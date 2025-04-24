الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
25
o
الجنوب
21
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
25
o
الجنوب
21
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
2025-04-23 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 24-4-2025
النهار
في اليوم الأول من تقديم طلبات الترشح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية سجلت حركة ضاغطة في سرايا زحلة وسرايا جب جنين بسبب وفرة المتقدمين إلى الاستحقاق.
اتخذ الانقسام البيروتي بين مؤيدين لتعديل قانون الانتخاب البلدي والرافضين له إلا لقاء تعديل يطال صلاحيات المحافظ، الطابع الطائفي والمذهبي، ما ينذر بتجنب التعديل وتذوق "الكأس المرة" ويزيد من الشعور بغياب الزعامة بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي.
يستمر التحقيق في ملف جمعية "كلنا إرادة" بعيداً من التسريبات الإعلامية.
تتكرر في بيروت ظاهرة توقف تجار الذهب عن بيع الأونصات كلما ارتفع سعرها عالمياً خوفاً من عدم قدرتهم على شراء غيرها وفق ما يبررون خطوتهم.
عُلم أن تياراً مسيحياً بارزاً يجري نفضة سياسية وإعلامية وعلى المستويات كلها، بعد تراجعه في الأشهر الماضية، وعُلم أن لقاءات مفتوحة تُعقد من أجل ترتيب أوضاعه الداخلية.
لم تعلّق مصادر رسمية لبنانية على الإهانات التي وجهها أحد رجال الدين العراقيين إلى رئيس الجمهورية ولم تعمد وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير العراقي لتسجيل اعتراض.
الجمهورية
مسؤول كبير غير مدني يمتنع عن تخصيص مواكب لمرافقته وحراسته، ويتنقل كمواطن عادي في يومياته.
ينوي وزراء تقديم اقتراح تمديد مهلة الاعتراض على القوائم الانتخابية من 5 إلى 10 أيام، لكن لم يُعلن عنها رسمياً بعد.
تساءل نائب من تكتل كبير عن أسباب عدم مساواة عدد مقاعد المجلس البلدي لطائفَتين مسيحيّتَين في مدينة مهمّة.
اللواء
يواجه مواطنون أميركيون أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في الولايات المتحدة، لدرجة أن سعر البيضة الواحدة بلغ دولاراً أي بزيادة خمسة أضعاف عن سعرها في لبنان.
تواجه "اللوائح التفاهمية" في عدد من أقضية الجنوب والبقاع، ما يشبه "البلوكات العائلية المغلقة"، في اطار التنافس على الهيئات الاختيارية والبلديات.
يتساءل معنيون متابعون للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة الواسعة على لبنان، هل هي رد على كلام الشيخ نعيم قاسم حول رؤيته لموضوع السلاح، أم أنه رد إسرائيلي على تقدُّم مفاوضات الملف النووي الإيراني؟
البناء
طلب مرجع سياسي أن تصدر الحكومة كتاباً دبلوماسياً أبيض يوزع على السفارات اللبنانية في الخارج لإيصاله الى حكومات العالم ويسلم السفارات العاملة في بيروت يتضمن شرح اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 ويوضح أن لبنان والمقاومة ضمناً قد نفذ كل ما عليه، وأن ما يعطل تنفيذ الاتفاق والقرار 1701 هو استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية ويوضح بند حق الدفاع عن النفس الوارد في الاتفاق والتذرع الإسرائيلي بتطبيقه دون أن تتعرّض للاعتداء، بينما لبنان يمنح الفرصة للحل الدبلوماسي ولا يمارس هذا الحق رغم الاعتداءات المتكرّرة والانتهاكات الموصوفة من الجانب الإسرائيلي وأن بقاء الأمر على حاله سيفرض على لبنان القيام بممارسة هذا الحق وإن حالت إمكانات الدولة دون فعل ذلك فإن الشعب اللبناني سوف يتولى الأمر ذلك وفقاً لما تكفله المواثيق الدولية للشعوب.
