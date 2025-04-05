أسرار الصحف 05-04-2025

تتجه الأنظار إلى مفاوضات جدية مرتقبة بين دولة عظمى ودولة إقليمية، إذ من شأنها أن ترسم الخريطة الجيوسياسية لسنوات طويلة.رأى ديبلوماسي عريق أن أربعة ملفات رئيسية تضغط على السلطة اللبنانية، وهي عاجزة تماما عن مواجهتها.قال مسؤول كبير إن شهر أيار هو شهر الاستحقاقات على أكثر من جبهة، وإن التعامل معها يرسم آفاق المرحلة المقبلة، ويفصل بين الأسود والأبيض.تلتزم هيئة رقابية الصمت إزاء ما يثار حول سلسلة رواتب جديدة، مع التمسك بما سبق وطرحته في عهد الحكومة الماضية.عادت شخصية شمالية إلى لعب دور في منطقتها، استعداداً لما هو أبعد من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري القريب.كشف مصدر مصرفي أن الاهتزاز الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، ترك بصمات خلافية متزايدة على خطة معالجة أوضاع المصارف في لبنان.