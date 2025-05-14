أسرار الصحف 14-05-2025

النهار



استنكرت شخصيات من طائفة الروم الكاثوليك عدم ترشيح أي مختار من الطائفة في منطقة الأشرفية خلافاً لما كان يعمل به سابقاً.



ثمة موجة استياء في صفوف أعضاء الجمعيات الكردية في بيروت لعدم ضم أي من فاعلياتها في لوائح المرشحين للانتخابات البلدية. ويتوعدون بتشكيل لائحة خاصة بهم. وأن ردهم الأكبر سيكون في الانتخابات النيابية المقبلة.



علمت "النهار" أن اجتماعاً عقد بين رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف ورئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب المرشح لولاية جديدة، بحضور طوني مسلم في منزل سكاف في اليرزة – بعبدا. وقد أفضى الاجتماع الى مصالحة بين سكاف وزغيب بما سيكون له أثره على الانتخابات البلدية في زحلة، على أن يطلا معاً من منزل سكاف في زحلة. وكانت "الكتلة الشعبية" قد تحالفت مع "القوات اللبنانية" لخوض الانتخابات بلائحة واحدة قبل أن ينهار التحالف.



يجري العمل في جلسة الحكومة اليوم على تثبيت مدير عام قدم استقالته من المجلس الاقتصادي - الاجتماعي عند بداية انهيار قيمة الرواتب وغادر للعمل في باريس. ولم يتم التوقف عند رأي مجلس الخدمة المدنية في محاولة تسلل أعادته إلى الوظيفة مع الإشارة إلى أن صاحب العلاقة ملاحق بدعوى قضائية لعدم قيامه بتسديد ثمن سيارتين جديدتين اشتراهما مستفيداً من موقعه الوظيفي آنذاك.



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الجمهورية



نُقل عن شخصية صديقة لحزب بارز أنّ عليه الإقرار بأنّ تغييراً جوهرياً حصل في التركيبة التمثيلية لأحد المكوّنات الداخلية، ويجب أن يتعامل مع هذا التغيير بواقعية.



انتقد أحد النواب بحدّة موظفاً رسمياً كبيراً واصفاً أداءه بأنّه سيئ.



سعى سياسيّون إلى استدراج مسؤول كبير إلى موقف حاد من ملف حساس، إلاّ أنّه كان حاداً في تأكيده قائلاً: إنّ أولويّتي هي الوحدة الوطنية وإعادة بناء البلد، وليس تخريبه.



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اللواء



تطرَّق الرئيس الاميركي في اليوم الأول للقاءاته الخليجية الى الوضع في لبنان، من دون الافصاح عن طبيعة الدعم الممكن للبنان وكيف..



يختلف وضع الاقبال على الترشح للهيئات الاختيارية والبلدية بين منطقة واخرى في اقضية وبلدات الجنوب..



بات بحكم المؤكد ان ديمومة المساعدة الاجتماعية والانفاق الصحي لدى صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية رهن مشروع القانون المفترض ان يقره مجلس النواب غداً..



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البناء



قال مصدر دبلوماسي عربي يتابع عن قرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة إن الآمال بالتوصل إلى مبادرة أميركية تعلن إنهاء الحرب في غزة خلال زيارة ترامب للمنطقة قد تراجعت، ولو أنها لم تنعدم مع انعقاد القمة الخليجية الأميركية اليوم وزيارة ترامب إلى قطر، حيث سوف يلتقي أهالي الأسرى الإسرائيليين ويمكن أن يطلق حينها ما يمثل مبادرة مفاجئة تنهي الحرب وتضمن الإفراج عن الأسرى، لكن لا بد من الاعتراف بأن ما شهده اليوم الأول من إعلانات طالت رفع العقوبات عن سورية والامتناع عن تهديد إيران بالحرب إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق والاكتفاء بالحديث عن العقوبات ثم عدم ربط أي تعاون مع السعودية، بما في ذلك على الصعيد النووي بالتطبيع مع “إسرائيل”، وترك هذا الأمر للسعودية وتوقيت تختاره. وهذه عناوين تشمل كل ملفات المنطقة باستثناء غزة وفلسطين التي تجاهلها بالكامل يثير القلق من أن فلسطين وغزة قد لا تجد في رحلة ترامب ما يخفّف معاناتها بينما يظهر ترامب ابتعاده عن “إسرائيل” في سائر الملفات وصولاً لعدم زيارتها في احتفال ما تسمّيه عيد الاستقلال غداً، لكن دون الضغط على “إسرائيل” بما ينهي حرب الإبادة في غزة.



تتابع مصادر لبنانية رفيعة المواقف الأميركية الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب حول أوضاع المنطقة، ومنها لبنان، خصوصاً إذا بقيت المعادلة بثنائية رفع العقوبات عن سورية واستمرار الحرب على غزة دون ضغط أميركي لإيقافها لمعرفة موقع لبنان في الخريطة الأميركية الجديدة التي تشهد خلافاً واضحاً أميركياً إسرائيلياً، فهل هي مكانة غزة حيث لا موقف أميركي ضاغط على “إسرائيل”، رغم الخلاف أم هي مكانة سورية حيث انتعاش الدولة أداة لمحاصرة التطرّف الذي تعتبر أميركا أن حزب الله يمثله في لبنان بدرجة أقل من الجماعات الحاكمة في سورية، باستثناء عدائه الأعلى مرتبة لـ”إسرائيل”، أم مكانة إيران حيث الدعوة لقبول الشروط والمطالب أو تحمّل تبعات العقوبات والحصار الاقتصادي؟