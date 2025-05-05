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أسرار الصحف 5-5-2025

اسرار
2025-05-04 | 23:39
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أسرار الصحف 5-5-2025
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أسرار الصحف 5-5-2025

النهار

- بعد التشدّد الذي نفّذه محافظ البقاع كمال أبوجودة في امتحانات القراءة والكتابة للمرشحين الى المقاعد البلدية والاختيارية ممّا أدى الى رسوب كثيرين، كانت المفاجأة السيّئة بالنتائج المعاكسة التي اعتمدها مجلس شورى الدولة نظراً الى العبارة القانونية "يعرف القراءة" أي "فكّ الحرف" وليس إجادة القراءة والكتابة وبالتالي السماح لكل الراسبين بالترشح.

- انطلقت حملة مضادة تقودها المصارف ضد قانون رفع السرية المصرفية وخصوصاً مفعوله الرجعي بالتضامن والتكافل مع شخصيات مؤثرة لأن المفعول الرجعي سيكشف خصوصاً التحويلات التي حصلت في العام 2019 و2020 كما تكشف الكثير من التجاوزات بقبول ودائع متأتية من مصادر مشبوهة سواء مهربة من الخارج او أموال المخدرات والكبتاغون.

- تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من الإطلالة الأخيرة للنائب نعمة افرام وحديثه عن قصة "شابرون روج والذئب" واستعملوها ضده في الحملة الانتخابية الخاصة بمدينة جونية.

- يتردد في مناطق بقاعية أنّ جهة حزبية تُوزّع أسلحة فردية على المواطنين في القرى المتاخمة للحدود السورية خوفاً من تسرّب مسلحين من الجانب الآخر وتهديهم في قراهم ومنازلهم.

- فوجئ لبنانيون بتحذير الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى 21 دولة حول العالم ومن بينها لبنان على رغم الإيجابيات الاخيرة التي حقّقها لبنان في مجالات عدة.


الجمهورية

- اعتبر دبلوماسي أوروبي أنّ العهد سجّل خطوة مهمّة وإيجابية بإجراء المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية على طريق إعادة إنهاض مؤسسات الدولة.

- كشف مسؤول كبير أنّ الحكومة ستبني على الديناميكية الحالية لطرح نقاش معمّق وحقيقي حَول ملف لم يُنفّذ منذ اتفاق الطائف.

- كشف مسؤول حزبي كبير أنّ هناك نقاشاً حيَوياً داخل الحزب لتقييم المرحلة الماضية وإعادة رسم استراتيجية جديدة تحت مظلة الدولة.


اللواء

- توقعت مصادر وزارية أن تكون التشكيلات القضائية المفترض إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، أول إختبار عملي لمشروع قانون إستقلالية القضاء الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة في السراي الحكومي.

- إستمرت الإتصالات على أكثر من صعيد لإعلان اللائحة الإئتلافية في بيروت هذا الأسبوع، وهي تضم الأحزاب الفاعلة والتي تشكل البلوكات الإنتخابية الكبيرة في العاصمة، الحريصة على الحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت.

- تجري مشاورات بين أطراف سياسية عدة في طرابلس للتوافق على تشكيل لائحة تمثل النسيج الوطني في الفيحاء، وتجنب تكرار نتائج الإنتخابات الماضية التي جاءت بمجلس بلون طائفي واحد.


البناء

- تقول مصادر عسكرية إن اليمن نجح وحيداً خلال عمليات الأيام القليلة الماضية بإعادة الاعتبار لمفهوم الردع في مواجهة الآلتين الحربيّتين العملاقتين لأميركا وإسرائيل لأن المطلوب من الردع ليس التسبّب بخسائر موازية للعدو بل وضعه أمام مأزق العجز عن التخلّص من التحدّي وسلوك الطريق الذي تفرضه عليه للتخلص من التحدّي؛ وهذا ما حدث مع صواريخ اليمن التي تسببت بكارثة معنوية للجيوش الأميركية مع الاعتراف بأن الصواريخ أصابت أو كادت تصيب حاملة الطائرات هاري ترومان ما تسبّب بسقوط طائرة أف 18. فلا الغارات أضعفت قدرات اليمن ولا الدفاعات الجويّة نجحت بإبعاد الصواريخ اليمنية وصار المخرج الوحيد هو وقف العدوان على غزة لتقف إجراءات منع السفن في البحر الأحمر ويخرج الأميركي من كابوس اليمن. وفي صاروخ الأمس على مطار بن غوريون وفشل الدفاعات الجوية الأميركية والإسرائيلية في إسقاطه تحوّل يترافق مع نزول الملايين إلى الملاجئ ومخاطر التكرار مفتوحة ما يعني تحوّل الضغط الداخلي الإسرائيلي لصالح وقف الحرب يتعاظم. وهذا هو بالضبط مفهوم الردع.

- قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حواره مع شبكة إن بي سي الأميركية عن انفتاحه على فرضيّة امتلاك إيران برنامج نوويّ سلميّ تشكل إشارة سياسيّة على نية أميركية بالعودة إلى المفاوضات وأن الكلام ربما يكون مع كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عدم وجود أي نية لدى إيران لامتلاك شق عسكري لبرنامجها النووي ضمن سيناريو متفق عليه برعاية عمانيّة لوضع أسس تسمح بالعودة إلى المفاوضات التي تم الإعلان عن تأجيل جولتها الرابعة السبت الماضي فجأة ولم يتم تحديد موعد بديل. 

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