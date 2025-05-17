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أسرار الصحف 17-5-2025

اسرار
2025-05-16 | 23:34
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أسرار الصحف 17-5-2025
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أسرار الصحف 17-5-2025

اللواء

- سفارة دولة كبرى، تعتبر نفسها معنية بالتحالفات الانتخابية، والنتائج المتوقعة في بلدة بقاعية، تسلط عليها الأضواء منذ بدء التحضير للانتخابات.

- حدث توازن في قرار وزاري لجهة تعديل قرار عدد المخاتير، بإضافة مختار لبلدتين في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

- يجري التداول، بعيداً عن الأضواء لرؤية ما يتعيَّن عمله، في ضوء التفاهمات الأميركية - العربية، والدور المستجد لسوريا.

 
الجمهورية

- علم أن اتفاقاً عقد بين خصمين سياسيين للانتخابات في بلدية مدينة محورية قد تعرّض الى تصدعات لأن أحدهما قرر الالتفاف لدعم لائحة حصدت عدداً وازناً من الأعضاء.

- وصف أحد النواب الشماليين انتخابات اتحاد قضائه بـ"كوكتيل بحص" نتيجة تشعب توجهات رؤساء البلدية المنتخبة سياسيا.

- يواصل رئيس حزب زج اسم مرجعية في استحقاق محلي، في كل زيارة يحاول فيها يائسا الضغط لتجنب كأس الخسارة.

 
البناء

- تقول مصادر إعلامية روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبع في المفاوضات حول أوكرانيا منهجاً يقوم على الاستعداد لإنجاز صفقات إنسانية مثل تبادل الأسرى وهدنة محدودة مكانياً وزمانياً لأسباب إنسانية، لكن قبول وقف شامل لإطلاق النار رهن بتقدّم التفاوض نحو القبول الأوكراني بالشروط الروسية وهو ما لا يبدو قريباً في الأفق، لذلك تستمرّ الحرب وعلى الذين يرغبون في وقف نهائي لإطلاق النار التوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخائر. وهذا هو الاختبار الحقيقي لنواياهم. وعن الموقف من الدور الأميركي تقول المصادر إن موسكو مهتمة بالعلاقات الثنائية الروسية الأميركية وضمنها وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة والمعلومات الاستخبارية أكثر من اهتمامها بوساطة أميركية في حرب كانت هي الداعم الرئيس في نشوبها وتفضّل موسكو توزيع أدوار الوسطاء بين أميركا وتركيا والصين والسعودية وعدم حصرها بواحد منهم.

- تدعو مصادر معنيّة بملف التفاوض حول اتفاق ينهي الحرب في غزة إلى ترقب تطورات حاسمة خلال اليومين المقبلين لجهة إمكانية التوصل إلى اتفاق على صفقة على مرحلتين في المرحلة الأولى منها يتم الإفراج عن خمسة أسرى من قطاع غزة وعدد مناسب من الأسرى الفلسطينيين خلال مدة 45 يوماً، يجري خلالها وقف إطلاق النار والتفاوض على شروط وقف الحرب نهائياً، وفقاً لصيغة مصريّة جديدة تنتقل عبرها القوة المسلحة للمقاومة إلى جنوب غزة وتكون تحت رعاية قوات شرطة فلسطينية برعاية مصرية وتقدّم ضمانات أميركية لحماس بأمرين الأول التوصل إلى اتفاق نهائي تتوقف بموجبه الحرب في نهاية الـ45 يوماً، والثاني أ

أسرار الصحف

لا يلاحق قادة حماس بالاغتيالات بعد إعلان نهاية الحرب وتموضع السلاح تحت رعاية مصرية.

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