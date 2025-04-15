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o
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أسرار الصحف 15-4-2025
اسرار
2025-04-14 | 23:37
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أسرار الصحف 15-4-2025
النهار
- يقول نائب قواتي سابق إن "حزب الله" أعدّ حملة مضادة للنيل من كل منتقديه وذلك بعد الهزائم التي مني بها والتي أثرت سلباً على معنويات مناصريه وقد وزع سيناريو تلك الحملة على مجموعات عدة تتقاسم الأدوار.
- على رغم توقع عدم إمرار قانون إعادة تنظيم المصارف في مجلس النواب، إلا أن جمعية المصارف تشنّ عبر أذرعها حملة على القانون من بوابة رفض إضعاف موقع حاكمية مصرف لبنان المشرفة على تنظيم المصارف. وقال نائب بارز إن "المصارف لن يعجبها أي مشروع يمدّ اليد إلى جيوبها وتفضل المماطلة والتسويف".
- أقدم رئيس جهاز أمني لبناني على سحب كثيرين من عناصر حماية الشخصيات وأبقى على العدد المحدد قانوناً لكل مسؤول ما أثار استياء لدى سياسيين واعتبروا أن القرارات تستهدفهم. ولدى مراجعته، قال إنه ينفذ القانون وإن على طالبي الحماية الواسعة اللجوء إلى شركات خاصة أو الاتصال بأجهزة يمكن أن تمدّهم بعناصر لقاء بدلات يحددها القانون أيضاً.
- علم أن ملف إعادة تأهيل الملاعب التي أصيبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرة، وبما في ذلك المدينة الرياضية وسواها، سيكون على جدول أعمال رئيس الجمهورية خلال زيارته المرتقبة للسعودية، بعد تمنيات من رئيس اتحاد إحدى الرياضات الشعبية البارزة.
الجمهورية
- شكا أحد الوزراء عدم دعوته إلى اجتماع لجنة نيابية تبحث في مشروع قانون حساس يتعلق بوزارته.
- أكد رئيس إحدى النقابات البارزة بوجود نية مبيتة لدى البعض لتهريب أحد القوانين، وأنّ رئيس مجلس النواب هو الضمانة ولن يسمح بذلك.
- دعا سفير عربي عريق إلى انتظار إعادة فتح سفارة مهمة في لبنان كمؤشر إلى إعادة وضع لبنان على سكة الرضا الدولي والتعافي.
اللواء
- يدور لغطٌ حول مشروع قانون أُقرَّ مؤخراً، وتتداخل في اللغط حسابات الصلاحيات والمواقع الجديدة في النظام المالي والمصرفي.
- تتكاثر الشكاوى في مناطق جنوبية في تأخير معاملات، بعضها يتعلق بالأحوال الشخصية، وبعضها بقضايا عقارية، وهي عالقة غالباً بين جهات معنية في مؤسسات الدولة والقضاء.
- تمكَّن رئيس لجنة نيابية من حجز مقعد له مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن، بالموازاة مع الوفد الرسمي للبنان.
البناء
- قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحديد المشكلة مع إيران باقترابها من امتلاك سلاح نووي والسعي لتفادي ذلك وحصر التفاوض معها حول كيفيّة التحقق من عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي يسقط كل الروايات التي تتحدّث عن تطابق أميركيّ إسرائيلي في النظر للعلاقة مع إيران فلا تفكيك للمشروع النووي الإيراني مطروح ولا البرنامج الصاروخي ولا الوضع الإقليمي رغم الاعتراضات الأميركية المتعددة هنا وهناك، لكن واشنطن بواقعية تذهب للتفاوض حول عنوان واحد هو الملف النووي بفقرة واحدة هي الضمانات لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وهذا يفسر التفاؤل الذي يبديه الأميركيون والإيرانيون بالتوصل إلى اتفاق وأخيراً قول ترامب إن المشكلة سهلة وسوف تحلّ قريباً، ولذلك تقول المصادر إن علينا مراقبة ما سيفعله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال المصدر يعود الفضل للصين التي تُرهق ترامب واليمن الذي لم تنفع القوة في كسره.
- نصح وزير خارجية دولة عربية نظراءه بعدم التورط في مشاريع تطرح نزع سلاح قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن بينما يواصل الاحتلال جرائم العدوان والاحتلال والإبادة، لأن ذلك سوف يجعل الحكومات العربية تعود إلى تحمّل مسؤولية المواجهة التي ارتاحت منها مع ظهور قوى المقاومة وصارت تكتفي بدور الوساطة وعند نشوب الحروب تحمّل المقاومة مسؤوليّة الخراب والدمار، وإذا انتصرت المقاومة يهديها المقاومون النصر. ودعا الوزير إلى أن تربط الحكومات العربيّة مصير سلاح قوى المقاومة بالحصول على خريطة طريق متزامنة بين نزع السلاح تدريجياً وقيام دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام، قائلاً: مثلاً مقابل تراجع واشنطن عن الاعتراف بالقدس عاصمة موحّدة لكيان الاحتلال تلتزم المقاومة بعدم استخدام السلاح ومقابل تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية تجمع المقاومة سلاحها في منطقة، ومقابل قرار وفق الفصل السابع لضمان حق العودة يسلّم السلاح الثقيل الخ.
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أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
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