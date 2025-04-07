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أسرار الصحف 7-4-2025
اسرار
2025-04-06 | 23:44
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أسرار الصحف 7-4-2025
النهار
- يُنقل أن هناك استبعاداً لرفع الحظر عن سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان، إذا استمرّت الاعتداءات الإسرائيلية وخوفاً من تطورها، وهذا ما لم تُخاطر به الدول المعنية بهذه المسألة حفاظاً على مواطنيها.
- بعد الضربة الاسرائيلية على صيدا واغتيال مسؤول في حركة "حماس"، ألغت جمعيات عدة مشاريع كانت مقرّرة في المدينة في عطلة نهاية الأسبوع.
- علَّق مصدر وزاري على كلام الشيخ أحمد قبلان على ما سمّاه "الإنبطاح الحكومي"، سائلاً عن البديل الذي يُمكن للمفتي الجعفري الممتاز أن يقدمه لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الذي كان الحزب الأقرب إليه جرّنا اليها.
- يتردّد في أوساط مالية أنّ ثمة نية لدى وزير الاتصالات لفرض رسوم جديدة ترفع واردات الخزينة من الاتصالات وخصوصاً من الخدمات المرتبطة بالانترنت.
- يستمر "حزب الله" في التضييق على الإعلاميين في مناطق نفوذه وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ لا يسمح لهم بالتصوير إلّا بإذن تُقرّره مسؤولة في المكتب الإعلامي عندما تُقرّر الإجابة على هاتفها.
- على رغم التباعد الذي كان قائماً مع رئيسة "الكتلة الشعبية" في زحلة ميريام سكاف، فإنّ حزب "القوات اللبنانية" متّجه إلى التحالف معها في الاستحقاق البلدي لمزيد من محاصرة "التيار الوطني الحر" في المدن الكبرى.
الجمهورية
- عُلم أنّ مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى سيعمل جاهداً على منع تسييس القضاء، وخطوته الأولى هي منع عودة وزيرَين سابقَين إليه.
- تتحضّر وزارة لتشكيل فرق تحقيق لدراسة ملفات والتوسّع فيها تحضيراً لاسترداد أملاك خاصة بالدولة تمّ الاستيلاء عليها.
- يُطالب وزير بتمويل مشروع يعمل عليه حالياً ورُصدت له أموال سابقة، ويسعى من خلاله إلى إلغاء وزارته، لكن لا يلقى آذاناً صاغية حتى الآن في تأمين أي إيرادات.
اللواء
- قطعت مساعي التوافق على اللائحة المقفلة في الإنتخابات البلدية في بيروت شوطاً كبيراً نحو التعاون بين الأطراف السياسية الرئيسية، التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على وحدة العاصمة وحماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
- لوحظ وجود مطابخ سياسية عدة تغذي الحملات الموجهة ضد الحكومة ورئيسها على المواقع الإلكترونية، من دون وجود خطة موحدة تجمع بين القائمين على تلك الحملات، والمحرضين ضد رئيس الحكومة.
- إنتقد عضو في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لهجة حديث وزير الخارجية ضد بعض موظفي وزارته والعبارات السوقية التي إستخدمها والتي لا تنسجم مع شخصيته الدبلوماسية المميزة، رغم الشريط المسرَّب عن شكوى المرأة المغربية وإتهامه بالتحرُّش الجنسي.
البناء
- دعا دبلوماسي سابق مخضرم إلى متابعة تفاصيل مواعيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال زيارته القصيرة المفاجئة وغير المبرمجة مسبقاً وبعد فترة وجيزة عملياً من زيارته الأخيرة، والربط بين الزيارة وترتيبات عمل عسكريّ إسرائيلي ضد إيران يبقي الولايات المتحدة خارج التصادم القاتل الذي يصعب التراجع عنه ويصعب الفوز فيه، بينما يمكن للولايات المتحدة تقديم كل ما يلزم لأفضل شروط نجاح العمل الإسرائيلي وتفادي أسوأ ردود الأفعال، والبناء على النتائج في خيار مواصلة الحرب وتصعيدها وتوسيع نطاقها أو التراجع السريع نحو التفاوض منعاً لمزيد من الخسائر.
- كشف مصدر سياسي تابع مواعيد ولقاءات المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس عن نجاح لبنان الدبلوماسي في فهم اللعبة الأميركية التصعيدية المرفقة بالتهديد والصمود بوجه العاصفة التي حملتها ما جعل المبعوثة الأميركيّة تعمل وفق جدول التعليمات المعطاة لها وتنتقل من التهديد إلى الاحتواء وتبحث عن صيغة لتفادي التصادم مع سلطة ناشئة يفترض أنّها صديقة وأن جهوداً أميركية بذلت لإيصالها إلى الحكم والإيحاء بأن الأولويات المالية تتقدّم على تلك الأمنية والسياسية وفي طليعتها مستقبل سلاح المقاومة.
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أسرار الصحف 05-04-2025
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