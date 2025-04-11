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أسرار الصحف 11-4-2025
اسرار
2025-04-10 | 23:43
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أسرار الصحف 11-4-2025
النهار
- يشكو المواطنون في بيروت من الفوضى في تسطير محاضر ضبط الوقوف في الشوارع من دون أي تنظيم أو إنذار ومن الشرطي السيّار الذي يُقرّر تطبيق القانون بمزاجية لا تسري على كل المخالفين، خصوصاً السيارات المركونة على جانبي الطرق من الفاليه باركينغ، ودعوا الى إعادة اعتماد "البارك ميتر".
- أصيب لبنانيون كُثر بانتكاسات مالية بعد الهبوط الكبير في أسعار العملات الرقمية بعدما كانوا اتجهوا إليها إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية تجاه العملات الأخرى.
- يلاحظ أنّ ملفاً إقليمياً أحدث إرباكاً داخل إحدى الطوائف، بدأ يميل إلى الهدوء من خلال انخفاض منسوب المواقف المتعلّقة به، لجملة ظروف واعتبارات أملت على البعض وجوب التهدئة.
- امتنع عدد كبير من أصحاب محال المجوهرات في لبنان عن بيع سبائك ذهبية خلال الأيام الأخيرة بعد التلاعب في الأسعار عالمياً وانعكاس ذلك على حركة الأسواق.
- يُسجّل متابعون في قطاع حيوي تراجعاً في أداء وزير جديد قياساً بحركة الذي سبقه.
الجمهورية
- دفع حزب بارز قبل أيام تعويضات لترميم منازل في قرى حدودية من طوائف متعدّدة.
- دولة عربية صديقة للبنان كانت تنوي تشجيع "العودة" إلى لبنان، غير أنّها تراجعت عن توجيه رعاياها في هذا الصدد وطلبت التريّث.
- وزير بارز يُبدي ألمه الشديد من نظرة بعض زملائه إلى مؤسسة وطنية كبرى تُلقى عليها مهمّات جمّة من دون أي تقدير عملي في المقابل.
اللواء
- لا تخفي مصادر على اطلاع أن الموفدة الأميركية، تتابع بصورة يومية مجريات الوضع اللبناني، بعد زيارتها الأخيرة والتصريحات التي أعقبتها.
- تعرض أحد الوزراء لانتقادات من مشاركين في منتدى كانت له كلمة فيه، على خلفية، تناوله وضعية الخزينة، من خارج السياق.
- تدور "حروب سرية" الكترونية وغيرها على خلفية نشر وبث إشاعات على صورة أكاذيب لإحداث بلبلة في القرى الأمامية، تؤدي الى منع عودة الأهالي.
البناء
- يسعى رئيس حزب مناوئ للمقاومة إلى إعادة ترتيب لمّ الشمل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعهما وزراء مثل طارق متري وغسان سلامة من جهة ومجموعة قوى ونواب وشخصيّات تضمّ حزب القوات ونواب التغيير وإعلاميين ونشطاء كانوا يقدّمون أنفسهم داعمين للعهد والحكومة وانقلبوا اليوم إلى فتح النار عليهما بسبب تمسّك رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين بأولوية الانسحاب الإسرائيلي على الخطوة الثانية المطلوبة من المقاومة، بعدما نفّذت الخطوة الأولى التي طلبت منها لجهة الانسحاب من جنوب الليطانيّ، بينما تردّد هذه المجموعة الخطاب الإسرائيلي بأن الانسحاب وإعادة الإعمار مشروطان بنزع سلاح المقاومة ويحاول رئيس الحزب لإنجاح مسعاه ضمان دعم السفارة الأميركيّة التي لم تقل شيئاً بعد.
- يعتقد خبراء ماليون أن استجابة بورصة نيويورك أول أمس، لقرار تجميد الرسوم الجمركية بتسجيل تحسن في أسعار الأسهم منح مصداقية لردة فعل البورصة على رفع الرسوم على الصين حيث سجل تراجع بمعدل 5% بينما سجلت الأسهم الصينية تحسناً في أسعارها وسجل الدولار أول تراجع أمام الذهب بنسبة 4% ما يعني أنه ما لم يجد الرئيس دونالد ترامب تسوية ما مع الصين فإن استمرار الحرب التجارية مع الصين سوف يتكفل بانهيارات مالية تخرج عن السيطرة إضافة إلى جفاف الأسواق من سلع أساسية وامتناع شركات كثيرة عن الاستثمار في أسواق مضطربة.
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أسرار الصحف المحلية 10-4-2025
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