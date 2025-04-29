أسرار الصحف 29-04-2025

النهار

- يبدي ناشطون سياسيون في إحدى قرى جرود جبيل من تدخل نائب سابق ضد أحد رؤساء البلديات الذي قدم الكثير وله أياد بيضاء في مختلف مجالات العمل الإنساني والكنسي لمنعه من العودة مجدداً رئيساً للبلدية.

- جهدت مصارف لبنان إلى حصر المسؤولية بالكيانات المرتبطة بها وشركاتها التابعة في لبنان وليس في الخارج بذريعة أن ثمة مساهمين في الخارج لا علاقة لهم بما حصل في لبنان من دون أن يلحظوا أيضاً أن المودع ليس مسؤولاً عن إدارتهم للأموال والأصول.

- سخر وزير لبناني سابق من كلام رامي مخلوف عن تجنيد 150 ألف سوري لحماية قرى الساحل حيث أكثرية علوية، سائلاً مخلوف أن يحدد موقعه الجغرافي قبل البدء بأي خطوة.

- ينقل بأن أكثر من نائب، تراجعوا عن التدخل في موضوع الانتخابات البلدية حتى من باب التوافق، لأنهم وصلوا إلى مكان قد يؤثر عليهم في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً المرشحين منهم لهذا الاستحقاق.





الجمهورية

- ستشهد منطقة الجنوب حدثاً إيجابياً كبيراً خلال الشهر المقبل يتمّ الإعداد له بعيداً من الأضواء.

- أعرب ديبلوماسي عربي عن قلقه من تصعيد سياسي وإعلامي واستخباري قد تعمد إليه دولة إقليمية، كلما تقدّمت مفاوضات جارية بين دولة حليفة لها وأخرى عدوة.

- عُلِمَ أنّ مسؤولاً أمنيا كبيراً زار عاصمة عربية في مهمة بقيت بعيدة من الأضواء.





اللواء

- حسب مصدر مطلع فإن التشريعات والتعيينات المصرفية الأخيرة، حافظت على قوة التعادل على مستوى القرار المالي في البلاد.

- لاحظ مراقبون ان مصطلحات كانت تستخدم، غابت عن كلمة لقيادي حزبي رفيع، سواءٌ في ما خص المواجهة لبنانياً وعلى مستوى الإقليم.

- لجأ سفير غربي الى الاستعانة بأصدقاء للوقوف بدقة على الرسالة التي تضمنها تصريحات مرجع كبير.





البناء

- قال ضابط لبناني كبير سابق إن الحراك الدبلوماسي للدولة اللبنانية يحتاج إلى بعض التحريك لعناصر القوة مثل إطلاق النار بأسلحة خفيفة ومتوسطة في كل مرة تحلق طائرات الدرون الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية واتخاذ الإجراءات التحضيرية لاستدراج عروض شراء شبكة دفاع جويّ، مضيفاً أن هذه الخطوات غير الحربية والتي لا تجرّ حرباً تشكل عنصر إحراج كبير للأميركي أولاً الذي يقدّم نفسه وسيطاً بين لبنان و"إسرائيل" وطرفاً منحازاً لـ"إسرائيل" في مواجهة حزب الله. وعندما تكون الدولة اللبنانية في الواجهة فهو لا يستطيع التصرف كما لو كان حزب الله، عدا عن القلق من تنامي روح مواجهة لدى الدولة اللبنانية على قاعدة اليأس من جدوى الرهان على أميركا والإحراج الأكبر هو لـ"إسرائيل" التي تسوّق ضرباتها كامتداد لمواجهة بينها وبين حزب الله وليس سهلاً عليها تقبّل تحوّل الدولة اللبنانية إلى طرف في المواجهة.

- قال مرجع إقليمي إن إيران أبلغت وسطاء معنيين بأن يبلغوا واشنطن وتل أبيب عبر واشنطن بأن أي ضربات إسرائيلية داخل إيران لن يتمّ التعامل معها بمنطق النسبة والتناسب والتصاعد التدريجيّ، بل سوف يكون الرد كأن الحرب قد وقعت وأن التفاوض الجاري حول الملف النووي لن يعيق مثل هذا الردّ، وأنّه كما تقول واشنطن أن لا علاقة لها بما تفعله "إسرائيل" وإنّها لا تؤيد أي هجمات على إيران في ظل المفاوضات، فإن ايران لا تعتبر أنّها تسيء للمفاوضات مع واشنطن عندما تقوم بردّ رادع على "إسرائيل".

