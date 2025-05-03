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أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥

اسرار
2025-05-02 | 23:40
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أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥
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أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥

نداء الوطن

 

لم تنجح محاولات “التيار الوطني الحر” في التخفّي وراء مرشحي العائلات إذ تم التعرف سريعاً على مرشحيه حيث الناس في القرى والبلدات يعرفون بعضهم جيداً ويعرفون انتماءات بعضهم، ولا جدوى من المحاولات الفاشلة للتخفّي.

يتصاعد منسوب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت بعد تعذر الوصول إلى التوافق، ونُقِل عن معنيين بهذه الانتخابات أن لا أحد يريد أن يتحمَّل أن العاصمة فقدت روح التوازن والاعتدال والمناصفة.

بلغ ثمن الصوت الواحد في إحدى البلديات الصغرى ألفي دولار أميركي، ما يعني أن المنافسة لم تعد إنمائية بل سياسية بامتياز تحت عنوان الإنماء.

 

الجمهورية

 

رفض مرجع حكومي التعليق على تصريحات مسؤول سابق في دولة كبرى، واكتفى بالقول: كلامه لا يعبّر عن موقف إدارة بلاده.

وعد مسؤول كبير بالاستفادة من الدينامية السياسية للبحث في مشروع اللامركزية “النائمة منذ الطائف”، بعد انتهاء الانتخابات البلدية.

كشف أحد المسؤولين أن400 ترشيح وصل لملء مناصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة رسمية.

 

اللواء

 

يلجأ بعض المصارف الى إقفال حسابات مواطنين، من دون إخطارهم بالأمر، قبل الإقدام على هذه الخطوة!

عادت مشاريع اللامركزية الادارية الى الواجهة، من زاوية تفاقم الخلافات حولها، باتجاه تجدّد الانقسامات ذات الأبعاد الطائفية والمذهبية.

تعمل جهات متعددة على تحقيق استقرار حقيقي في لبنان، لا سيما عند الحدود الشماليةالشرقية، وفي الجنوب.

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