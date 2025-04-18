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أسرار الصحف 18-4-2025

اسرار
2025-04-17 | 23:30
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أسرار الصحف 18-4-2025
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أسرار الصحف 18-4-2025

النهار

تضج أروقة وزارة سيادية تعنى بالشؤون الخارجية بمجريات تحقيق معقد يجريه التفتيش المركزي في ملف فساد مالي كبير بحق أرفع موظفيها. وقد حاول الأخير الإستنجاد برئيس الحكومة وبمفتي الجمهورية. لكن الرئيس نواف سالم رفض التدخل في عمل التفتيش تاركا الأمر في عهدته. وعلم ان "المتهم" يهدد موظفين لمنعهم من الإدلاء بأي إفادة بعدما امتنع عن المثول امام التفتيش.

علق نائب في مجلس خاص على فوز لائحة "التيار الوطني الحر" في انتخابات نقابة موظفي الخليوي متسائلا "وكيف لا تفوز بعدما حوّل التيار وزارة الاتصالات الى مكتب توظيف حزبي لاعوام عدة؟".

قال خبير في مجال الاتصالات إن الوزير الجديد تعهد بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات، علما ان القانون أقر قبل 24 عاما وقد أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد صالحا في غمرة التطورات في هذا القطاع.

يلاحظ تنامي فتح مطاعم جديدة في العاصمة والمناطق، ومنها ذات مواصفات عالمية، استعداداً لموسم الاصطياف والسياحة، وقد نشطت الأعمال الجارية لإنجازها قبل إنطلاق الموسم

البناء

خفايا
تؤكد مصادر وزارية أهميّة ما تمّ في اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً أن يناقش آلية نزع سلاح المقاومة ووضع جدول زمنيّ لإنجاز ذلك، كما روّج المتحمّسون للمهمة التي طلبتها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس تحت شعار عليكم الاختيار بين سلاح المقاومة وصداقة أميركا. وتقول المصادر إن هذا الاجتماع الذي قيل إنه مفصلي انتهى دون مناقشة الموضوع إلا من زاوية تأكيد مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، كما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاريّ للحكومة، لكن عملياً الأولوية كانت لمناقشة الوضع جنوب الليطاني وفق العرض الذي قدّمه قائد الجيش ولاقى استحسان الوزراء، وعندما طرح وزير القوات جو عيسى الخوري الدعوة لجدول زمنيّ للسلاح تجاوز رئيس الجمهورية الكلام وانتقل إلى موضوع آخر.

كواليس
تقول مصادر تابعت اجتماع القمة السوري العراقي القطري إن اتفاقاً تمّ على ضمان أمن الزوار إلى المقامات الدينيّة وتأمين هذه المقامات، وتشكيل لجنة تنسيق أمني لهذه الغاية، إضافة إلى لجنة أخرى تهتم بشؤون الحدود ولجنة ثالثة تهتم بالتعاون في ملف ملاحقة تنظيم داعش. وقالت المصادر إن مورد الزوار العراقيين إلى المقامات الدينية يعتبر في ظروف سورية الراهنة اقتصادياً أحد أهم مصادر الدخل سواء للقطاع الخاص أو لخزينة الدولة، هذا عدا عن النجاح في إقناع العراق بصدقية التزامات الحكومة السورية يفتح الباب لمعونة نفطيّة عراقية لسورية تحتاج إليها أكثر من أي شيء آخر. واعتبرت المصادر أن الاهتمام القطري برعاية الاجتماع وإنجاز الاتفاق يأتيان إدراكاً لصعوبة حل مسألة العقوبات الأميركية من جهة والحاجة للتمهيد لعودة الزوار الإيرانيين بعد نجاح تجربة عودة الزوار العراقيين.

اللواء

قال وزير في مجلس خاص إن وزراء الثنائي لم يعلّقوا على التداول في سلاح حزب لله في خلال جلسة مجلس الوزراء، لأن النقاش تناول حصر السلاح بصورة عامة بما يشمل الأطراف كلها.

بعد مراجعة ملفات، تبيَّن أن بعض الأشخاص من المتورطين باغتيالات، منذ بداية الثمانينيات الى الأمس القريب، لا معلومات عن تواجدهم، لا في لبنان ولا في سوريا.

لا تزال الاتصالات حول التحالفات الانتخابية البلدية قائمة بصمت بين تنظيمين حليفين لهما حضور كبير في مناطق لبنانية واسعة.

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