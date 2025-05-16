أسرار الصحف 16-5-2025

النهار



- لوحظ أنّ حركة الاعمار والترميم نشطت في بعض مناطق الجبل، ربطاً بإعلان عن بدء ترميم منازل عدد من الخليجيين، بعد قرار رفع الحظر عن سفر رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان.



- سَرَت شائعات كثيرة أمس عن إمكان توجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى زحلة اليوم لشحذ الهمم في الانتخابات البلدية التي تجري الأحد بعد ظهور تكتلات لمحاصرة القوات في عروس البقاع والعمل على إصابتها بخسارة معنوية كبيرة.



- مسؤول جمعية كشفية في صيدا، جرى فصله من قبل التنظيم السياسي الإسلامي الذي ينتمي إليه، بسبب ترشّحه للانتخابات البلدية، خارج قرار تنظيمه، وانضمامه إلى لائحة منافسة.



- بعد وضع محافظ الشمال رمزي نهرا في تصرّف وزير الداخلية وإزاحته من موقعه، بدأت تدور همساً مطالبات مشابهة تطال محافظاً آخر ويتم اتهامه بالفساد عبر رسائل يتم تداولها عبر "واتساب".



- ينشط جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في القبض على عمليات تهريب وضبط مواد تبغية مهربة في مختلف المناطق.



- يصدر الأمن العام اللبناني من وقت إلى آخر تحذيرات من تطبيقات تُحرّكها شركات إسرائيلية من دون أن تلقى آذاناً صاغية لدى الجمهور الواسع.



- عُلِم أنّ مسؤولين أمنيين سابقين توسّطوا لدى جهات حزبية لتسويات بلدية لكن مساعيهم لم يُكتَب لها النجاح.





الجمهورية



- نُقل عن مرجع كبير تقديره بأنّ المنطقة انتقلت إلى عصر جديد على إيقاع التطورات الأخيرة.



- عُلم أنّ نائباً شمالياً سعى مع جهات تغييرية لإقناع رؤساء بلديات تغييريّين لدعمه مع معركة اتحاد قضائه، لكنه لم يُفلح.



- تبيّن وجود بلدة واحده لم يُحسم أمر البتّ في شكوى انتخابات مخاتيرها على رغم من صدور نتائج كل البلدات والمدن التي جرت فيها الانتخابات البلدية والاختيارية.





اللواء



- تتخوف مصادر لبنانية على إطلاع من فرض طلبات جديدة على الحكم، في إطار كيفية الاستفادة من إلغاء عقوبات قيصر على سوريا.



- تصل إشارات ايجابية الى مرجع كبير نقلاً من مرجع آخر، من شأنها أن تساهم في ترتيبات المرحلة الجديدة.



- تُبذل محاولات، لحث "البلوكات الانتخابية" الكبرى في بيروت، لتجنيب العاصمة الأولى، ما حدث في العاصمة الثانية.





البناء



- توقعت مصادر أممية أن تبدأ حالات الموت جوعاً بالظهور في غزة ما لم يتم إدخال كميات ضخمة من المساعدات خلال 48 ساعة. وقالت إن مئات العائلات محرومة من أي غذاء منذ 48 ساعة وإن النسبة ترتفع بالأضعاف كل ساعة والعدد سوف يبلغ آلاف العائلات خلال يومين. وتساءلت عن سبب عدم انعقاد مجلس الأمن بصورة طارئة لبحث الوضع واتخاذ قرار بدعوة مصر إلى فتح معبر رفح من دون الحاجة إلى التنسيق مع أي طرف آخر وإنذار "إسرائيل" باللجوء إلى الفصل السابع إذا قامت بعرقلة إدخال المساعدات. وهذه فرصة لاختبار الموقف الأميركي وجدية التزامه بإدخال المساعدات. وقالت: "ما لم يحصل ذلك فإنّ حل مجلس الأمن يكون خياراً لائقاً بإعلان العجز والإفلاس".



- قال مسؤول فلسطيني بارز إن الإحباط من نتائج القمة الخليجية الأميركية يسود الساحة الفلسطينية السياسية التي كانت تأمل أن ينجح العرب بالحصول على موقف أميركيّ قويّ يفرض على "إسرائيل" الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار ولو لمدة أيام عدة وإدخال المساعدات من دون مقابل إذا تعذّر التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب، خصوصاً أن الأموال التي جمعها الرئيس الأميركي خلال جولته الخليجية تمثل خشبة خلاص لإدارته المأزومة ودولته المأزومة. وأضاف المسؤول: "لم يتبق لغزة إلا الأمل بما تفعله الصواريخ اليمنيّة من تحريك للداخل الإسرائيلي خصوصاً بعدما صارت وجبات الصواريخ يوميّة وتتسبّب بإيقاع يجعل الحياة لا تطاق في قلب الكيان وتتسبب بنزول الملايين إلى الملاجئ وإقفال مطار بن غوريون بينما تقاطعه عشرات الشركات العالمية".