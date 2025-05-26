أسرار الصحف 26-5-2025

النهار



- رحّب الإعلاميون بما كتبه وزير الداخلية أحمد الحجار عبر منصة "إكس" شاكراً إيّاهم بعدما اعتادوا تلقي السهام وتحميل الإعلام مسؤولية أيّ مشكلة كانت تقع.



وكتب الحجار: "أتوجّه إلى جميع الإعلاميات والإعلاميين والمصورين الصحافيين والتقنيين بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها في متابعة الإنتخابات البلدية والإختيارية. لقد كنتم على قدر المسؤولية، وواكبتم هذا الاستحقاق الوطني بكل مهنية وشفافية وساهمتم في إنجاحه. كل الشكر والامتنان لكم".



- لوحظ أنّ احتفال رؤساء الأحزاب المسيحية بالانتخابات البلدية تجاوز أقرانهم من طوائف أخرى، إذ سارع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى إعلان الفوز من جزين، فيما قصد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع زحلة للتهنئة بعدما شارك قواتها احتفالهم عبر تقنيات التواصل فور صدور النتائج.



- توقّف مراقبون عند كلام الشيخ ماهر حمود الذي وجّه إهانات الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتبروه رسائل تتجاوز حمود نفسه الى الجهة السياسية التي تدعمه والتي تتجنّب الموقف المباشر والمواجهة في هذه المرحلة.



- فشلت حملة ضغط سياسية إعلامية في التأثير على رؤساء بلديات بلدات متنيّة لفرض رئاسة جديدة لاتحاد بلديات المتن الشمالي بذريعة العهد الجديد ومواكبته، علماً أنّ العهد لم يتدخّل إطلاقاً في الاستحقاق.