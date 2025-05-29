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أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
اسرار
2025-05-28 | 23:42
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أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
النهار
- عُلم أنه بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان، يقوم كل من النائب أكرم شهيب والوزير السابق صالح الغريب، بجولات على المشايخ وبعض رؤساء البلديات من أجل تنقية الأجواء، والتحضير لخطوات مقبلة في إطار التعاون بين الطرفين .
- لم ينتظر المعنيون أن تبصر الهيئة الناظمة للاتصالات النور لمنح رخصة بشروط محددة لشركة "ستارلينك"، فأجرت الشركة التجارب في اليومين الماضيين وأخذت موافقة الأجهزة الأمنية بعدما وافقت "ستارلينك" على طلب الأجهزة بإيجاد ماكينة تمكن من الوصول إلى الداتا (متل أوجيرو)، في حين تقتضي الأصول منح الترخيص بعد إنشاء "الهيئة" للمحافظة على حقوق الدولة ومنع وجود أي شركة وسيطة مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تبلغ وزير الصحة ركان نصر الدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التوقف عن التغطية الصحية للسوريين الموجودين في لبنان مما يحمل البلد المضيف عبئاً لا يمكنه تحمله.
- بدأت مدارس تنذر ذوي التلامذة بإمكان رفع قيمة الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل.
- نفت مصادر وزارية مطلعة أن تكون خيارات التوظيف في "تلفزيون لبنان" وقعت على مرشحين اثنين فقط، وقالت إن الخيارات مفتوحة لتعيين الأفضل على كل المستويات.
الجمهورية
- عُلِم أنّ حزباً بارزاً اتخذ قراراً بعدم الخوض في نقاش علني حول ملف غير لبناني.
- علّق مرجع سياسي على مواقف يطلقها فريق تعرّض لهزيمة انتخابية قاسية لتبرير خسارته بالقول: اللي استحوا ماتو.
- حسم تيار سياسي شمالاً معركة اتحاد بلديات القضاء في منطقته بعد فوزه في عاصمته، خلافاً لما يروّج له المنافس الخاسر.
اللواء
- طلبت الموفدة الأميركية تصوراً لبنانياً لملفات السلاح غير الشرعي، قبل تحديد موعد لمجيئها الى بيروت، بعد عيد الأضحى المبارك..
- تتكشَّف مع الأيام عمليات بلف وتشاطر في عدد من البلديات أدت إلى وصول شخصيات على قوى غير التي تبنت ترشيحها..
- من المتوقع أن يؤثر قرار المفوضية السامية للاجئين بوقف التغطية الصحية داخل لبنان للاجئين السوريين، بتسريع عودة عدد كبير، يُقدَّر بعشرات الألوف الى بلادهم..
البناء
- قال دبلوماسي لبناني خدم في السفارة اللبنانية في واشنطن تعليقاً عن كلام وزير الخارجية حول أن هناك فرقاً كبيراً بين اعتبار أي سلاح خارج مؤسسات الدولة غير شرعي واعتبار أي سلاح لا تشرّع الدولة وجوده غير شرعي، والبيانات الوزارية المتعاقبة للحكومات اللبنانية شرّعت سلاح المقاومة والمثال الأميركي يؤكد ذلك، فهناك ميليشيات تملك دبابات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في أميركا وتقيم مناورات دوريّة بمعرفة الدولة وتشريع منها لأسباب تخصّ أميركا ولا تعنينا وبالمثل على الدولة أن تناقش بعقلانيّة بعيداً عن حقد البعض وكراهيّتهم للمقاومة تبريراً لتاريخهم الأسود مع “إسرائيل” وتقرّر ماذا تريد وعندما تقرّر الدولة لكل قرار إطار قانونيّ مناسب ولا يستطيع أحد الضحك علينا بأحادية المعادلات القانونية. وها هي “إسرائيل” لديها جيش من المستوطنين المسلحين خارج مؤسسات الدولة لكنه شرعي بنظر الدولة، فمن يريد إسقاط السلاح تقرّباً من “إسرائيل” وتحقيقاً لأهدافها وهو يعلم أن التوطين وراء الباب فليقل ذلك علناً ولا يتذرّع بأنه لا توجد دولة يوجد فيها سلاح خارج مؤسسات الدولة.
- قال خبير اقتصادي إن الحديث عن علاقة تناسبية سببية بين رفع العقوبات وانتعاش الاقتصاد في سورية يحتاج إلى التدقيق، لأن رفع العقوبات في ظل النظام الاقتصادي ذاته الذي فرضت خلال وجوده تحول إيجابي أكيد، لكن مع تغيير النظام الاقتصادي يصبح الأمر أكثر تعقيداً، لأن رفع العقوبات يسهل تدفق السلع ويسهل أمور التجارة والمعاملات المصرفية وتداول العملات. وإذا كان النظام الاقتصادي ليبرالياً بلا ضوابط سوف تكون النتائج وجود سلع كثيرة بأسعار لا يستطيع الناس شراءها وتكون هناك مضاربة على الصناعة المحليّة ربما تنهار بسببها وتتوسّع البطالة كما أن سعر العملة قد ينخفض بدلاً من أن يتحسن لأن ازدهار التجارة يسبب الطلب على العملات الأجنبية.
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