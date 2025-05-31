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أسرار الصحف 31-05-2025
اسرار
2025-05-30 | 23:38
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أسرار الصحف 31-05-2025
نداء الوطن
ترجح مصادر سياسية مخضرمة أن يبقى قانون الانتخابات النيابية المعمول به، ساري المفعول في الانتخابات النيابية المقبلة، على رغم "الضجة المستجدة"، كما وصفتها تلك المصادر، والمتعلقة بمناقشة مشاريع قوانين متعددة.
عُلم أن أحد أهداف زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدا أمس، الإطلاع من رئيس الجمهورية على فحوى اللقاء بين الرئيس عون ووفد نواب "حزب الله"، استعداداً للزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت .
يعاني طلاب لبنانيون يدرسون في جامعات أوروبية، من أسعار بطاقات السفر لتمضية عطلاتهم الصيفية في لبنان، ويقولون إن ارتفاع الأسعار ينطبق على أكثر من شركة طيران، ويفضلون البقاء في الدول حيث يتعلمون لأنهم غير قادرين على تسديد الأسعار الباهظة لبطاقات السفر.
الجمهورية
تبيّن في دراسة رصد لإحدى المجموعات البحثية، أن ثلاث كتلنيابية بلغت نسبة إقرار اقتراحات ّ القوانين التي تقدمت بها، كانت صفرَ في المئة، خلال العامين الأولين من ّولاية مجلس النواب.
أبدى أكثر من نائب ووزير ارتياحهم لتوقعات أن يكون الموسم السياحيً مزدحما على عكس العام الماضي وذلك خلال لقاء جمعهم بأكثر من 500 رجل وسيدة أعمال
تتجه وزارة قطاع حيوي إلى المكننة والشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الداتا الرقمية ودراسات السوق، مستفيده ِ من منَح تكنولوجية قدمها القطاع الخاص.
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أدى إلغاء امتحان «M.Catt» الى بلبلة في قبول طلاب الطب في الكليات المعتمدة، وتقديم الوساطات على ما عداها، والحسابات غير الأكاديمية التي أدخلت أعرافاً قديمة- جديدة؟!
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البناء
تلقت سفارة غربية مهمة دراسة مفصلة عن نتائج الانتخابات البلدية وما يمكن قراءته من خلالها من توقعات حول الانتخابات النيابية وفيها تأكيد على استعصاء محاولات زعزعة نفوذ ثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة وتداعي نفوذ جمعيات المجتمع المدني ونواب التغيير وتوازن مسيحي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتشتت وعجز عن تشكيل مرجعية سياسية قيادية بديلة لتيار المستقبل وتدير السفارة نقاشات مع خبراء حول سؤال من هو رئيس الحكومة بعد الانتخابات وتستخلص استحالة عودة الرئيس نواف سلام الذي بات محسوباً من قبل الجميع على جماعة نواب التغيير حيث لن يجد مَن يُسمّيه من الذين قاموا بتسميته هذه المرّة مع تراجع متوقع في حجم نواب التغيير وامتناع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي عن تسميته وعدم حماس القوات اللبنانية لخوض معارك خاسرة وانتظار الثنائي لنهاية السنة الانتخابية بهدوء والاستعداد لما بعد الانتخابات بينما يبدو الرئيس نجيب ميقاتي مرشحاً مرجحاً إذا بقيت فرص تسمية الرئيس سعد الحريري مستبعدة مجدداً.
شهد الإعلام الإسرائيلي موجة عارمة من التحذيرات تجاه المخاطر المحتملة لأي توجّه نحو ضربة عسكرية لإيران بصورة لا يبدو معها من أسماء المعلقين والمحللين والكتاب أنها حملة منظمة ليست بعيدة عن أصدقاء واشنطن في كيان الاحتلال. وفيما حذر بعض هؤلاء من أن واشنطن لن تكون هنا لحماية «إسرائيل» كما في المرات السابقة، وأن ما جرى في حرب اليمن واتفاق وقف إطلاق النار الأميركي اليمني يجب أن يقرأ جيداً من حكومة الكيان كرسالة جوهرها لن نخوض حروب «إسرائيل» في المنطقة، بينما قدّم البعض تفاصيل الرد الإيراني المتوقع كماً ونوعاً بصورة تهدّد بتدمير قدرات “إسرائيل” العسكرية والاقتصادية والخدمية، ما يصيب «إسرائيل» بالشلل.
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