الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
23
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
23
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 29-04-2025
اسرار
2025-04-28 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 29-04-2025
النهار
- يبدي ناشطون سياسيون في إحدى قرى جرود جبيل من تدخل نائب سابق ضد أحد رؤساء البلديات الذي قدم الكثير وله أياد بيضاء في مختلف مجالات العمل الإنساني والكنسي لمنعه من العودة مجدداً رئيساً للبلدية.
- جهدت مصارف لبنان إلى حصر المسؤولية بالكيانات المرتبطة بها وشركاتها التابعة في لبنان وليس في الخارج بذريعة أن ثمة مساهمين في الخارج لا علاقة لهم بما حصل في لبنان من دون أن يلحظوا أيضاً أن المودع ليس مسؤولاً عن إدارتهم للأموال والأصول.
- سخر وزير لبناني سابق من كلام رامي مخلوف عن تجنيد 150 ألف سوري لحماية قرى الساحل حيث أكثرية علوية، سائلاً مخلوف أن يحدد موقعه الجغرافي قبل البدء بأي خطوة.
- ينقل بأن أكثر من نائب، تراجعوا عن التدخل في موضوع الانتخابات البلدية حتى من باب التوافق، لأنهم وصلوا إلى مكان قد يؤثر عليهم في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً المرشحين منهم لهذا الاستحقاق.
الجمهورية
- ستشهد منطقة الجنوب حدثاً إيجابياً كبيراً خلال الشهر المقبل يتمّ الإعداد له بعيداً من الأضواء.
- أعرب ديبلوماسي عربي عن قلقه من تصعيد سياسي وإعلامي واستخباري قد تعمد إليه دولة إقليمية، كلما تقدّمت مفاوضات جارية بين دولة حليفة لها وأخرى عدوة.
- عُلِمَ أنّ مسؤولاً أمنيا كبيراً زار عاصمة عربية في مهمة بقيت بعيدة من الأضواء.
اللواء
- حسب مصدر مطلع فإن التشريعات والتعيينات المصرفية الأخيرة، حافظت على قوة التعادل على مستوى القرار المالي في البلاد.
- لاحظ مراقبون ان مصطلحات كانت تستخدم، غابت عن كلمة لقيادي حزبي رفيع، سواءٌ في ما خص المواجهة لبنانياً وعلى مستوى الإقليم.
- لجأ سفير غربي الى الاستعانة بأصدقاء للوقوف بدقة على الرسالة التي تضمنها تصريحات مرجع كبير.
البناء
- قال ضابط لبناني كبير سابق إن الحراك الدبلوماسي للدولة اللبنانية يحتاج إلى بعض التحريك لعناصر القوة مثل إطلاق النار بأسلحة خفيفة ومتوسطة في كل مرة تحلق طائرات الدرون الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية واتخاذ الإجراءات التحضيرية لاستدراج عروض شراء شبكة دفاع جويّ، مضيفاً أن هذه الخطوات غير الحربية والتي لا تجرّ حرباً تشكل عنصر إحراج كبير للأميركي أولاً الذي يقدّم نفسه وسيطاً بين لبنان و"إسرائيل" وطرفاً منحازاً لـ"إسرائيل" في مواجهة حزب الله. وعندما تكون الدولة اللبنانية في الواجهة فهو لا يستطيع التصرف كما لو كان حزب الله، عدا عن القلق من تنامي روح مواجهة لدى الدولة اللبنانية على قاعدة اليأس من جدوى الرهان على أميركا والإحراج الأكبر هو لـ"إسرائيل" التي تسوّق ضرباتها كامتداد لمواجهة بينها وبين حزب الله وليس سهلاً عليها تقبّل تحوّل الدولة اللبنانية إلى طرف في المواجهة.
- قال مرجع إقليمي إن إيران أبلغت وسطاء معنيين بأن يبلغوا واشنطن وتل أبيب عبر واشنطن بأن أي ضربات إسرائيلية داخل إيران لن يتمّ التعامل معها بمنطق النسبة والتناسب والتصاعد التدريجيّ، بل سوف يكون الرد كأن الحرب قد وقعت وأن التفاوض الجاري حول الملف النووي لن يعيق مثل هذا الردّ، وأنّه كما تقول واشنطن أن لا علاقة لها بما تفعله "إسرائيل" وإنّها لا تؤيد أي هجمات على إيران في ظل المفاوضات، فإن ايران لا تعتبر أنّها تسيء للمفاوضات مع واشنطن عندما تقوم بردّ رادع على "إسرائيل".
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
29-04-2025
أسرار الصحف 28-4-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
اسرار
2025-04-22
أسرار الصحف 23-04-2025
0
اسرار
2025-04-16
أسرار الصحف 17-04-2025
اسرار
2025-04-16
أسرار الصحف 17-04-2025
0
اسرار
2025-04-15
أسرار الصحف 16-04-2025
اسرار
2025-04-15
أسرار الصحف 16-04-2025
0
اسرار
2025-04-07
أسرار الصحف 08-04-2025
اسرار
2025-04-07
أسرار الصحف 08-04-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-04-27
أسرار الصحف 28-4-2025
اسرار
2025-04-27
أسرار الصحف 28-4-2025
0
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
2025-04-25
أسرار الصحف 26-4-2025
0
اسرار
2025-04-24
أسرار الصحف 25-4-2025
اسرار
2025-04-24
أسرار الصحف 25-4-2025
0
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:58
منيمنة أثار مع وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي موضوع العناصر الفارين من الخدمة
أخبار لبنان
14:58
منيمنة أثار مع وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي موضوع العناصر الفارين من الخدمة
0
أخبار لبنان
15:56
حايك: المناصفة الفعلية في انتخابات بيروت تكون بقرار اختيار الممثّلين
أخبار لبنان
15:56
حايك: المناصفة الفعلية في انتخابات بيروت تكون بقرار اختيار الممثّلين
0
أخبار لبنان
07:26
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها
أخبار لبنان
07:26
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها
0
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي
أخبار دولية
07:59
زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي
0
أخبار لبنان
07:26
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها
أخبار لبنان
07:26
وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها
0
أمن وقضاء
05:57
وزير الداخلية والبلديات تفقّد استعدادات محافظة جبل لبنان للانتخابات
أمن وقضاء
05:57
وزير الداخلية والبلديات تفقّد استعدادات محافظة جبل لبنان للانتخابات
0
أخبار لبنان
04:33
عون استقبل كنعان: اهتمام دولي بلبنان مشروط بالإصلاح والقرار 1701 أولوية
أخبار لبنان
04:33
عون استقبل كنعان: اهتمام دولي بلبنان مشروط بالإصلاح والقرار 1701 أولوية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:24
سوريا بين التهديدات والنمو الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
16:24
سوريا بين التهديدات والنمو الإقتصادي
0
أخبار لبنان
14:02
قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة
أخبار لبنان
14:02
قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سناب شات متهم بإفساد القُصّر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سناب شات متهم بإفساد القُصّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أوروبا تغرق في العتمة وسط لغز لم يُفك بعد!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أوروبا تغرق في العتمة وسط لغز لم يُفك بعد!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:13
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:13
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
3
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
خبر عاجل
16:21
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق
4
أخبار لبنان
05:15
المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
05:15
المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 29-04-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 29-04-2025
6
أخبار دولية
16:28
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد
أخبار دولية
16:28
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـHSBC وحسابات اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الـHSBC وحسابات اللبنانيين
8
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More