لاحظ خبراء في العلاقات الدوليّة أن التنازلات التي يقدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جبهتي روسيا وإيران وربما الصين لاحقاً تعبر عن حجم الأزمة المالية والاقتصادية الأميركية والحاجة إلى الانكفاء نحو إعادة هيكلة الوضعين المالي والاقتصادي بسرعة والاطمئنان الى ان أميركا غير متورطة بنزاعات تستنزف قدراتها. ويقول الخبراء حتى لو عرفت مسارات العلاقات مع روسيا والصين وإيران صعوداً وهبوطاً في المفاوضات فإن الاتجاه الأميركي واضح نحو التسويات لا المواجهة. وتوقع الخبراء إعادة رسم الدور الأميركي الداعم لـ"إسرائيل" عند حدود منع التهديد عنها ومساندتها سياسياً، لكن على قاعدة الحاجة لخروج أميركي سريع من نزاعات المنطقة وأولها البحر الأحمر وما يستدعي ذلك من وقف للحرب في غزة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
24-4-2025
أسرار الصحف 23-04-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-03
أسرار الصحف 4-4-2025
اسرار
2025-04-03
أسرار الصحف 4-4-2025
0
اسرار
2025-03-24
أسرار الصحف 24-3-2025
اسرار
2025-03-24
أسرار الصحف 24-3-2025
0
اسرار
2025-02-24
أسرار الصحف 24-2-2025
اسرار
2025-02-24
أسرار الصحف 24-2-2025
0
اسرار
2025-04-17
أسرار الصحف 18-4-2025
اسرار
2025-04-17
أسرار الصحف 18-4-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
0
اسرار
2025-04-17
أسرار الصحف 18-4-2025
اسرار
2025-04-17
أسرار الصحف 18-4-2025
0
اسرار
2025-04-16
أسرار الصحف 17-04-2025
اسرار
2025-04-16
أسرار الصحف 17-04-2025
0
اسرار
2025-04-15
أسرار الصحف 16-04-2025
اسرار
2025-04-15
أسرار الصحف 16-04-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
0
أخبار لبنان
2025-04-20
توتر وتحطيم في طرابلس...
أخبار لبنان
2025-04-20
توتر وتحطيم في طرابلس...
0
أخبار لبنان
2025-04-07
بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...
أخبار لبنان
2025-04-07
بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...
0
خبر عاجل
2025-04-17
الجيش الإسرائيليّ يعلن اغتيال نائب "مجمع محيبيب" في "حزب الله" عبد النبي حجازي في غارة في منطقة بليدا جنوبي لبنان
خبر عاجل
2025-04-17
الجيش الإسرائيليّ يعلن اغتيال نائب "مجمع محيبيب" في "حزب الله" عبد النبي حجازي في غارة في منطقة بليدا جنوبي لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تعرفوا إلى خليل رجل الـ٨٩ عامًا الذي يرتاد النادي الرياضي يوميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تعرفوا إلى خليل رجل الـ٨٩ عامًا الذي يرتاد النادي الرياضي يوميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أولى مراحل وداع البابا فرنسيس... من كنيسة القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أولى مراحل وداع البابا فرنسيس... من كنيسة القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما تقوم به إسرائيل من خروقات وإغتيالات في لبنان تسعى لتطبيقه في غزة أيضًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما تقوم به إسرائيل من خروقات وإغتيالات في لبنان تسعى لتطبيقه في غزة أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدية بيروت على جدول أعمال مجلس النواب... بين تكريس المناصفة وتقليص دور المحافظ
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدية بيروت على جدول أعمال مجلس النواب... بين تكريس المناصفة وتقليص دور المحافظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تفاصيل اليوم الثالث من إجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تفاصيل اليوم الثالث من إجتماعات الربيع في واشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
2
أخبار لبنان
16:37
كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ
أخبار لبنان
16:37
كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ
3
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
4
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
5
أخبار لبنان
11:56
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
أخبار لبنان
11:56
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
7
منوعات
15:51
في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!
منوعات
15:51
في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!
8
اقتصاد
14:58
سعيد: لبنان ملتزم بالإصلاح وندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل
اقتصاد
14:58
سعيد: لبنان ملتزم بالإصلاح وندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More