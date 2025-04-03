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أسرار الصحف 3-4-2025
اسرار
2025-04-02 | 23:30
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أسرار الصحف 3-4-2025
النهار
تابعت أوساط سياسية الخبر عن إقدام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بوجه كل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، في موضوع إطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب، واعتبرت أن المجلس وقع في خطأ استراتيجي، بعدما فُسّر إخباره بالدعوة إلى عدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل والتشجيع على مسار التطبيع.
يعاني عدد من الوزراء من عدم توافر أموال كافية ضمن موازنات وزاراتهم ما حدا بأكثر من وزير إلى القول إنهم يستعينون بمساعدات من منازلهم للقيام بأعمال تنظيف مكاتبهم في الوزارة.
عُلم أن بعض الأقارب والأصدقاء يتواصلون مع سفراء وموفدين تم تعيينهم من قبل الإدارة الأميركية في لبنان والمنطقة، دون الحصول على أي موقف يتعلق بلبنان وكيفية تعاطي إدارة الرئيس دونالد ترامب مع هذا الملف.
كانت لافتة الدعوة التي وجهها حزب الكتائب اللبنانية إلى إحياء "ذكرى انطلاق المقاومة اللبنانية" (المسيحية) في ذكرى الحرب وفي عين الرمانة تحديداً.
يقول متابعون لملف الانتخابات البلدية جنوباً إن رفض الثنائي اعتماد "الميغاسنتر" مرده إلى إبقاء الوصاية على المقترعين وعدم خسارة التأثير المباشر عليهم ضماناً لعدم التشطيب أو الاقتراع لأسماء من الخصوم.
الجمهورية
اعتبر نائب قريب من مرجع سياسي أنّ بعض الوزراء التبَس عليهم تفسير قرار صدر أخيراً عن مجلس الوزراء ولم يفهموه على حقيقته.
اعتبر قريبون من فريق سياسي وازن أنّ مرجعاً حكومياً يبدو منغلقاً على هذا الفريق وغير متفاعل معه في الملفات المطروحة.
نُقِل عن مسؤول كبير قوله إنّ ديبلوماسياً عربياً تحرّك بطلب من دولة كبرى لنقل توضيحات إلى بعض المسؤولين حول بعض المواقف الصادرة عن مسؤولين كبار في تلك الدولة.
اللواء
نُقل عن سفير دولة أوروبية صديقة، انتقاداً غير مباشر، لما أسماه عدم فعالية ضغوط دولة كبرى لحماية قرار وقف النار، المعروفة الجهة التي لا تحترمه..
يُنقل عن قطب سياسي وسطي أنه يغرق في التشاؤم في ضوء معطيات إقليمية ودولية غير مريحة للمنطقة ولبنان..
فوجىء مسؤولون ماليون بشروط من صندوق النقد الدولي تتعلق بقرض الـ250 مليون، مع العلم أن تعيين أعضاء مجلس الإنماء والإعمار هي في صلب التعيينات، ولا حاجة لوضعها كشرط مسبق.
البناء
قال مرجع أمني عربي سابق إن المرحلة الراهنة أمنياً تشبه مرحلة السبعينيات عندما كانت "إسرائيل" تستهدف بالقصف والاغتيالات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وإن هذا الخبر السيئ بالنسبة لقوى المقاومة قد يكون سيئاً لـ"إسرائيل" نفسها بما حملته تلك المرحلة عندما نشأت تنظيمات جديدة من رحم المنظمات الفلسطينية الكبرى مثل ظاهرة وديع حداد وأيلول الأسود وأبو نضال وما قامت به من عمليات اغتيال واستهداف للإسرائيليين في الخارج وعمليات خطف طائرات وزرع عبوات ومتفجّرات في المصالح الإسرائيلية، فأصبح العالم كله يعاني من اضطراب الأمن والشعور بالقلق والخوف.
يقول مسؤولون أميركيون رافقوا المفاوضات النووية مع إيران في فريق وزير الخارجية الأسبق جون كيري إن ثلاثة أسباب لا تزال قائمة منعت وضع الخيار العسكري على الطاولة، الأول اليقين بأن الخيار العسكريّ سيدفع إيران لإنتاج أول قنبلة نووية، والثاني إن الرد الإيراني على "إسرائيل" بدرجة أولى والقواعد والمصالح الأميركية بدرجة ثانية سوف يكون مدمّراً وخطيراً، والثالث أن التداعيات على سوق الطاقة ستكون كارثيّة على كل الدول الغربية والأسواق والبورصات العالمية.
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