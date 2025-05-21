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أسرار الصحف 21-5-2025

اسرار
2025-05-20 | 23:30
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أسرار الصحف 21-5-2025
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أسرار الصحف 21-5-2025

عُلم أن لجنة من وزير سابق ونائب حالي شكلت من الحزبين الديمقراطي والاشتراكي، للقيام بجولة على رؤساء البلديات والتهنئة وتنقية الأجواء في القرى والبلدات التي شهدت معارك بلدية في الجبل.

استغرب مسؤول تربوي الحملات الإعلامية ضد إدارات مدارس تطالب ذوي التلامذة بسداد المتأخرات من الأقساط قبل نهاية العام الدراسي، وسأل: هل يمكن للأهالي ملء خزانات سياراتهم بالوقود من دون دفع البدل، أو شراء ثياب لأولادهم باستمهال الدفع، فلماذا لا يتم اعتماد التأخير إلا في المدرسة؟

ينتقد كثيرون من "جمهور المقاومة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات التي توجهها رئاسة الحكومة لإقامة حفلات موسيقية وعروض مسرحية في السرايا الحكومية ويعتبرون أن الحكومة متلهية بالفن أكثر من الاهتمام بواقع الاعتداءات والتهجير في الجنوب.

دعا أصدقاء منصور لبكي (المونسنيور قبل صدور قرار كنسي بإعادته إلى الحالة العلمانية وفصله من الكهنوت)، إلى مؤتمر صحفي يشارك فيه تحت عنوان "رفضاً للظلم وإصراراً على المواجهة وتبيان الحقيقة" ما يعيد قضيته إلى الأضواء مجدّداً.

يجري لبنان الرسمي اتصالات بعدد من سفراء الدول الفاعلة وبأعضاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لضمان عدم حصول أي اعتداء إسرائيلي على المواطنين المتوجهين للاقتراع نهار السبت المقبل في قرى الجنوب والنبطية.

الجمهورية

أقفل أحد المسؤولين بابه أمام استقبال فئة معيّنة من الموظفين اعتمدوا على زيارته قبل كل استحقاق وظيفي.

أبلغ سياسي بارز محازبيه أنّ المرحلة تستوجب الصمت وإحناء الرأس، في انتظار تبلوُر العصر الجديد الذي دخلت فيه المنطقة.

جرت مداولات بين مسؤولين غير مدنيِّين في فكرة ترحيل مسؤول كبير لأحد التنظيمات، بعدما تبيّن أنّه مقيم في لبنان بجنسية دولة عربية.

اللواء

تطرح مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مسألة تموضع لبنان إقليمياً، في ضوء رفع العقوبات عن سوريا، والدور التركي المتضخّم في الشمال اللبناني.

يأخذ معنيون بالانتخابات البلدية والاختيارية على موظف إداري رفيع في قضاء حدودي أنه يخضع طلبات الترشيح للبلديات والمخاتير لاعتبارات شخصية وخاصة…

مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية.

البناء

ردّ مرجع سياسي على حملة التهويل التي يمارسها الفريق الذي يمهد لزيارات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إعلامياً بالقول إن موجة التطبيع قادمة بقوة وعلى لبنان الالتحاق قبل أن يدفع الثمن أو أن الحرب الإسرائيلية ستتكفل بنزع السلاح ما لم ينزعه لبنان أو أن أميركا نفسها قد تقوم بالمهمة، فقال رأينا الرئيس الأميركي يتخلى عن دعوات التطبيع التي قالوا إنها عنوان زيارته للسعودية فقال للسعودية خذوا وقتكم واختاروا توقيتكم ورأينا الإسرائيلي عاجزاً عن المضي في حرب غزة ويفشل في نزع سلاح غزة ورأينا الغرب بدأ ينقلب على حروب "إسرائيل"، أما عن الحرب الأميركية فهل يملك المهوّلون بها تفسيراً لوقف إطلاق النار الأميركي اليمني الذي أوقفت عبره أميركا إسناد "إسرائيل" وواصل اليمن إسناد غزة واستهداف "إسرائيل"؟ أما عن الدعوة لاتخاذ الرئيس السوري الانتقالي نموذجاً فقال المرجع كان على أورتاغوس أن تسأل وزير الخارجية مارك روبيو هل تدعو للاقتداء به قبل خطر الانهيار الوشيك الذي تحدّث عنه أو بعده؟

دعا دبلوماسي عربي سابق الدول العربيّة التي تملك علاقات مع كيان الاحتلال إلى الانتباه لكون الشارع العربي يسمع دولاً غربية على علاقة تحالف مع الكيان تتخذ مواقف عالية السقف تصل حدّ فرض العقوبات بسبب جرائم الحرب في غزة، وإذا لم يكن الآن ما يشعرهم بالقلق فعليهم أن لا يستخفّوا بالشارع العربي الذي يعيش تحت ضغط الشعور بالخزي وهو يرى شوارع الغرب تنتفض بينما الشوارع العربية خالية من أيّ تحرك، فكيف إذا رأى بريطانيا صاحبة وعد بلفور تفرض العقوبات وتقاطع حكومة الكيان بينما لا يزال الكيان يشعر بالاطمئنان في علاقاته بدول عربيّة وإسلاميّة؟
 

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