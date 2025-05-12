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أسرار الصحف 12-05-2025

اسرار
2025-05-11 | 23:31
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أسرار الصحف 12-05-2025
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أسرار الصحف 12-05-2025

النهار

لم يحضر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الجمعة أمام قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير التي استدعته الى جلسة بناء لدعوى تحمل الرقم 49/2021، مقامة من رجل الاعمال الدكتور طلال أبو غزاله ضده بجرائم استعمال المناورات الاحتيالية واساءة استعمال السلطة.

لا يزال العرض القطري بإنشاء معملَين للإنتاج الكهرباء في لبنان، الأول على الغاز والثاني بالطاقة البديلة، عالقاً منذ زمن، ولم تتطرق له الحكومة الحالية، رغم انه لا يزال ساري المفعول وفق مصادر مطلعة.

بدأ الحديث في دوائر دبلوماسية عربية في لبنان عن الانتخابات النيابية المقبلة وما يمكن أن تفرزه، خصوصاً على الساحة السنية، في ظلّ استمرار "تيار المستقبل" عن اعتكاف الحياة السياسية وإمكان ظهور وجوه جديدة مؤهلة لتولي مسؤوليات كبرى.

كان لافتاً لجوء أحد رؤساء اللوائح الانتخابية في الشمال إلى تنظيم تجمع شعبي، تلا خلاله المشاركون قسماً بالاقتراع للقائمة التي يرأسها، برفع الأيدي وتكرار حلف اليمين بالولاء له.

تلقّف أكثر من مرجع سياسي و حزبي رسائل بالجملة والمفرق في الانتخابات البلدية، لأخذ العِبَر للانتخابات النيابية.

******

الجمهورية

لم تستوِ العلاقة بين مرجعيّتَين سياسيتَين على رغم من مداخلات كثيرة جرت من أصدقاء مشتركين لجسر العلاقة بينهما، التي تكهربت منذ مرحلة تأليف الحكومة.

نُقِلَ عن سفير دولة عربية بارزة قوله إنّ بلاده تحضّر لمجموعة استثمارات في لبنان سيُعلن عنها تباعاً في المدى المنظور.

رفض مرجع سياسي استقبال شخصية سياسية، وبرّر السبب بأنّه لا يَطيق الغدر وقلة والوفاء.

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اللواء

تجري إتصالات بين قيادات سياسية وحزبية لتنظيم حملات توعية في بيروت تؤكد على أهمية الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي في العاصمة، وعدم الإنجرار لعمليات التشطيب!

إعتبر سياسي مخضرم أن تعدد اللوائح في طرابلس، ومعظمها لم يأخذ بالعرف السابق في تكوين بلدية الفيحاء، يثبت مرة أخرى عدم وجود مرجعية طرابلسية قادرة على ضبط الأمور وإبقائها تحت سقف التوازنات المحلية!

فوجئت أوساط قانونية ومصرفية بالمطالعة المطوّلة التي وضعها حاكم مصرف لبنان منتقداً قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعزيز دور بعض إدارات المركزي في أعمال الرقابة، والتي تجاوزت فيها أهداف الإصلاح المصرفي، وتمسك ببعض الحسابات الشخصية ذات الطابع الطائفي!

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البناء

تعتقد مصادر أميركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب بتحقيق تقدّم في العلاقات الأميركية الروسية الثنائية من خلال التواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما يفضّل ربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بوساطات مركبة يوزع خلالها الأدوار على تركيا كرعاية للتفاوض المباشر وتأمين اتفاقية القمح والبحر الأسود، ويمنح الصين دور الراعي السياسي لاتفاق إنهاء الحرب والسعودية إدارة مفاوضات تبادل الأسرى وواشنطن اتفاق الضمانات المتبادلة.

تقول مصادر عربية نقلت إلى قادة كيان الاحتلال رغبة الحكومة السورية الجديدة بالتوصل إلى اتفاقات طويلة المدى مع “إسرائيل” إن القيادة الإسرائيلية تعتبر أن العمليات العسكرية التي تقوم بها في سورية سواء عبر توغل قواتها في جنوب سورية أو غاراتها على العمق السوريّ هي نوع من التطبيع الذي تريد أن يعتاد السوريون مشاهدته والتأقلم معه كأمر واقع ورؤية أنّه أمر روتينيّ يجري دون اعتراض أو ردّ حكوميّ ودون ردة فعل تركيّة، وأن هذا التأقلم يسبق أي بحث سياسي يجب أن يتضمّن تنازلاً عن المطالبة بالجولان المحتل، أمّا التفاهمات الأمنيّة التي تعرضها الحكومة السورية في مواجهة قوى المقاومة فلا تستدعي علاقات سياسيّة ولا توجب وقف العمليات الإسرائيلية العسكرية أسوة بما يجري مع السلطة الفلسطينية وما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية.

 

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