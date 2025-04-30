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أسرار الصحف 30-4-2025
اسرار
2025-04-29 | 23:30
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أسرار الصحف 30-4-2025
النهار
نقل عن وزير قوله إنه سمع زميله وزير الخارجية يتمنى على رئيس الحكومة دفع التشكيلات الحكومية قدماً وأن ردة فعل الثاني كانت باردة حيال الأمر من دون اتضاح الأسباب.
علم أن سفراء ودبلوماسيين يمارسون ضغوطاً سياسية للبقاء خارج البلاد وعدم إعادتهم حالياً إلى الإدارة المركزية في بيروت.
نائب بقاعي يصطحب معه عسكريين في سيارته أثناء توجههم إلى خدمتهم وهو في طريقه إلى بيروت أو بالعكس.
شكا وزيران حاليان من مدير عام سابق لدى رئيس الحكومة على خلفية انتقاداته لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ووعدهما الرئيس نواف سلام بإجراء تحقيق إداري معه.
يقول ممثلون للفصائل الفلسطينية في لبنان إنهم يطالبون بمقاربة تعاون تطبيقية مع الإدارة الجديدة للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع إشارتهم إلى أن اللجنة السابقة كانت أكثر معرفة بواقع اللاجئين ومخيماتهم.
تؤكد فاعليات في بلدات القطاع الغربي أنها كانت تفضل إجراء الانتخابات البلدية فوق منازلهم المدمرة وليس في مراكز أقيمت لهم في مدينة صور.
لم يؤيد قاض كبير السماح للقضاة بالظهور على شاشات التلفزيون وأكد رفضه تطرقهم إلى أي ملف في الإعلام ومصرّاً على ضرورة الإذن المسبق للظهور وتناول أي موضوع عبر الإعلام وفي جلسات عامة.
الجمهورية
يَنوي حزب مسيحي بارز ترشيح قاضٍ سابق إلى الانتخابات النيابية العام المقبل، في إحدى دوائر جبل لبنان، بدلاً من نائب جرى التبايُن معه في عدد من القضايا.
أبدى أكثر من مسؤول في حزب مسيحي بارز امتعاضهم من توجّه حزبهم إلى استبدال نائب حالي، غير نشط من جبل لبنان، بنجل شخصية سياسية من خارج الحزب، في الانتخابات النيابية المقبلة، نتيجة تحالف حالي بين الطرفَين.
أكّدت إحدى المرجعيات في مجلس خاص أنّها واثقة من أنّ أحد الوزراء الذي عُيِّن بتسوية لن يخرج عن الخيارات الاستراتيجية للمكوّن الذي ينتمي إليه.
اللواء
تحافظ العلاقات بين المراجع الرئاسية الرسمية على درجة من "استقرار الثقة" والعمل معاً لتجاوز مطبَّات الاستحقاقات المتسارعة..
اقترحت جهات مالية، العودة إلى نموذج الإضافات المتدرِّجة، على رواتب العسكريِّين والمدنيِّين في الخدمة والمتقاعدين، وفقاً لما دأبت عليه الحكومة السابقة.
واجه الوفد اللبناني ضغوطات قوية في واشنطن، في ما خصّ مؤسسة مالية تثير جدلاً ومصير المؤسسات التابعة لحزب بارز.
البناء
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التراجعات التركية والسورية أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية وقبول الحكومة السورية بالالتزام بالشروط القاسية المطلوبة للبدء بتخفيف العقوبات خصوصاً ما يتصل بضمان الأمن الإسرائيلي تحت سقف حرية التحرك في جنوب سورية إضافة إلى ضمّ الجولان والتراجع التركي عن تسليح الجيش السوريّ ليكون جيشاً قوياً، وكذلك التراجع عن بناء قواعد عسكرية والتخلي عن بناء شبكة دفاع جويّ في سورية وعن معاهدة دفاع سورية تركية هي خطوات ضمنت وقف الغارات الإسرائيلية، لكنها لن تضمن وقف مشروع تفتيت سورية وإشعال النزاعات فيها وفي سوريا إن لم تكن الدولة قويّة فلن تكون دولة ويبدو أن العودة تمّت أميركياً وإسرائيلياً إلى مشروع الجنرال غورو عام 1920 بتجزئة سورية إلى خمس دويلات، لكن لا وجود لقيادات مثل سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو لضمان وحدة سوريا واستقلالها.
قالت مصادر صحافية أوروبية إن عدداً من السفارات الغربية في القدس وتل أبيب تلقى توجيهات بالاهتمام بالمسار القضائيّ الذي يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، خصوصاً مع اقتراب نهاية الملف القضائي لملاحقته بتهم الفساد من جهة والنظر بقرار إقالة رئيس الشاباك من جهة مقابلة. وقالت المصادر إن سبب الاهتمام يعود الى خطوات صادرة عن نتنياهو كمثل التراجع عن إقالة رئيس الشاباك من جهة وإعلان الاستعداد لمقايضة الاعتراف بجرم الفساد بالحصول على الحصانة من عدم الاعتقال ودخول السجن.
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