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أسرار الصحف 10-05-2025

اسرار
2025-05-09 | 23:30
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أسرار الصحف 10-05-2025
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أسرار الصحف 10-05-2025

اللواء

تواجه الدبلوماسية اللبنانية إحراجاً لجهة المطالب الدولية، والأميركية منها بصورة خاصة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتصاعدها على نحو ما حصل في «زنار النار» على النبطية في الأيام الماضية.

 يسود فتور في علاقة مرشح رئاسي سابق مع «الثنائي» على خلفية غير واضحة تماماً.

يخضع موظف مالي رفيع إلى رقابة قوية، في ضوء الالتزام بتعديلات قانون النقد والتسليف لجهة الصلاحيات المجردَّة، كلياً عن الشبهات السياسية.

 

الجمهورية

لوحظ أن مسؤولا سياسيا بارزاً قد بدأ في الآونة الأخيرة تعزيز إجراءاته الأمنيّة على خلفية التطورات الأخيرة في مناطق سورية.

بذلت جهود كبيرة على صعد أمنية وسياسية لتطويق إشكالات عديدة ذات بعد طائفي ومذهبي حصلت في بعض المناطق، كادت  تتطور إلى اشتباكات.

قال مرجع سياسي: كل الدول  تقول إنها تريد أن تساعد لبنان وتدعم التوجه الإنقاذي والإصلاحي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية،  وفي لحظة الجد لا تجد أحداً منها.

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