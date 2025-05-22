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أسرار الصحف 22-05-2025
اسرار
2025-05-21 | 23:30
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أسرار الصحف 22-05-2025
النهار
- يشكو مستوردو اللوحات الفنية من ارتفاع الضرائب والرسوم عليها بشكل مبالغ به باعتبارها من الكماليات بما يشجع السوق المحلي على التهريب أو التزوير.
- تبين أن فاعليات وناشطين سياسيين ناشطين يظهرون تأثيراً في بيئاتهم في الانتخابات البلدية أكثر من نواب يمثلون هذه الدوائر.
- في ارقام انتخابية من زحلة ان ما يزيد على 900 صوت من نحو 3000 مقترع شيعي صب في مصلحة لائحة “القوات اللبنانية” البلدية.
- لوحظ تركيز حركة “أمل” على ترشيح طاقات شبابية وجامعية في المجالس البلدية والاختيارية بعدد اكبر من الدورات السابقة.
- يكثر نائب من اطلالاته الاعلامية في اليومين الاخيرين بعد خسارة اللائحة التي كان يدعمها وهو يحاول اظهار انه يمثل “تيار المستقبل” في ايحاء وكأنه وريث قواعده في الانتخابات النيابية.
- لم تفلح محاولة وفد عائلي من بلدة الزهراني تسوية الخلاف بعد فشل محاولات حزبية في اقناع ابناء عموم مرشحين للانتخابات الاختيارية في بلدة بقضاء صور .
- اطلق بطريرك الروم الكاثوليك “لجنة الوظيفة العامة” لملاحقة وضع الوظائف التي تعود الى ابناء الطائفة بحسب العرف والقانون في لبنان خصوصا بعدما سر ّب اليه عمداً عن نية لدى رئيس الحكومة بمداورة تبدأ باحدى الوظائف التي تخص الروم الكاثوليك.
- تشكو شركات كثيرة من عدم تمكنها من التصريح عبر موقع وزارة المال وتعرضها للغرامات اللاحقة عن التأخير غير المتعمد.
****
الجمهورية
- تعدّدت قراءات نتائج استحقاق جرى اخيرا وتنوعت التحليلات وتبادل الاتهامات حوله وكيفية مقاربته مستقبلاً.
- استغربت مصادر متابعة لآلية التعيينات، الطريقة التي تمّ التعامل بها مع ترشيحات منصب مدير عام في وسيلة إعلامية رسمية، إذ حُصِرت المقابلات بمرشحتَين وبسرّية تامة، وأُهمِلت باقي الترشيحات التي بلغت الـ70.
- تواجه التعيينات الحكومية في مختلف المراكز الإدارية تريّثاً نتيجة صعوبة إكمال لوائح المعيَّنين في مناصب طوائف صغرى بالكفاءات المطلوبة.
****
اللواء
- شكل كلام الدبلوماسية الأميركية المعنية بالملف اللبناني حول التوجُّه لعدم الاستقراض من صندوق النقد صدمة، لجهة اعتباره تأخر متعمد لتوفير أموال إعادة الإعمار.
- تعصف تباينات، غير حامية داخل «العائلة المالية» الحاكمة حول الخيارات المتعلقة بالمصارف، وكيفية التعامل مع «الودائع» فيها..
- تمكنت الماكينة الإنتخابية المشتركة للثنائي من ترتيب تزكية في عشرات البلديات، بشق النفس على أن تدور منافسة «ديمقراطية» حيث تعثرت التزكية.
****
البناء
- تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أن الخطوة الأولى بفرض عقوبات على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” سوف تفتح الطريق لتشديد الخناق الاقتصادي على الكيان، رغم عدم رغبة الحكومات بفعل ذلك، بل لأن الشارع حاضر بقوة في الضغط على الحكومات وعدم التساهل مع الوقت أمام هول ما يجري في غزة. وتقول المصادر إن خسارة العلاقات الاقتصادية مع أوروبا ليس أمراً عادياً في “إسرائيل” رغم استخفاف بنيامين نتنياهو بذلك علناً وحصر القلق بعقوبات أمميّة تصدر عن مجلس الأمن موحياً بثقة بعدم حصولها بسبب الفيتو الأميركي، لكن المناخ الدولي الضاغط سوف يحاصر الموقف الأميركي. وإذا استمرت الحرب لن يكون سهلاً على واشنطن التي لا ترتاح لمواصلة الحرب أن تخسر صورتها عالمياً بتقديم التغطية لـ”إسرائيل”. وعندما تقرّر واشنطن أن الحرب يجب ان تقف تفادياً للفضيحة فسوف يلتزم نتنياهو قبل الحاجة لقرار بالعقوبات من مجلس الأمن ويكفي عندها قرار وقف النار من مجلس الأمن ليفهم نتنياهو الرسالة، لكن المصادر تساءلت عن موقف العرب؟
- قال مرجع سياسي لبناني إن كلام المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس عن كثير من القضايا يشير إلى عدائيّة وغباء وجهل، فطريقة تناول عودة الخليجيين إلى بيروت والتحذير من خطر وجود صواريخ قرب المقاهي كلام كريه إن صدر عن بنيامين نتنياهو، فكيف إذا صدر عن دبلوماسية أميركية مهمتها الإشراف على التزام “إسرائيل” بوقف النار ووقف الاحتلال والعدوان، أما عن حديث أورتاغوس عن التطبيع فقال المرجع “يطعمها الحج والناس راجعة”، فهل سمعت رئيسها يتحدّث في الخليج عن التطبيع إلا بصيغة عندما ترون ذلك مناسباً؟ وتساءل المرجع عما تقصده أورتاغوس بالتشبّه بالرئيس الانتقالي لسورية فهل تقصد أن نأتي برئيس من تنظيم القاعدة أم بمن يرتكب مجازر كتلك التي شهدها الساحل السوري مذكّراً أورتاغوس بما قاله رئيسها وزير الخارجية الأميركية عن خطر انهيار وشيك في سورية فهل هذا ما تريدنا أن نسعى إليه؟
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الصحف
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