أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

النهار

- استحوذ تاريخ 7 أيار ذكرى اجتياح قوى الممانعة شوارع بيروت في العام 2008 لتعطيل قرارات مجلس الوزراء على اهتمام واسع. وأكدت التعليقات عدم جواز العودة إلى الوراء وإحكام سيطرة الميليشيات والسلاح غير الشرعي على قرار الدولة.

- بدا واضحاً الضياع في الشارع البيروتي تجاه اللوائح التي لا تزال مجهولة من العموم في ظل غياب قوى مؤثرة بشدة في توجيه الرأي العام الأمر الذي تستفيد منه جهات متشددة لإحكام السيطرة أكثر فأكثر.

- تتكشف عن نتائج الانتخابات البلدية حقائق مغايرة لما تعلنه الأحزاب لجهة أعداد الفائزين من مناصريها بسبب تداخل ذلك مع قوة العائلات.

- لوحظ أن لوائح المجتمع المدني لم توفق في انتخابات معظم أقضية الجبل، ومن دعمته لم يفز بالاستحقاق البلدي، لكن في بعض الأماكن تم العمل على وضع خطط لضرب اللوائح بعضها ببعض وإحداث خروق.

- تبين أن النائب آلان عون تمكن من الفوز بخمسة مخاتير مسيحيين من خمسة في بلدة حارة حريك في حين جاءت النتائج مغايرة في البلدية نظراً لعدد المقترعين الشيعة للمجلس البلدي.

- يستمر التنافس على رئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي والأصوات متقاربة جداً وتنتظر عدداً من رؤساء البلديات الذين لم يحسموا قرارهم بعد بسبب تعرضهم لضغوط شتى.

الجمهورية

- تعمل مؤسسة غير مدنية على مكننة شاملة لتلبية معاملات المواطنين من دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي إلى المؤسسة ما يُعدّ إنجازاً غير مسبوق.

- أكّد ديبلوماسي عربي أنّ بلاده ستواصل جهودها في رعاية تنسيق مستدام بين لبنان وسوريا لضبط الحدود الشرقية.

- عُلِمَ أنّ عدد طلبات الترشيح للتوظيف في إحدى المؤسسات الرسمية وصل إلى 171 طلباً ستتمّ غربلتها لاختيار الأفضل منها بعد إجراء الاختبارات اللازمة وفق الآلية المعتمدة.

اللواء

- بات بحكم المؤكد أن صفقة البايجرز الثانية، التي نجا المستهدفون من ويلاتها، أتت من دولة آسيوية، عبر الشراء، لكن التنسيق مع عاصمة ذات تأثير كان له الرد الحاسم في إبطالها.

- يحاول نائب صاحب تجربة سابقة، تأليف لائحة لانتخابات بلدية بيروت، تتمكَّن من سدّ ثغرات تزايدت المخاوف من حصولها..

- دخلت مشكلة تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، سواءٌ على صعيد العاملين والأسلاك المختلفة أو المتقاعدين، باستثناء الاسلاك العسكرية في دوامة على الرغم من إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

نداء الوطن

- عُلم أن دول الخليج، بعد رفع الحظر وحرصاً منها على أمن رعاياها الراغبين في زيارة لبنان ستتابع تحركاتهم عبر منصة إلكترونية ستخصص لهذا الغرض.

- عاتب مرشحون للانتخابات البلدية، لم يحققوا نتائج توقعها لهم بعض "خبراء الاستطلاعات"، وقالوا أمام مسؤولي ماكيناتهم: "لقد جنَوا منا مبالغ طائلة فيما جاءت توقعاتهم معاكِسة للنتائج".

- كشفت مصادر دبلوماسية أن قضية الحدود بين لبنان وسوريا ستعود إلى الواجهة من زاوية وجوب الإسراع في الاتفاق على ترسيمها لحسم موضوع المعابر غير الشرعية والتهريب.

البناء

- تتابع الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية ملف انتخابات بلدية بيروت عن كثب وتعتبر أن البعد السياسي لانتخابات البقاع الجنوبي يمكن توقعه من نتائج انتخابات بلديات جبل لبنان لجهة ثبات توازنات ما قبل الحرب الإسرائيلية خصوصاً بالنسبة لثنائي أمل وحزب الله وسقوط الرهان على تراجع شعبيتهما، أما الشمال فمع غياب تيار المستقبل عن المشهد الانتخابي يتوقع أن تملأه القوى المحليّة من عائلات وزعامات شماليّة، لكن في بيروت سوف يكون الامتحان الأكبر لقدرة التحالف بين منظمات المجتمع المدني الذي يؤيد الحكومة ويتمثل فيها بأكثر من وزير على إنتاج مشهد بلدي جديد، خصوصاً أن كتلتين ناخبتين كبيرتين يمثلهما الثنائي وجمعية المشاريع تشكلان نواة لائحة منافسة تضمن مشاركة خمسين ألف ناخب، بينما تقف القوى المسيحية التقليدية خارج اللائحة المدنية وسوف يكون الاختبار الأهم لصحة القرار بغياب تيار المستقبل سواء كان محلياً أو إقليمياً.

- يقول مصدر دبلوماسي إن الاهتمام كبير برصد الترددات الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين اميركا واليمن، وما يمكن تسميته بإعلان حلّ واشنطن لتحالف حارس الازدهار لمواجهة قرار اليمن بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وتخلّيها عن إعلان الردع بوجه مفهوم وحدة الساحات، لأن الحدث كبير جداً ولا يمكن اختصاره بما تقوله كلمات مثل وقف النار، فهو ضمنا تسليم بدور إقليمي لليمن وتسليم بحدود المساندة الأميركية لـ”إسرائيل” عند الحد الدفاعيّ ويجب فهم علاقة كل ذلك بفرضيات اتفاق نووي أميركي مع إيران وفرضيات مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية.