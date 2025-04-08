أسرار الصحف 08-04-2025

النهار



يصر عدد من المصرفيين على تحييد المؤسسات الرديفة التابعة لمصارفهم في الخارج من تحمل مسؤولية التعويض على المودعين علما ان تلك المؤسسات قامت بأموال المودعين.



لوحظ أن ثمة عدداً كبيراً من أبناء الضاحية والجنوب، عادوا واستأجروا شققا مفروشة في مناطق ساحلية وجبلية على وجه الخصوص، تداركاً لأي تطورات أمنية قد تحصل كما كانت الحال خلال الحرب الأخيرة



علم من مصادر وزارية ان ضغوطا تمارس على لبنان من اجل تعيين شفاف لاعضاء مجلس الإنماء والإعمار من دون تباطؤ وقبل 21 نيسان وان صيغة أولية للتعيين تبقي بعض القديم على قدمه وتكرس المحاصصة قوبلت برفض داخلي واعتراض خارجي ما أدى الى اعادة النظر بها.



بلغ عدد مراكز “حزب الله” التي دخلها الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني 196 مركزا من أصل 260 تم تحديدها من قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب، ولم ينشأ اي خلاف ما بين الجيش والحزب حولها.



اعتبر اتحاد المدارس الخاصة في لبنان انه وقع ضحية عدد من النواب الذين وعدوه بتعديل على قانون تعويضات نهاية الخدمة قبل نشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد تجميده من الرئيس نجيب ميقاتي، الا ان الاتحاد فوجىء بإعلان النشر قبل ايام من صدور الجريدة الرسمية والذي اصبح ساري المفعول منذ الخميس الفائت.



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الجمهورية



رفضت أكثر من 1000 بلدية الالتزام بآليات ومراسيم تنفيذ قانون، قد يُعرِّض مئات المسؤولين فيها إلى تُهَم فساد وإثراء غير مشروع.



أكدت شخصية رسمية أنّها على اقتناع تام بأنّ إحدى الجهات المعادية للبنان تخترقه أمنياً من رأسه حتى أخمص قدميه.



جزمت شخصية خبيرة في الشأن المالي أنّه إذا تُرك سعر الدولار لدينامية السوق وحدها، فإنّ سعره يمكن أن ينخفض الى حدود تراوح بين 50 و60 ألف ليرة، لكن هناك قراراً بتثبيته عند سقف 89 ألفاً لأن الموازنة وُضِعت على أساس هذا السقف، وأي خفض له سيُلحق خسائر بالدولة.



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اللواء



لجأت السفيرة أورتيغوس الى «الدبلوماسية السرية» في إدارة ما أسمته «الشراكة مع لبنان» على طريقة دبلوماسية الخطوة خطوة التي طبقها هنري كيسنجر في المفاوضات مع العرب..



يواجه فريق حزبي – سياسي مأزقاً لجهة التحالفات الممكنة، بدءاً من الانتخابات البلدية الى النيابية، في سياق التجارب العجاف منذ ما بعد الحرب التي دارت على جبهة لبنان.



من شأن الاتفاق الحدودي مع سوريا توفير فرصة لضبط الوضع الداخلي، والحدّ من التوترات في المناطق الشرقية والشمالية.



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البناء



سجلت مصادر مالية متابعة لتداولات بورصة نيويورك حركة تجاوزت مئات مليارات الدولارات في البيع والشراء على أسهم الشركات المنضوية في مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا مثل ميتا ومايكروسوفت وتسلا وأوراكل وانتل ومعها شركات نفطية مثل اكسون ومصرفية مثل مورغان جي بي. وقالت المصادر إن خسارة المؤشر عند الافتتاح لنسبة 4% كان يعني احتمال بلوغ 9% كما توقع مصرف مورغان جي بي ما قابله حاملو المحافظ الكبرى من الأسهم بالشراء الفوري لكل المعروض على مدار اللحظة لدرجة أن المؤشر تحوّل إلى رقاص ساعة. وقالت المصادر إن نجاح التدخلات في الحفاظ على استقرار أو مكاسب أو خسائر محدودة عند حد الـ 1% ليس النهاية بانتظار ما سيحدث في الأيام التالية حتى منتصف الشهر الحالي موعد دخول آخر حزمة رسوم حيّز التنفيذ.



تربط المصادر الدبلوماسية المتابعة لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بين ملفين بارزين على جدول أعمال الزيارة الأقرب إلى الاستدعاء الأميركي لنتنياهو، والملفان هما أولاً مستقبل قضية الأسرى وارتباطها بإنهاء الحرب على غزة وقبول حلّ مخالف للسقف الذي رسمه نتنياهو، وثانياً ملف الحرب على إيران واحتمال تكليف نتنياهو بتحمّل مسؤولية شنّ الحرب، منعاً لتداعيات محتملة لا يمكن التنبؤ بها إذا شنت أميركا الحرب مباشرة. وتعتقد المصادر أن لا إمكانية للجمع بين المسارين، لأن الضغط لإنهاء ملف الأسرى بغير ما يرغب نتنياهو يعني صرف النظر عن خيار الحرب، وإقفال ملفات النزاعات المفتوحة وفقاً لحسابات أميركيّة، بينما خيار الحرب يحتمل تأجيل ملف الأسرى والمناورة بالإعلان عن الاهتمام به لفظياً ومسرحياً.