءات لإحباط أي محاولة..



يعاني تيار بارز أزمة تحالفات انتخابية بلدية في مناطق مسيحية، ويعوّل على تحالفات تعويض في مناطق أخرى إسلامية.



لم يكتفِ نائب رئيس الحكومة طارق متري بوصف إطلاق الصواريخ من الجنوب بأنها عملية مشبوهة. بل أكد إدانته للعملية لأنها تعطي اسرائيل حجة اضافية لتبرير عدوانها وهي ليست بحاجة لمزيد من الحجج.







