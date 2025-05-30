أسرار الصحف 30-5-2025

النهار



- تتكرّر ظاهرة تصاريح وزراء من خارج السياق العام للبيان الوزاري ولخطاب القسم بعدما ارتضوا دخول الحكومة وفق مسار وأفكار معروفة مسبقاً.



- لوحظ أنّ أكثر من نائب قدّم مشروع قانون انتخابي جديد، فيما ترفض الأحزاب المسيحية أيّ تعديل على القانون الانتخابي الحالي لمجلس النواب لكنها تؤثّر ذلك في البلديات.



- قال خبير في مجال الاتصالات إنّ الشركات الوسيطة، أي التي تشتري الانترنت من "أوجيرو" بأسعار زهيدة قبل إعادة بيعها من الناس والشركات بأسعار مرتفعة، تعترض حالياً على "ستارلينك"، لأنّ الاخيرة ستقاسمها السوق وبالتالي الأرباح.



- في سياق جلسة سياسية، قال وزير سابق إنّ المحاولات التي يبذلها نواب بيروتيون لخلق زعامات، تذهب سدى فيما لو أعلن الرئيس سعد الحريري استئناف عمله السياسي والانتخابي.

الجمهورية



- علّق قطب سياسي على الخسارة اللافتة لأحد الأحزاب في منافسة، بالإشارة إلى أنّ الأمر ليس غريباً، بل هو امتداد لتاريخ هذا الحزب.



- سجّلت بلدية شمالية استقالة أعضاء فائزين لتَوّهم، بعد فشل محاولات نائب داعم لهم في استمالة عضو من المنافسين، لينقضّ على رئاسة البلدية وربما الإتحاد.



- يعمل أفراد ومؤسسات وشركات على تجهيز بنية تحتية إلكترونية لوزارات عدة من دون أي مقابل مادي تدفعه الدولة اللبنانية.





اللواء



- وضع ملف الزيادات على الرف، بعد المنحة التي أُعطيت للعسكريين (في الخدمة ومتقاعدين)، بمعنى أنها ستُدرس بهدوء، بعيداً عن ضجيج الشارع.



- لتاريخه، لم تتمكن الجهات المالية المحلية والدولية من وضع تصور متقارب للخروج مما يُسمَّى "بإلفجوة المالية" التي على ردمها يمكن معالجة أموال المودعين.



- تقدمت أكثر من 500 شركة أجنبية لتنفيذ استثمارات في سوريا، ولم يُعرف ماذا سيكون وضع لبنان في عمليات التحفيز الاقتصادي في سوريا.





البناء



- قالت مصادر متابعة لمفاوضات الملف النووي الإيراني إن المواقف التي تصدر من واشنطن سواء عن الرئيس دونالد ترامب أو وزارة الخارجية حول تفاصيل التفاوض وبنوده، خصوصاً ما يتّصل بتخصيب اليورانيوم هي رسائل تفاوضيّة أكثر مما هي توصيف للواقع الراهن. فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لا يزال قائماً ويشكل عقدة تهدّد بنسف المفاوضات ما لم يتمّ التوصل إلى توافق حولها وبالنسبة لإيران لا يمكن تحقيق توافق على إطار يحجب عنها حقها بالتخصيب، ولكن هناك انفتاح على الحلول التي يعمل عليها الوسيط العماني لتثبيت هذا الحق ووضع عناصر الاطمئنان التي تضمن سلميّة البرنامج والاستخدام التي يفترض أنها جوهر الطلب الأميركي.



- تؤكد مصادر فلسطينية أن الصيغة التي عرضت على قيادة المقاومة وقبلت بها تختلف عن الصيغة النهائية التي تسلّمتها والتي تعتبرها المقاومة استجابة للضغوط الإسرائيلية ومراعاة غير مناسبة لشروط بنيامين نتنياهو، لكنها رغم ذلك لا تقابلها بالرفض بل تقوم بدراستها وإعداد نقاط تفاوضيّة حولها سوف تقوم بتسليمها للوسطاء لمتابعة التفاوض سواء عبر إدخال تعديلات على النص أو إرفاقه بنصوص تفسيرية وضمانات تتصل بإنهاء الحرب التي كانت هدفاً واضحاً في الصيغة الأولى وغابت عن الصيغة النهائيّة.