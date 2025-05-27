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أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
2025-05-26 | 23:30
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أسرار الصحف 27-05-2025
النهار
فيما كانت ماكينة آل المر الانتخابية تؤكد فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر برئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي كانت ماكينة الكتائب تجزم بالعكس وحيازة رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل على 18 صوتاً من 33 بلدية، لكن المسؤولين الكتائبيين أقفلوا هواتفهم أمس، وأعادوا جمع المفرقعات النارية التي كانوا أعدّوها للمناسبة، واعتبر بعضهم أنهم تعرضوا إلى خديعة.
يردّد مرجع سياسي في مجلسه: نُصلّي كي لا تحصل أي ضربة خارج الجنوب من قبل إسرائيل، أو أن يتفاقم السجال السياسي الأخير حول السلاح، لأن لذلك تأثير سلبي على موسم السياحة ويقلب الأمور رأساً على عقب، إنما الأجواء حتى الساعة ممسوكة داخلياً وخارجياً.
طلب مسؤول امني كبير من نائب الابتعاد عن تصدر الصورة اثناء قيام وزير الداخلية احمد الحجار بتفقد مركز اقتراع وحديثه الى وسائل الاعلام.
لوحظ أن مفتياً سنياً وقاضياً شرعياً في إحدى المناطق لم يكونا على مسافة واحدة من المرشحين المتنافسين في الانتخابات البلدية، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين من الأهالي. ووصلت أصداء هذه الاعتراضات إلى دار الفتوى في بيروت.
تبين أن التنافس الانتخابي في بلدة جنوبية انطلق من خلفية من يمسك بعلاقات تجارية وتشغيلية مع "اليونيفيل". وعمل مرشحون على استقدام ناخبين من الخارج وسداد نفقات السفر لهم.
*****
الجمهورية
لاحظ ديبلوماسيّون عرب وأجانب أنّ مسؤولاً في العلاقات مع البعثات في وزارة سيادية يضع صورة رئيس حزب على هاتفه في تواصله معهم.
نُقِل عن جهاز رسمي تأكيده أنّ هناك مبالغات رافقت عملية توقيف أحد الأشخاص أخيراً.
تبيّن أنّ لا أحد خرج خاسراً من الانتخابات البلدية الأخيرة سوى حزب واحد خسر في الشمال والبقاع والجنوب والمتن.
*****
اللواء
إعتبر سفير دولة عربية عضو في الخماسية أن إجراء الإنتخابات البلدية بهدوء وسلاسة، رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، يعتبر إنجازاً للعهد والحكومة، خاصة لجهة عدم تدخل السلطة في المجريات الإنتخابية!
تنتظر أوساط طرابلسية نتائج التحقيق في وزارة التربية حول زيارة سيدتين من برنامج «الصحة الجنسية للنساء» في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت لإحدى ثانويات البنات وحديثهما عن المثلية والحرية في ممارسة الجنس مع الشباب والبنات، ليُبنى على الشيء مقتضاه!
تنتظر التشكيلات الديبلوماسية إيجاد الحل المناسب لإشكالية المرشح سفيراً في فرنسا من خارج الملاك، والذي تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وتحول دون تمتعه بالحصانة الديبلوماسية الكاملة!
*****
البناء
توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام الاجتماع الذي عُقد في اسطنبول بين قائم مقام السفير الأميركي في دمشق توماس باراك والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وما صدر عن باراك بعد الاجتماع لجهة التأكيد على ثلاثة عناصر هي انخراط الدولة السورية في تحمّل مسؤولية الحرب على تنظيم داعش وترحيل المقاتلين الأجانب من سورية والالتزام السوري بموجبات الأمن الإسرائيلي، وتساءلت حول قدرة الحكم الجديد في سورية على الوفاء بهذه التعهدات وربطت بينها وبين الإعلان التركي عن العزم على رعاية النظام الجديد أمنياً وعسكرياً وإقامة قاعدة جوية وقاعدة بحرية. وسألت عما إذا كان الإعلان التركي يتحدّث عن ثمن الإيفاء السوري بالالتزامات أم هو جزء من الإسناد اللازم للقيام بهذه المهام التي تحدّث عنها باراك؟
تقول مصادر تابعت الانتخابات البلدية في مراحلها المختلفة أنه باستثناء تسونامي ثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة، وانحسار موجة نواب التغيير وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى بقي القديم على قدمه ففشلت القوات اللبنانية بالتحوّل إلى قوة تمثيل كاسحة مسيحياً مع نتائج جزين، والفشل القواتي الكبير الذي فاق إنجاز القوات في زحلة أهميّة، حيث لم تكن المنافسة بين القوات والتيار بل بين القوات والكتائب وكذلك نجاح تيار المردة بحسم موقع القيادي شمالاً إضافة لنجاح شخصيات مثل فريد الخازن ونعمة افرام وآل المر بتثبيت حيثيات عائلية مؤثرة في جبل لبنان.
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