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أسرار الصحف 12-4-2025

اسرار
2025-04-12 | 00:34
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أسرار الصحف 12-4-2025
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أسرار الصحف 12-4-2025

البناء

- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها عندما اطلعت على الكلام الصادر عن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف الذي سوف يقود التفاوض عن الجانب الأميركي مع إيران وما تضمّنه من دعوة إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني رأت فيه للوهلة الأولى نيات تصعيدية كفيلة بنسف المفاوضات ثم لدى التدقيق بالنص الكامل وجدته يقول إنه في حال لم تقبل إيران بذلك، فإنه يمكن إيجاد حلول وسط محدداً الخط الأحمر لواشنطن بعدم امتلاك إيران سلاح نووي. وتساءلت عن وظيفة كلام يقع في خانة لزوم ما لا يلزم إلا إذا كان المقصود إبلاغ بعض المتشدّدين ومنهم بنيامين نتنياهو أن مطلبهم قد تمّ عرضه في المفاوضات ولم يكن مقبولاً، فتم الانتقال إلى بدائل تضمن الهدف وهو عدم امتلاك إيران سلاح نووي.

- تقوم جهات دولية وإقليمية بمحاولة استكشاف مدى جدية التحذيرات التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان نحو كيان الاحتلال بعد مفاوضات أذربيجان بين وفدين تركي وإسرائيلي. وقالت إذا لم تترجم هذه التحذيرات القويّة بمواقف عملية تركية أو سورية بدعم من تركيا لمواجهة التمدّد الإسرائيلي في سوريا والغارات الإسرائيلية على مناطق سورية متعددة فيصبح مجرد موقف إعلامي لتغطية تقاسم نفوذ تركي إسرائيلي في سوريا يسقط فرصة نشوء دولة سورية، ويعني انتقال تركيا من مشروع سوريا موحّدة تحت الرعاية التركية تضمن مصالح الآخرين، بمن فيهم إسرائيل، كما كان يتضمّن خطاب السلطة السورية الجديدة الى مرحلة الاكتفاء بالسيطرة على الشمال السوريّ ونشوء سلطة ضعيفة في دمشق.
 
اللواء    

- تقرَّر عدم التطرق الى أي أرقام تتعلق بالحد الأدنى الجديد في القطاع الخاص، بعدما أحدث الكلام عن 50 مليون ليرة أزمة لدى المؤسسات على اختلافها.

- تعيش بيئة لبنانية أجواء ضاغطة، على خلفية ما يتجمع في الأفق من توقعات مرتقبة، بعد الضربات القاسية التي تلقتها.

- بحسب، دبلوماسي غربي، فإن صورة زيلنيسكي حضرت بطريقة مختلفة، في التحضير لاجتماع ترامب – نتنياهو، الموصوف، عبرياً، بأنه الأسوأ في قمم المسؤول الاسرائيلي الأميركية.


الجمهورية  

- تجري بين مرجع رسمي وجهة سياسة فاعلة مشاورات مهمة في شأن ملف حساس، لإيجاد توافقات عليه، بعيداً من أي مزايدات أو تدخلات سياسية قد تعوق معالجته.

- كشف تقرير لمنظمة مختصة بالرقابة والشفافية، عن الفجوة الكبيرة بين قانون ساري المفعول يختص بالإدارات العامة والبلديات، والتطبيق الفعلي له على أرض الواقع.

- سجل دفع مخصصات من ميزانية إحدى الوزارات الحيوية لموظفين معينين خلال حقبة الحكومة السابقة، وهناك اتجاه لإحالة الملف إلى القضاء.

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