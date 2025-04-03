الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-4-2025

اسرار
2025-04-02 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-4-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 3-4-2025

النهار

تابعت أوساط سياسية الخبر عن إقدام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بوجه كل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، في موضوع إطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب، واعتبرت أن المجلس وقع في خطأ استراتيجي، بعدما فُسّر إخباره بالدعوة إلى عدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل والتشجيع على مسار التطبيع. 

يعاني عدد من الوزراء من عدم توافر أموال كافية ضمن موازنات وزاراتهم ما حدا بأكثر من وزير إلى القول إنهم يستعينون بمساعدات من منازلهم للقيام بأعمال تنظيف مكاتبهم في الوزارة. 

عُلم أن بعض الأقارب والأصدقاء يتواصلون مع سفراء وموفدين تم تعيينهم من قبل الإدارة الأميركية في لبنان والمنطقة، دون الحصول على أي موقف يتعلق بلبنان وكيفية تعاطي إدارة الرئيس دونالد ترامب مع هذا الملف.

كانت لافتة الدعوة التي وجهها حزب الكتائب اللبنانية إلى إحياء "ذكرى انطلاق المقاومة اللبنانية" (المسيحية) في ذكرى الحرب وفي عين الرمانة تحديداً. 

يقول متابعون لملف الانتخابات البلدية جنوباً إن رفض الثنائي اعتماد "الميغاسنتر" مرده إلى إبقاء الوصاية على المقترعين وعدم خسارة التأثير المباشر عليهم ضماناً لعدم التشطيب أو الاقتراع لأسماء من الخصوم.

الجمهورية

اعتبر نائب قريب من مرجع سياسي أنّ بعض الوزراء التبَس عليهم تفسير قرار صدر أخيراً عن مجلس الوزراء ولم يفهموه على حقيقته.

اعتبر قريبون من فريق سياسي وازن أنّ مرجعاً حكومياً يبدو منغلقاً على هذا الفريق وغير متفاعل معه في الملفات المطروحة.

نُقِل عن مسؤول كبير قوله إنّ ديبلوماسياً عربياً تحرّك بطلب من دولة كبرى لنقل توضيحات إلى بعض المسؤولين حول بعض المواقف الصادرة عن مسؤولين كبار في تلك الدولة.

اللواء

نُقل عن سفير دولة أوروبية صديقة، انتقاداً غير مباشر، لما أسماه عدم فعالية ضغوط دولة كبرى لحماية قرار وقف النار، المعروفة الجهة التي لا تحترمه..

يُنقل عن قطب سياسي وسطي أنه يغرق في التشاؤم في ضوء معطيات إقليمية ودولية غير مريحة للمنطقة ولبنان..

فوجىء مسؤولون ماليون بشروط من صندوق النقد الدولي تتعلق بقرض الـ250 مليون، مع العلم أن تعيين أعضاء مجلس الإنماء والإعمار هي في صلب التعيينات، ولا حاجة لوضعها كشرط مسبق.

البناء

قال مرجع أمني عربي سابق إن المرحلة الراهنة أمنياً تشبه مرحلة السبعينيات عندما كانت "إسرائيل" تستهدف بالقصف والاغتيالات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وإن هذا الخبر السيئ بالنسبة لقوى المقاومة قد يكون سيئاً لـ"إسرائيل" نفسها بما حملته تلك المرحلة عندما نشأت تنظيمات جديدة من رحم المنظمات الفلسطينية الكبرى مثل ظاهرة وديع حداد وأيلول الأسود وأبو نضال وما قامت به من عمليات اغتيال واستهداف للإسرائيليين في الخارج وعمليات خطف طائرات وزرع عبوات ومتفجّرات في المصالح الإسرائيلية، فأصبح العالم كله يعاني من اضطراب الأمن والشعور بالقلق والخوف.

يقول مسؤولون أميركيون رافقوا المفاوضات النووية مع إيران في فريق وزير الخارجية الأسبق جون كيري إن ثلاثة أسباب لا تزال قائمة منعت وضع الخيار العسكري على الطاولة، الأول اليقين بأن الخيار العسكريّ سيدفع إيران لإنتاج أول قنبلة نووية، والثاني إن الرد الإيراني على "إسرائيل" بدرجة أولى والقواعد والمصالح الأميركية بدرجة ثانية سوف يكون مدمّراً وخطيراً، والثالث أن التداعيات على سوق الطاقة ستكون كارثيّة على كل الدول الغربية والأسواق والبورصات العالمية.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

3-4-2025

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-03-03

أسرار الصحف 3-3-2025

LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-01-04

اسرار الصحف المحلية 4-1-2025

LBCI
اسرار
2025-03-29

أسرار الصحف المحلية ٢٩-٣-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-03-29

أسرار الصحف المحلية ٢٩-٣-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
2025-03-28

أسرار الصحف 28-03-2025

LBCI
اسرار
2025-03-27

أسرار الصحف 27-3-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-10

طائرات إسرائيلية أغارت على ثكنات ومواقع عسكرية سابقة للجيش السوريّ

LBCI
أخبار دولية
04:07

كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-01

عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"

LBCI
فنّ
2025-04-01

نجمة عالمية تصبح أماً للمرة الثانية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:43

تفاصيل العدوان الاسرائيلي الليلي على سوريا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ترامب في معركة على التاريخ الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:23

موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:10

إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب

LBCI
فنّ
06:55

مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 3-4-2025

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:14

بعد تعثرها على المسرح في أمستردام... زيارة من نجوى كرم للسيدة التي ساعدتها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:51

معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
05:45

عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More