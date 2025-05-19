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أسرار الصحف 19-5-2025
اسرار
2025-05-18 | 23:35
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أسرار الصحف 19-5-2025
النهار
- نُقِل عن مصدر دبلوماسي أنّ المخاوف التي رافقت الانتخابات البلدية تصبّ في مصلحة "تيار المستقبل" ورئيسه سعد الحريري.
- لوحظ انتظام العمل في المحاكم والعدليات عقب تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات وقيامه بجولات على قصور العدل في المناطق حيث لمس المحامون والمتقاضون تغيراً إيجابياً.
- يشارك وزير الزراعة السوري أمجد بدر في مؤتمر زراعي في بيروت في 21 الحالي ليكون الوزير السوري الثاني الذي يحضر الى لبنان بعد وصول الرئيس أحمد الشرع الى الرئاسة.
- تتوقّف جهات عدة في عكار عند ناشط سياسي سني لمعرفة إذا ما سيترشّح للانتخابات النيابية المقبلة مستفيداً من علاقاته مع فاعليات عدة في المحافظة وناخبيها زائد تواصله مع الخارج.
- يجري التحضير لقيام الفائزين والخاسرين في الانتخابات البلدية الأخيرة في الشوف وعالية من المحسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي بزيارة المختارة ولقاء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط بغية رأب الصدع بين أكثر من عائلة وخصوصاً في بلدتَين شوفيّتَين.
- تدور ضجة كبيرة بعد انتخاب مجلس بلدي في قضاء جبيل حيال اسم رئيس البلدية بعد فوز لائحة بـ8 أعضاء وسقوط رئيسها والثانية بـ7، وتعمل جهات على عرقلة الاتصالات التي تنشط على خط التوافق بين اللائحتين لانتخاب الرئيس ونائبه.
الجمهورية
- يجري العمل على اتخاذ قرارات بتشكيلات مجتزأة في سلك بارز، ما يؤشر إلى وجود صعوبات أمام إجراء مناقلات شاملة قريباً.
- تردّد في دوائر سياسية، سراً، أنّ موفداً بارزاً قد يكون أمام إنهاء مهمّاته في لبنان ليُعلن بعد ذلك بساعات موعداً لمجيئه إلى لبنان مجدّداً.
- طلب مسؤول حزبي موعداً من أحد المسؤولين الرسميِّين في محاولة أخيرة يائسة لإنقاذ نفسه من خسارة مؤكّدة في استحقاق.
اللواء
- يقول مصدر دبلوماسي في اللجنة الخماسية أن الحوار بين الدولة والحزب ناشط، وأنه تم إستلام عدد من المواقع شمال الليطاني بعيداً عن الأضواء والإعلام وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين.
- شعر تيار سياسي بتراجع نفوذه بعد التراجع الحاد في الإنتخابات البلدية، وتخلِّي الحلفاء عنه في أكثر من دائرة بسبب خلافات متراكمة معهم.
- اعتبر متابعون لمسيرة العهد أن عدم تعيين أعضاء في مجلس الإنماء والإعمار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمثابة هدر للزخم الذي أحاط بالعهد والحكومة ورهانات الخارج والداخل على سرعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
البناء
- يقول خبراء ماليون إن الأرقام الثابتة لما حققه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جولته الخليجية يمثل 500 مليار دولار هي صفقات السلاح وشراء الطائرات، لكن الأرقام الخاصة بالاستثمارات تحتاج إلى التدقيق حسب وجهة الاستثمار ووجود بنى تحتية ومصادر مواد أوليّة وخبرات مهنية قادرة على استيعابه بالقياس لما جرى عندما قرّر الرئيس جو بايدن تأسيس شركة حاضنة لصناعة الموصلات الدقيقة برأسمال خمسين مليار دولار. ودعا المستثمرين الأميركيين للانطلاق بالمشروع بمساهمة الشركة الحاضنة بـ 10% من الرأسمال اللازم لأي مشروع وتجمع على الورق رقم 500 مليار لمساهمين جاهزين للشراكة، لكن المشروع تبخّر بعدما تبين أن المواد الأولية مصدرها روسيا والصين وأن الخبرات اللازمة غير قادرة على استيعاب هذا المبلغ.
- قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إن عقدة الجولان بين الحكومة السورية وإسرائيل تشبه عقدة القدس والاستيطان بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث المشكلة ليست في رغبة الحكومتين الفلسطينية والسورية بإنجاز تفاهم مع إسرائيل تحت المظلة الأميركية وبدعم التمويل العربي، لكن المشكلة هي ألا مشروعية لأي مسؤول إسرائيلي يتنازل عن القدس والاستيطان أو الجولان، ولكن مثلها لا مشروعية لأي مسؤول سوري أو فلسطيني يتنازل عن القدس والاستيطان والجولان، وبالنسبة لمثال كامب ديفيد يبقى أن أيّ مسؤول عربي يرغب بالالتحاق بالركب يحتاج إلى أن ينال سيناءه، كما نال الرئيس أنور السادات سيناءه.
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