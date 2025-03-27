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أسرار الصحف 27-3-2025

اسرار
2025-03-27 | 00:30
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أسرار الصحف 27-3-2025
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أسرار الصحف 27-3-2025

النهار

- يلاحظ أنه في مدن وقرى وبلدات، تحصل حالة انقسامات بين محازبين من معظم الأحزاب، على خلفية الانتخابات البلدية، والبعض يلوح بالانسحاب والمقاطعة إذا لم يؤخذ برأيه في تشكيل اللوائح والتحالفات.

- سأل وزير سابق عما إذا كان سيتم فتح ملف منصة "صيرفة" التي أفاد منها مصرف أو أكثر بمبالغ طائلة وزعت على أصحابه ومديريه وعائلات أعضاء مجلس الإدارة أكثر مما أعطيت للمستحقين من أصحاب الودائع، وهذا الملف مقدور عليه بخلاف قضية الودائع.

- بعد قرار وزير الاتصالات شارل الحاج بوقف التعاقد مع المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، شنّ ناشطون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ركزت على شراكة الوزير مع أشخاص تشملهم العقوبات الأميركية وتشابك المصالح الخاصة بين موقعه الوزاري وعمله الخاص.

- أثار كتاب وزير الإعلام بول مرقص إلى مجلس الوزراء حول اقتراح تعيين مجلس إدارة جديد لـ"تلفزيون لبنان" تعليقات تتعلق بالمدة الزمنية الفاصلة بين 15 آذار الموعد النهائي لتلقي الطلبات وتاريخ إرسال الكتاب في 21 آذار، أي تلقي الطلبات ودراستها ومقابلة المرشحين وإعداد الاقتراح في 4 أيام فقط.

الجمهورية

- عُلم أنّ المفاوضات التي دارت بين جهة لبنانية وأخرى إقليمية لتخفيف توتر ميداني كانت مضنية بسبب الفارق في الانتظام المؤسساتي بين الطرفَين.

- يجري البحث في إمكان أن تعود شخصية تولت موقعاً أساسياً بالإنابة إلى منصبها السابق بعد أن يتمّ تعيين الأصيل في ذلك الموقع.

- لاحظ بعض زوار دولة إقليمية أنّ رئيس هذه الدولة يُكثر من الاسئلة حول حزب لبناني بارز ومدى قدراته وقوة حضوره بعد مرحلة صعبة مرّ فيها.

اللواء

- يُبدي بعض السفراء عدم حماس بعد لقاءات تشمل وزراء حاليين، يجاهرون بمواقف لا تمتُّ بصلة بما هو معروف للنهوض.

- شخصيات كان لها دور في فترة تصريف الأعمال، تستعد لحزم حقائبها، والذهاب للعمل والعيش خارج لبنان.

- دارت أسئلة حول "برودة" تيار أساسي كبير غاب عن الساحة لسنوات، في التعاطي مع الاستحقاق البلدي القريب، وتبين أنه يعمل بصمت وهدوء لترتيب أوضاعه ويركّز على الاستحقاق النيابي.

البناء

- تعتقد مصادر سياسية بارزة أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وإنجاز قانون جديد للانتخابات والموقف من إدارة ملف القرار 1701 هي الاستحقاقات التي ستحدّد هوية الدولة اللبنانية بنسختها الجديدة وأنه بمثل ما يتوقف على حسن إدارة ملف القرار 1701 تثبيت الهوية الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة وحماية السيادة، فإن قانون الانتخابات سيقرّر درجة الجدّية في الإصلاح السياسي وبناء الدولة، وتعيين حاكم مصرف لبنان سوف يعبّر عن الهوية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ودرجة هيمنة قطاع المصارف على قرارها قياساً بالمرحلة السابقة، خصوصاً أن المصرفيّين نجحوا بالتسلل إلى دوائر صنع القرار وتدخلوا في وضع اللائحة المصغّرة التي سيتم اختيار الحاكم الجديد منها.

- قال مصدر أمنيّ تعليقاً على ما عُرف بفضيحة "اتلنتيك سيغنال" في واشنطن إنه بمعزل عن مدى صحة نفي التداول بمعلومات أمنيّة حساسة عبر التطبيق ومدى جواز اعتماد تطبيق متاح للعموم كوسيلة اتصال آمن في القضايا الأمنيّة لدولة عظمى، فإنه لا يكفي تحميل مستشار الأمن القومي مسؤولية إضافة صحافي إلى مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة وتداول قضايا تخصّ دولة عظمى ويبقى السؤال هو كيف لم يلفت انتباه مدير السي اي اي ورئيسة الوكالة الوطنية للاستخبارات ومسؤولي البنتاغون إلى أن هناك شخصاً غريباً عن الإدارات الأمنية والعسكرية بين المشاركين؟ وكيف قبل هؤلاء المشاركة في مجموعة محادثة تضمّهم مع أشخاص لم يحققوا بهويّاتهم وتناسب وجودهم في مجموعة مع مهمة المجموعة ومسؤولياتها والمعايير الأمنية التي تحكم ذلك؟

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