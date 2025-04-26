أسرار الصحف 26-4-2025

الجمهورية



رجحت أوساط قريبة من حزب فاعل أن يكون هناك قرار خارجي بتجميد مشروع حيوي يهم بيئة هذا الحزب من أجل التأثير على خياراتها في الانتخابات النيابية المقبلة.



تغامز عدد من النواب في ما بينهم في الجلسة الأخيرة للمجلس، إثر توافق في الآراء بين نائبين حليفين مع نائب من خصم سياسي في خلال مناقشة قانون إصلاحي.



اعتبر نواب ان بعض تصريحات كتلة عرقلت سابقا قوانين إصلاحية، لم تأت في جلسة مجلس النواب يوم الخميس، سوى للمزايدة عليهم وتسجيل موقف تجاه خصومهم وحلفائهم.



اللواء



تصرُّ جهات لبنانية على ربط تدفق المساعدات والاستثمارات بنزع السلاح من كل الجهات (لبنانية وغير لبنانية) أولاً!



فشلت مهمة بعض النواب، الذين سعوا إلى إلغاء مادة من قانون البلديات المعمول به، للحد من سلطة المحافظ على قرارات مجلس بلدية العاصمة.



أجرى مرجع غير مدني اتصالاً بمرجع كبير عشية الجلسة، وتضمنت النتائج بعض ما حصل في نهاية المناقشات، في ما خص تعديلات قانون البلديات.