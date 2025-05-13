أسرار الصحف 13-05-2025

النهار



على رغم الكلام عن تعيين سفير جديد للولايات المتحدة الاميركية في لبنان الا ان اية بوادر تغيير لم تظهر حتى تاريخه وفق مصدر سياسي متابع ولم يتم تحديد موعد لبدء ولايته.



ردّ نائب شمالي على كلام وصفه بالطارىء على السياسة والمتسلق معتبراً أن الحق بالعمل السياسي ليس احتكاراً ولا يمكن وصف كل معارض للحالة القائمة بالطارىء للحد من اندفاعته.



أبلغت مرجعية صيداوية بعض أقرب المقربين إليها، أن قرار التصويت لأي لائحة من اللوائح التي ستتنافس في معركة الانتخابات البلدية والاختيارية في صيدا، سيتخذ قبل ساعات من بدء العملية الانتخابية.



شكت مساعدة إدارية لأحد الوزراء السابقين أنها لم تتقاضَ رواتبها لآخر ثلاثة أشهر، ليتبين لاحقاً بعد تسلم الوزير الجديد، أن مخصصاتها صرفت في موعدها من دون علمها، وأن الأمر لم يقتصر على الموظفة المعنية بل تعداها إلى اخرين.



أوقفت وزيرة البيئة تمارا الزين كل تراخيص الاستصلاح التي أعطيت في الفترة الأخيرة من عمر الحكومة السابقة اذ اعتبرت أنها تحولت كسارات ومقالع تحت عناوين استصلاح الأرض وطلبت إعادة درس الملفات والتراخيص وتسوية الأوضاع إذا توافرت الإمكانية لذلك.



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الجمهورية



سرّب أحد النواب يائساً، معلومة مغلوطة لاعتقاده أنّها قد تدفع البعض إلى إعادة حساباته وتحالفاته في استحقاق قريب.



كشف ديبلوماسي عربي أنّ هناك قراراً بمضاعفة دعم بلاده لمؤسسة لبنانية عريقة تجاوباً مع مساعي رئيس الجمهورية.



أكّد مسؤول أمني كبير أنّ العمل جارٍ على تأمين البيئة الحاضنة للسياح العرب بدءاً من مطار بيروت والطريق المؤدّي إلى وسط العاصمة.



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اللواء



تعيش إدارات الدولة وضعاً صعباً مالياً بين ترتيبات سابقة وإجراءات تحاكي مرحلة إرضاء مطالب ضبط الانفاق!



تمكَّن مرشحون في بعض بلدات البترون من استقطاب أصوات الطرفين الأساسيَّين: "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وكلاهما اعتبر فوز بعضهم فوزاً له..



أدت "نجاحات ترامب" في الأيام الماضية تراجعاً في أسعار العملات المعدنية والورقية للدول النافذة، لمصلحة تحسُّن سعر صرف الدولار الأميركي..



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البناء



تنتظر جهات لبنانية رسمية وحزبية نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وانعكاسها على تمويل إعادة الإعمار، حيث يزول عامل العقوبات الأميركية التي تمنع تحويلات مالية بطرق رسمية من إيران إلى لبنان ويرفع الحظر عن المساهمة الإيرانيّة في إعادة الإعمار مما يحفّز الأطراف التي لا ترغب بأن تحتكر إيران صورة إعادة الإعمار وحدها سواء كانت أطرافاً عربية أم غربية. ولا تستبعد هذه الأطراف مع تجاوز المفاوضات الأميركية الإيرانية العقد المانعة للاتفاق أن لا يتأخر هذا الاتفاق وأن تفقد "إسرائيل" بعده القدرة على المضي بتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار ويصبح طريق الالتزام إلزامياً أمامها ويبقى شأن مستقبل السلاح للحوار الداخلي بطرق سلسة وتتقدّم قضية إعادة الإعمار.



تستعد دول عربية بقيادة السعودية لبحث صيغة مستقبلية للقضية الفلسطينية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن موافقة على إنهاء ملف سلاح المقاومة لصالح حصر السلاح بيد السلطات الشرعيّة، خصوصاً في لبنان وفلسطين لكن على قاعدة اعتبار تسهيل مهمة الدول يتوقف على التزام أميركي بإلزام "إسرائيل" بحلول سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاعتداءات بالنسبة للبنان وسورية وتتضمّن حل الدولتين على الساحة الفلسطينية، وتراهن الدول العربية على صدور بيان يحمل اسم إعلان الرياض بهذا المضمون.