أسرار الصحف 17-04-2025

النهار



- يلاحظ أن عدداً من النواب ومسؤولي الأحزاب يقولون أنهم على مسافة واحدة من كل العائلات، ويدعون لعدم التدخل بالانتخابات البلدية ، فيما يلتقون بعيداً عن الأضواء بمرشحين ويدعمون لوائح في هذه البلدة وتلك.



- يشكو متعاملون مع إحدى الوزارات الخدماتية من استعادة المدير العام دوره الفاعل في التضييق على مصالحهم بعد تقليص صلاحياته في حكومات عدة سابقة.



- تسجل في القرى والبلدات حركة كثيفة على الترشح للمقاعد الاختيارية أكثر من عضوية البلديات باعتبار أن المختار يتقاضى بدلات مالية يعتبر كثيرون أنهم باتوا في أمسّ الحاجة إليها.



- يستمر القاضي طارق بيطار في استجواب مسؤولين أمنيين سابقين بعيداً من كاميرات المصورين.



- نقل عن أحد القادة السابقين أن إعادة المضي بملف انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت هدفه ختم هذا الملف إلى غير رجعة بعد عدم ثبوت أدلة تدين أياً من المستجوبين.



- تستمر مصارف في سحب مبالغ مالية من الحسابات بالليرة اللبنانية تعادل أكثر من عشر المبلغ في الشهر الواحد تحت عناوين ضرائب ورسوم من دون حسيب ولا رقيب.



- سجلت شقة في باريس باسم ابنة قاض أحيل على التقاعد قبل مدة قصيرة جداً. وقدر ثمنها بـ 4 مليون يورو.



الجمهورية



- عُلم أنّه تجري زيارات غير معلنة من وفود دولية في إطار متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية.



- تساءل أكثر من نائب عن جدوى إبقاء مداولات اللجان النيابية سرّية، في وقت يجري تسريب أحداث وتفاصيل الاجتماعيات حتى قبل نهايتها.



- سجِّل خلاف بين حزب وشخصية سياسية تحالفا أخيراً لخوض الانتخابات البلدية في مدينة عريقة، تحوّل إلى تهديد بإقصاء ممثلي الشخصية.



اللواء



- ينهمك مسؤول رسمي في إعداد مذكرة رسمية ترفع الى رئيس الجمهورية للفت نظره الى تفاصيل قانونية وإجرائية تتعلق بالاتفاقات بين لبنان وسوريا.



- يؤكد مسؤول في المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي أن ادارته لا تضغط على لبنان لإستخدام القوّة في معالجة سلاح حزب الله ولا تريد أي توتر.



- بعثت الدولة اللبنانية برسالة قاطعة حول نقطتين: منع استخدام الجنوب للعمليات وعدم تأليف خلايا، للعمل في دول مجاورة، استناداً الى التوقيفات العملية خلال الساعات الماضية.



نداء الوطن



- سألت مصادر رقابية: على الرغم من وجود أكثر من خمسة وزراء سابقين للطاقة، لماذا تتولى الوزيرة السابقة ندى البستاني، حصرياً، الرد على وزير الطاقة الحالي؟ واستنتجت تلك المصادر أن البستاني هي الناطقة حصرياً باسم باسيل الذي يقرر شخصياً الرد على الوزير الصدي، بلسان البستاني.



- يدير رئيس التيار الوطني الحر معارك الانتخابات البلدية في بعض البلدات الكبرى في قضاء عاليه عبر النائب سيزار أبي خليل. والتقى باسيل أحد المرشحين لرئاسة البلدية في إحدى البلدات الكبرى بعيداً من الأضواء، وطلب من أبي خليل تجييش أصوات التيار في تلك البلدة لمصلحة هذا المرشح.



- تبيّن أن الازدحامات الخانقة على بعض الطرقات سببها "يقظة" بعض رؤساء البلديات للتزفيت لتبييض صورهم أمام الناخبين، لكن هذه المبادرة قوبلت باستهجان المواطنين الذين علقوا بسياراتهم لساعات.



البناء



- قالت مصادر تتابع ملف الأسرى في غزة إن مسعى أميركياً نحو الدوحة تضمن طلب تنظيم لقاء مباشر مع شخصية قيادية معنية بالملف، للبحث بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر في المرحلة التي تسبق المرحلة الثانية مقابل ضمانات أميركية بأن تنتهي المرحلة الثانية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي مع ترتيبات أمنيّة في غزة لا تشمل نزع السلاح بل تنظيمه وضمانة مصريّة بعدم استخدامه بهجمات تشبه ما جرى في 7 أكتوبر.



- أكدت مصادر عراقية أن العتب على موقف رئيس الجمهورية حول الحشد الشعبي الذي أثار انزعاجاً عراقياً لا يتضمن ما يتخطى العتب والتمني بمراعاة الأخوة العراقية اللبنانية، وما قدّمه ويقدّمه العراق للبنان على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمراعاة المتبادلة للخصوصيّات. وقالت المصادر إنها تتوقع تجاوباً لبنانياً يترجم بمواقف توضح الالتباسات التي نجمت عن التصريحات موضوع العتب.