الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-4-2025
اسرار
2025-04-27 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 28-4-2025
النهار
- يقول مطوّرون عقاريون إنّ التهديدات الإسرائيلية المستمرة لمناطق في الضاحية الجنوبية وقرى جنوبية تدفع إلى تحريك السوق العقارية في مناطق محيطة من أماكن التهديد ولا تبعد كثيراً بسبب القرب من المؤسسات والمدارس.
- يقول مصدر تربوي لـ"النهار" إنّ النقاش الحاصل حاليّاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي شعاره التربية وباطنه مصالح خاصة متضررة، وإنّ بعض الردود تحذف بعد حين تجنّباً لتعليقات فاضحة خصوصاً أنّ من يدّعون المصلحة التربوية كانوا يملكون شركات لبيع مواد أولية يبيعونها من كليات الجامعة اللبنانية التي يتولّون إدارتها ثم تسرق ليلاً لتباع من جامعات خاصة قريبة التوجه السياسي ليعاد شراء غيرها وصرف المال عبثاً.
- لا تزال خدمة الاتصالات الخليوية في مناطق جنوبية وبقاعية ضعيفة إلى حدّ كبير من جرّاء تدمير عواميد ارسال خلال الحرب وعدم إنجاز شركتَي الخليوي التصليحات الضرورية لضمان خدمة المشتركين بشكل جيد.
- تستبعد مصادر عمالية مشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر الوصول إلى اتفاق نهائي اليوم كما أعلن وزير العمل ورئيس اللجنة محمد حيدر، عازية السبب الى تصلب الهيئات الاقتصادية في موضوع الأجور والزيادات المطلوبة.
- لوحظ ارتفاع منسوب عمل مطاعم ومطابع، على خلفية تأمين مستلزمات كل اللوائح الانتخابية، وخصوصاً لدى إعلانها.
الجمهورية
- يُنتظر وصول موفد من عاصمة كبرى إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين، لكن لم تُكشَف أسباب الزيارة بعد.
- توافرت معطيات لدى مرجع سياسي عن نية رئيس وزراء إسرائيل بتصعيد أمني لأسباب لا علاقة لها بلبنان مباشرة.
- مسؤول كبير ستكون له مواقف مهمّة من الأوضاع والمستجدات على أكثر من صعيد خلال اليومَين المقبلَين.
اللواء
- يُجري مسؤولان كبيران سلسلة مشاورات وإتصالات مع فعاليات حزبية وإجتماعية لتطويق الحساسيات المحيطة بالإنتخابات البلدية في العاصمة، بعد تأخر إقرار مشروع اللائحة المقفلة الذي ضمن المناصفة، وإعادة المهل الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
- فوجئت شخصيات أرثوذكسية بيروتية بمعارضة نائب من خارج العاصمة وقيادته حملة مفتعلة ضد تعديلات قانون الإنتخابات البلدية، متذرعا بعدم موافقة المرجعية الروحية عليه، وسرعان ما تبين ألا صحة لإدعاءاته.
- تبين أن بين المتقدمين لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجموعة من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات العالمية، ومعظمهم شغل مناصب قيادية في الولايات المتحدة والسعودية ودول خليجية وأوروبية.
البناء
- ربطت مصادر دبلوماسية غربية بين تفجير مرفأ بندر عباس من جهة وغارة الضاحية الجنوبية من جهة ثانية، وبين كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن رفض أي اتفاق نووي لا يتضمن تدمير كل مقدرات البرنامج النووي الإيراني، تحت شعار أن إيران إذا احتفظت بقدراتها سوف تعود إلى البرنامج العسكري مع أي تغيير مناسب في أميركا، من جهة ثالثة. ورأت أن نتنياهو يوجه رسائل نارية تهدّد بإشعال المنطقة إذا ولد اتفاق نووي لا يستجيب لطلباته بعدما وافقت واشنطن على حصر التفاوض بالبرنامج النووي وقبلت باستبعاد البرنامج الصاروخي والملفات الإقليمية وعلاقات إيران بقوى المقاومة.
