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أسرار الصحف 06-05-2025

اسرار
2025-05-05 | 23:28
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أسرار الصحف 06-05-2025
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أسرار الصحف 06-05-2025

النهار

سألت مصادر سياسية لبنانية احد سفراء الدول الكبرى عن مغزى تدمير اسرائيل لمقر عسكري اساسي سوري في قمة جبل الشيخ وما اذا كانت العملية ترتبط بقاعدة دائمة بديلة او تدمير منشأت قبل اخلاء الموقع وتسليمه الى جهة اخرى.

يعاود صرح رياضي كبير فتح أبوابه أمام الجماهير الرياضية والمباريات المحلية الكبيرة بعد توقف قسري لعدة سنوات علماً أنه احتضن حدثاً شعبياً كبيراً قبل أشهر.

نائب بيروتي غاب عن اعلان زملائه لائحة في بيروت متذرعاً بالسفر خارج البلاد وهو الذي يصرح بأن خياره في الانتخابات البلدية والاختيارية هو ما تختاره العائلات البيروتية فيما انخرط نائب آخر في تشكيل لائحة مستنداً على تجربة عام 2016

رجل اعمال جنوبي متأهل من 3 نساء ابلغ مسؤولا حزبيا بانه سيرشحهن معاً للانتخابات البلدية علما ان القانون لا يمنعهن من ذلك، ولم يتضح السبب من وراء قراره اذا كان جديا او للمساومة على شان اخر.

نائب سابق في "تيار المسقبل" هو الوحيد من النواب والوزراء السابقين الذي أبقى له احد الأجهزة الأمنية عسكرياً لمرافقته في تنقلاته بين بيروت والبقاع.

لم يتصد لقضية تخص موقعاً ارثوذكسياً سوى احد النواب السابقين للطائفة وقد لقي تحركه ايجابية كبيرة داخل اوساط الارثوذكس في بيروت.

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الجمهورية

اعتبر مسؤول كبير التحذير الصادر من السفر إلى لبنان من عاصمة كبرى بأنّه روتيني، ويُقابله سماح من دولة عربية بارزة أكثر أهمية.

يجري البحث في عرض من دولة عربية بإنشاء معملَين لقطاع حيَوي يعاني من تدهوره اللبنانيّون منذ عقود.

يشهد مرفق حيَوي تحسينات على كل المستويات الأمنية واللوجستية والإدارية بالتعاون بين أكثر من مؤسسة.

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اللواء

 يؤخر مشروع المداورة في مراكز عدد من السفارات العربية والأجنبية، إصدار التشكيلات الديبلوماسية التي ستطبق قاعدة إعادة الديبلوماسيين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في الخارج، بمن فيهم المعينين من خارج الملاك!

لم تتمكن اللوائح المعارضة «للثنائي» من تسجيل مكاسب لتاريخه في المناطق التي شهدت انتخابات وكذلك في الاستحقاقات المقبلة..

ارتفع عدد الموقوفين الى 9 في تحقيقات اطلاق الصواريخ.

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البناء

يؤكد خبراء عسكريّون أن سقف ما تستطيع الغارات الإسرائيلية فعله في اليمن هو إضافة رقم في الخسائر المادية والبشرية إلى ما تتسبّب به الغارات الأميركية وبعد شهرين من الحملة الأميركية المكثفة لم يعد هناك فرصة للرهان على إنجازات نوعيّة تتصل بالتأثير على قدرة اليمن مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وما جرى مع الحاملة هاري ترومان وسقوط طائرة الـ "أف 18" من جهة وفي استهداف مطار بن غوريون من جهة موازية يقول إن اليمن يمتلك القدرة على استمرار إطلاق الصواريخ وإن صواريخه تمتلك قدرة اختراق الدفاعات الأميركية والإسرائيلية وكل ما يفعله التصعيد هو توسيع دائرة الفرص أمام اليمن نحو ميناء حيفا ومنصات الغاز ومحطات الكهرباء وتحلية المياة والقطارات بالنسبة لـ"إسرائيل" وإن صعّدت أميركا تنفتح أبواب استهداف القواعد والمصالح الأميركية القريبة من اليمن وصولاً الى ممر إجباري هو وقف الحرب على غزة للتخلص من كابوس اليمن أميركياً وإسرائيلياً.

تقول جهات إحصائيّة مهنيّة ومحايدة أن نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان كشفت بقاء القدرة التصويتية للأحزاب التي حملتها الانتخابات النيابية في عام 2022 على حالها وإن المكان الوحيد الذي سوف يحمل مفاجآت هو مدينة بيروت حيث تغيب القوة السياسيّة الأساسيّة في العاصمة وهي تيار المستقبل والحالة الحريرية عموماً، ما سوف يجعل القوى المنظمة الثانية والثالثة التي يمثلها كل من الثنائي والأحباش صاحب كلمة فاصلة في الانتخابات والتحالفات.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

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الصحف

06-05-2025

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