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أسرار الصحف 23-04-2025
اسرار
2025-04-22 | 23:30
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أسرار الصحف 23-04-2025
النهار
لم تُقدّم شركة " توتال" حتى الآن تقريرها للحكومة عن سببب توقّفها عن أعمال الحفر في البلوك الرقم 9 في البحر قبالة الجنوب منذ 3 سنوات الى اليوم بعدما تجاوزت مدة الشهر المسموح لها في خرق فاضح لكل المعايير الدولية في أعمال الحفر والتنقيب.
تشكو موظفة في سفارة لبنانية في إحدى دول أميركا الجنوبية من سوء تصرّفات رئيس البعثة تجاهها والتضييق عليها.
لوحظ أنّ "حزب الله" يُقدّم مرشحين جامعيين للبلديات في الجنوب يلتقون معه في التوجهات السياسية من غير المنضوين رسميّاً في صفوفه.
لقي كلام مثقف وأكاديمي لبناني مسلم ارتياحاً كبيراً في الداخل والخارج في معرض تعليقه على الدور الإنساني الجامع الذي خلّفه البابا فرنسيس واهتمامه بلبنان ودعواته للتقارب بين الاديان.
عُلم أنّ قوى التغيير تقطع الطريق على محاولات التزكية في بعض المناطق في الجبل وقرى وبلدات عديدة، بمعنى أنها بدأت ترشح لرئاسة البلدية أكثر من مقرب منها وملتزم سياستها، ما يُشكّل حالة إرباك لدى أحزاب وعائلات.
على رغم الإعلان عن زيارة وفد قطري إلى لبنان هذا الأسبوع للبحث في ملف الكهرباء، إلّا أنّ أيّ مواعيد لم تٌسجّل على أجندة المعنيين حتى تاريخه.
******
الجمهورية
وزّع حزب بارز عشرات الآلاف من المساعدات العينية القادمة من دولة أجنبية، في الشمال وجبل لبنان وعكار، تحضيراً للانتخابات البلدية.
شدّد ديبلوماسي عريق على أولوية إصلاح القضاء، وأعطى مثلاً عن قاضٍ تسلم قضية وجمّد ملفها أكثر من 7 سنوات ثم أعادها بحجة "عدم الصلاحية".
تخشى مراجع مطلعة أن يؤدّي طرح بعض التعديلات على صلاحيات موقع إداري مُهِمّ، عبر مشروع تعديل قانون ينظّم مؤسسة أخرى، إلى نسف الإقتراحَين معا.
******
اللواء
استعادت شخصية سياسية خطاب الفيدرالية وقالت: إنها تطرح الفيدرلة بدل الكونفدرالية «لأن الأولى تعني أن يكون للبنان جيش واحد وهذا ما تريده».
سجل تراجع عدد لا بأس به من المرشحين للبلديات في العاصمة ومناطق اخرى، بعد اعلان تيار كبير عزوفه عن خوض الانتخابات.
يؤكد مسؤول مالي رسمي لبعض الأصدقاء، أنه كان ينوي الاستراحة بعد تحمُّله مسؤوليات الوظيفة في ظروف صعبة، لكن مرجعيات رسمية كبيرة أبلغته نية تعيينه مجدداً في الهيئة ذاتها نائباً لرئيسها «كنوع من الضمانة».
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البناء
توقعت مصادر دبلوماسية نشاطاً جدياً على خط التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن التزام أميركي بمنع التهديد عن “إسرائيل” وليس خوض حرب بنيامين نتنياهو نحو نصر مطلق. فالحرب بدأت بتهديد لـ”إسرائيل” انضمّت أميركا في مواجهته لحماية “إسرائيل” وهي تعتقد أن التهديد تم رفعه وأن اتفاقاً في غزة يشبه اتفاق لبنان يوفر ضمانات كافية لتبرير وقف الحرب وأن واشنطن في ظل انقسام إسرائيلي داخلي عميق لا تستطيع الانحياز إلى فريق ضد آخر، خصوصاً أن موضوع الانقسام هو الحرب نفسها، ولكن يبقى العامل الحاسم بالنسبة لواشنطن هو الحاجة لوقف استنزاف مؤلم بلا تحقيق أي إنجاز في حرب البحر الأحمر وهو ما لا يمكن تحقيقه دون وقف الحرب في غزة.
تتحدّث مراجع سياسيّة عن المطالبة بمبادلة رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية بين وزارتي الخارجية والدفاع، فوزير الخارجية يحتلّ موقعاً حساساً في التعبير عن مقتضيات الحملة الدبلوماسية التي يعتقد رئيس الجمهورية أنّها الطريق لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات على لبنان ورئيس أركان هذه الحملة يفترض أن يكون وزير الخارجية، بينما الوزير الحالي قائد حملة معاكسة تقول بتبرير الاحتلال والاعتداءات من الجانب الإسرائيلي للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله وبدلاً من الاتصال بالدول العربية والغربية للتشجيع على تمويل إعادة الإعمار كما يدعو الرئيس يسعى الوزير للضغط على الدول لربط تمويل إعادة الإعمار بنزع السلاح، وتدعو المراجع لعدم استغراب فشل المسعى الدبلوماسي للرئيس طالما أن بمستطاع “إسرائيل” التحدث عن أن احتلالها وعملياتها تحظى بدعم الحكومة اللبنانية استناداً لمواقف علنيّة لوزير الخارجيّة.
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