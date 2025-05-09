أسرار الصحف المحلية 9-5-2025

النهار



رفعت الشركة المتعهدة ركام المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية بنسبة 70 في المئة. وتستكمل كل مهمتها في الشهرين المقبلين. وتلقى أعمالها ترحيباً من الأهالي والقاطنين في الضاحية. وسيتم الاستعانة بالجيش اللبناني لتدمير مبان متهالكة مؤلفة من طبقات عدة.



يُحكى الكثير عن المال الانتخابي والرشاوى لكن لم يتم توقيف أحد سوى رجل واحد أمكن تصويره في انتخابات جبل لبنان وأطلق بعد وقت قصير من توقيفه.



تلقّت شخصية بيروتية طُرِح اسمها لرئاسة البلدية أكثر من وعد لترشيحها في الانتخابات النيابية المقبلة.



يتردّد في أروقة معهد بحثي أنّ الترفيعات والترقيات والمناقلات لا تتم وفق منطق علمي مدروس بل وفق حسابات تتعلق بعامل القربى والمحسوبيات.



تم التداول عبر وسائل التواصل أمس ببرنامج تحرّك رئيس الحكومة بقاعاً قبيل انطلاقه من السرايا الحكومية ممّا يفرض السؤال عن السرية الأمنية لحركته وتعريضه لشتّى أنواع الخطر.



الخرائط والإحداثيات التي سلمها السفير الفرنسي إلى وزير الخارجية اللبناني ستنتقل مباشرة الى قيادة الجيش اللبناني عبر وزارة الدفاع لأنها إحداثيات جغرافية لا يمكن تحديدها إلّا من فوج الهندسة في الجيش، وقد تم تسليمها عبر وزارة الخارجية عملاً بأصول الاجراءات المعمول بها بين الدول.



الجمهورية



أكّد مطّلعون أنّ آلية عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار لا تزال سارية المفعول، لكن على الجانب اللبناني فقط.



توقّع وزير أن يُنجَز ملف حيوي بالنسبة إلى وزارته خلال شهر تقريباً.



نُقِل عن مسؤول كبير قوله لأحد الموفَدين خلال تداولهما في ملف حساس قوله: لا تطلبوا من لبنان ما ليس قادراً على القيام به.



اللواء



حذرت جهات خارجية طرفاً لبنانياً من «مكائد» تنصبها اسرائيل، لجرّه الى حرب جديدة، تؤدي الى تحولات أخطر مما حصل لتاريخه..



ما تزال سلف الخزينة، تعطى لهيئات معينة، وتحرم عن القطاع التعليمي الرسمي مما أدى الى توقف قبض المتعاقدين والعاملين في الملاك من المساعدات المالية.



اعترفت جهات وزارية ونقابية معنية، أن مشكلة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، تشكيل تحدياً حقيقياً للحكومة والمجلس، قبل الانتخابات النيابية المقبلة..



نداء الوطن



عُلم أن دول الخليج، بعد رفع الحظر وحرصاً منها على أمن رعاياها الراغبين في زيارة لبنان ستتابع تحركاتهم عبر منصة إلكترونية ستخصص لهذا الغرض.



عاتب مرشحون للانتخابات البلدية، لم يحققوا نتائج توقعها لهم بعض "خبراء الاستطلاعات"، وقالوا أمام مسؤولي ماكيناتهم: "لقد جنَوا منا مبالغ طائلة فيما جاءت توقعاتهم معاكِسة للنتائج".



كشفت مصادر دبلوماسية أن قضية الحدود بين لبنان وسوريا ستعود إلى الواجهة من زاوية وجوب الإسراع في الاتفاق على ترسيمها لحسم موضوع المعابر غير الشرعية والتهريب.



البناء



تعتقد مصادر كنسية واكبت انتخاب البابا الجديد أن شعوراً كاثوليكياً عاماً بإهمال الكنيسة الكاثوليكية في أميركا وبريطانيا كان وراء تسهيل مهمة الكنائس البروتستانتية في السيطرة على المزاج المسيحي في هذين البلدين وأن مؤهلات البابا الجديد منحت الفرصة ليظهر الكرادلة الكاثوليك عزمهم على تعزيز الكنيسة الكاثوليكية في أميركا ورفع شأنها لتحقيق توازن بوجه الهيمنة البروتستانتية التي تشكل خلفية عقائدية لسياسة متطرفة. وتوقعت المصادر الكنسية حيوية سياسية لتحرّك البابا الجديد نحو السلام، خصوصاً بعدما شعرت أوروبا ومعها دول كثيرة بالقلق من السياسات الأميركيّة المتطرفة.



تتقاطع المعلومات التي يتداولها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تباين في الأجندات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو قد حلّ مكان الانسجام الذي توهّم وجوده الرجلان قبيل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة. وقالت إن ما يجري في ملف التفاوض النوويّ مع إيران وما جرى في الاتفاق مع اليمن يقولان إن أميركا ترامب قد قطعت شوطاً في الافتراق والقول بأن أميركا تدعم «إسرائيل» في حال التعرّض للتهديد، لكنها لا تبني سياساتها على الحسابات الإسرائيليّة وأن التمويل والتسليح والحماية الدبلوماسية والقانونية هي حدود الدعم الأميركي لـ»إسرائيل» أما خوض حروب تقرّرها «إسرائيل» فأمر مختلف. والمعادلة يجب أن تكون عكسيّة أن تلتزم «إسرائيل» مقابل ما تلقاه من دعم أميركي بوقف الحروب التي تؤثر على المصالح الأميركية بدلاً من توقع انخراط أميركا بها أو السعي لتوريط أميركا بخوضها عبر فرضها كأمر واقع.