- توقفت مصادر إقليمية أمام توقف الغارات الإسرائيلية على سوريا بالتزامن مع ما كشفه رئيس أركان جيش الاحتلال عن تفاهم إسرائيلي تركي على التزام تركيا وحكومة دمشق باحترام الخطوط الحمر الإسرائيلية باعتبار جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح ومنطقة أمنية إسرائيلية وهو ما تأكد في تقرير وكالة رويترز عن رسالة حكومة دمشق إلى الإدارة الأميركية لجهة احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة المنظمات الفلسطينية والالتزام بمنع أي نشاط مؤذٍ لـ"إسرائيل" عبر سوريا وجاءت اعتقالات قادة فلسطينيين ترجمة لهذا الالتزام كما جاءت عمليات الدمج للواء درعا ضمن قوات الحكومة لضمان تحمل الحكومة مسؤولية منع أي مواجهة مع جيش الاحتلال خلال دورياته في جنوب سوريا.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 26-4-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-03
أسرار الصحف 4-4-2025
اسرار
2025-04-03
أسرار الصحف 4-4-2025
0
صحف اليوم
2025-03-28
أسرار الصحف 28-03-2025
صحف اليوم
2025-03-28
أسرار الصحف 28-03-2025
0
اسرار
2025-02-28
أسرار الصحف 28-2-2025
اسرار
2025-02-28
أسرار الصحف 28-2-2025
0
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
0
اسرار
2025-04-24
أسرار الصحف 25-4-2025
اسرار
2025-04-24
أسرار الصحف 25-4-2025
0
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
0
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:22
الرئيس عون عرض مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وأكد السفير استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لمساعدة لبنان
آخر الأخبار
04:22
الرئيس عون عرض مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وأكد السفير استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لمساعدة لبنان
0
أخبار دولية
04:16
أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة
أخبار دولية
04:16
أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة
0
أخبار دولية
15:17
الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية
أخبار دولية
15:17
الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية
0
آخر الأخبار
04:29
الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية
آخر الأخبار
04:29
الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر
تقارير نشرة الاخبار
14:11
في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم
0
أخبار لبنان
14:03
إحياءً للذكرى الأربعين لشهداء الصليب الأحمر… وقفة على المدرج الرومانيّ في ذوق مكايل
أخبار لبنان
14:03
إحياءً للذكرى الأربعين لشهداء الصليب الأحمر… وقفة على المدرج الرومانيّ في ذوق مكايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التوقيع الإلكترونيّ غير مُفَعَّل في لبنان... والعذر أقبح من الذنب
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التوقيع الإلكترونيّ غير مُفَعَّل في لبنان... والعذر أقبح من الذنب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء أمام مجلس الوزراء... نحو كسر التدخل السياسي في القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء أمام مجلس الوزراء... نحو كسر التدخل السياسي في القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الغرف الجاهزة هدف مستمر للاحتلال الاسرائيليّ... والانتخابات البلدية في قرى خلفية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الغرف الجاهزة هدف مستمر للاحتلال الاسرائيليّ... والانتخابات البلدية في قرى خلفية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:10
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
10:10
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
2
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
3
منوعات
06:38
تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)
منوعات
06:38
تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)
4
حال الطقس
02:41
منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:41
منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
5
اخبار البرامج
15:45
زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
اخبار البرامج
15:45
زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
6
آخر الأخبار
09:29
ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد رامي مخلوف أعلن حشد ١٥٠ الف مقاتل علويّ في الساحل السوريّ وناشد روسيا للحماية واصدقاءً له للتواصل مع حكومة دمشق
آخر الأخبار
09:29
ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد رامي مخلوف أعلن حشد ١٥٠ الف مقاتل علويّ في الساحل السوريّ وناشد روسيا للحماية واصدقاءً له للتواصل مع حكومة دمشق
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-4-2025
8
صحف اليوم
00:19
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
صحف اليوم
00:19
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More