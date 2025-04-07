الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 7-4-2025

اسرار
2025-04-06 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 7-4-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 7-4-2025

النهار

- يُنقل أن هناك استبعاداً لرفع الحظر عن سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان، إذا استمرّت الاعتداءات الإسرائيلية وخوفاً من تطورها، وهذا ما لم تُخاطر به الدول المعنية بهذه المسألة حفاظاً على مواطنيها.

- بعد الضربة الاسرائيلية على صيدا واغتيال مسؤول في حركة "حماس"، ألغت جمعيات عدة مشاريع كانت مقرّرة في المدينة في عطلة نهاية الأسبوع.

- علَّق مصدر وزاري على كلام الشيخ أحمد قبلان على ما سمّاه "الإنبطاح الحكومي"، سائلاً عن البديل الذي يُمكن للمفتي الجعفري الممتاز أن يقدمه لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الذي كان الحزب الأقرب إليه جرّنا اليها.

- يتردّد في أوساط مالية أنّ ثمة نية لدى وزير الاتصالات لفرض رسوم جديدة ترفع واردات الخزينة من الاتصالات وخصوصاً من الخدمات المرتبطة بالانترنت.

- يستمر "حزب الله" في التضييق على الإعلاميين في مناطق نفوذه وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ لا يسمح لهم بالتصوير إلّا بإذن تُقرّره مسؤولة في المكتب الإعلامي عندما تُقرّر الإجابة على هاتفها.

- على رغم التباعد الذي كان قائماً مع رئيسة "الكتلة الشعبية" في زحلة ميريام سكاف، فإنّ حزب "القوات اللبنانية" متّجه إلى التحالف معها في الاستحقاق البلدي لمزيد من محاصرة "التيار الوطني الحر" في المدن الكبرى.


الجمهورية

- عُلم أنّ مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى سيعمل جاهداً على منع تسييس القضاء، وخطوته الأولى هي منع عودة وزيرَين سابقَين إليه.

- تتحضّر وزارة لتشكيل فرق تحقيق لدراسة ملفات والتوسّع فيها تحضيراً لاسترداد أملاك خاصة بالدولة تمّ الاستيلاء عليها.

- يُطالب وزير بتمويل مشروع يعمل عليه حالياً ورُصدت له أموال سابقة، ويسعى من خلاله إلى إلغاء وزارته، لكن لا يلقى آذاناً صاغية حتى الآن في تأمين أي إيرادات.


اللواء

- قطعت مساعي التوافق على اللائحة المقفلة في الإنتخابات البلدية في بيروت شوطاً كبيراً نحو التعاون بين الأطراف السياسية الرئيسية، التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على وحدة العاصمة وحماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

- لوحظ وجود مطابخ سياسية عدة تغذي الحملات الموجهة ضد الحكومة ورئيسها على المواقع الإلكترونية، من دون وجود خطة موحدة تجمع بين القائمين على تلك الحملات، والمحرضين ضد رئيس الحكومة.

- إنتقد عضو في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لهجة حديث وزير الخارجية ضد بعض موظفي وزارته والعبارات السوقية التي إستخدمها والتي لا تنسجم مع شخصيته الدبلوماسية المميزة، رغم الشريط المسرَّب عن شكوى المرأة المغربية وإتهامه بالتحرُّش الجنسي.


البناء

- دعا دبلوماسي سابق مخضرم إلى متابعة تفاصيل مواعيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال زيارته القصيرة المفاجئة وغير المبرمجة مسبقاً وبعد فترة وجيزة عملياً من زيارته الأخيرة، والربط بين الزيارة وترتيبات عمل عسكريّ إسرائيلي ضد إيران يبقي الولايات المتحدة خارج التصادم القاتل الذي يصعب التراجع عنه ويصعب الفوز فيه، بينما يمكن للولايات المتحدة تقديم كل ما يلزم لأفضل شروط نجاح العمل الإسرائيلي وتفادي أسوأ ردود الأفعال، والبناء على النتائج في خيار مواصلة الحرب وتصعيدها وتوسيع نطاقها أو التراجع السريع نحو التفاوض منعاً لمزيد من الخسائر.

- كشف مصدر سياسي تابع مواعيد ولقاءات المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس عن نجاح لبنان الدبلوماسي في فهم اللعبة الأميركية التصعيدية المرفقة بالتهديد والصمود بوجه العاصفة التي حملتها ما جعل المبعوثة الأميركيّة تعمل وفق جدول التعليمات المعطاة لها وتنتقل من التهديد إلى الاحتواء وتبحث عن صيغة لتفادي التصادم مع سلطة ناشئة يفترض أنّها صديقة وأن جهوداً أميركية بذلت لإيصالها إلى الحكم والإيحاء بأن الأولويات المالية تتقدّم على تلك الأمنية والسياسية وفي طليعتها مستقبل سلاح المقاومة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 05-04-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-04-03

أسرار الصحف 4-4-2025

LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف 3-4-2025

LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-03-07

أسرار الصحف 7-3-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-04-04

أسرار الصحف 05-04-2025

LBCI
اسرار
2025-04-03

أسرار الصحف 4-4-2025

LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف 3-4-2025

LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:51

بري: لم أسمع من أورتاغوس أي دعوة إلى التطبيع (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة

LBCI
حال الطقس
02:10

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
00:58

نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق الصواريخ من غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
رياضة
13:38

رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تعاون بين شركة Whish money و AUB rally paper

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة

LBCI
أخبار دولية
13:23

في البيت الابيض لقاءٌ محوري حول مستقبل المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:20

العشق الممنوع.. بالنسخة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
13:16

تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:12

ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الاكتظاظ في السجون.. مأساة ومخاطر بالجملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:00

كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
فنّ
04:40

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:47

بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد

LBCI
خبر عاجل
05:49

الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب

LBCI
حال الطقس
02:10

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
13:47

أورتيغاس للـLBCI: السلطة والشعب عليهم الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More