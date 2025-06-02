أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

النهار

- مسؤول عربي حضر إلى بيروت اشترط على ديبلوماسيين التقاهم إجراء فحص PCR قبل الاجتماع بهم وسبّب هذا الطلب الاستياء.

سمع وزير سابق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إطراءً من مرجع، إذ قال له "رزق الله على أيامكم".

- اعترض "قواتيون" على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي ووقعته الوزيرة تمارا الزين بالوكالة عن وزير الطاقة جو صدي، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم بموافقته بعد اتصال تلقاه من الرئيس نواف سلام وموافقة وزراء "القوات" الثلاثة الآخرين. وكان الوزير ياسين جابر قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان ناصر الدين. وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.

- قاضِ شيعي متقاعد منذ أكثر من 4 سنوات كان يشغل مركزاً كبيراً ولم يكن على مستوى الطموحات والموقع الذي احتلّه، يقوم باتصالات لتعيينه في المجلس الدستوري.

- لوحظ أنّ التواصل بدأ بين عدد من رؤساء البلديات الذين لهم علاقات مع دول خليجية وأوروبية، من أجل توأمة بلداتهم مع هذه الدول، ولما يعود ذلك من مردود معنوي وإنمائي وتبادل خبرات وأكثر من إيجابية في هذا الصدد.

الجمهورية

- تجري مناقشة آلية استحقاق في غاية الأهمية بين مسؤولين لبنانيِّين ومعنيِّين بالاستحقاق الذي يُعتبَر في حال نجاحه إنجازاً غير مسبوق.

- تبيّن أنّ كبار المسؤولين الرسميِّين كانوا على علم بخبر نُشِر في اليومَين الماضيَين عن تغيير موفد بارز، منذ أكثر من شهر.

- ترك كلام مسؤول مالي كبير عن قضية أموال المودعين ارتياحاً واسعاً، غير أنّ العبرة تبقى في التنفيذ نظراً إلى وجود مافيات معاكسة لتوجّهاته الصحيحة.

اللواء

- فوجئت أوساط ديبلوماسية بردّة الفعل الصاخبة ضد مقابلة رئيس الحكومة مع محطة CNN" " الأميركية، لأن مضمون المواقف المعلنة يستند على مبادرة السلام العربية، ومستمد من عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري!

- لوحظ أن بعض النواب في إجتماعات لجنة المال النيابية يطرحون مداخلات مطوّلة، تؤدي إلى عدم الدخول في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار شكوك العديد من زملائهم!

- تساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!

البناء

- تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن قرار تنحية المبعوثة الأميركيّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس قد اتخذ وأن تمهيد الطريق أمام تولي السفير الجديد ميشيل عيسى استدعى تنحيتها بعد أن استفزت وتمادت وتطاولت على أغلب المراجع اللبنانيّة وتعاملت باستعلاء وعدائيّة بخلفيتها المساندة لـ"إسرائيل" بما يعاكس مهمتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كوسيط وراعٍ للاتفاق. وتقول المصادر إن شكاوى غير معلنة تلقتها الخارجية الأميركية من أغلب المراجع اللبنانية حول سلوك أورتاغوس إضافة لما سجلته سفارة أميركا في بيروت من ملاحظات على أداء أورتاغوس وتعاملها بفظاظة تنمّ عن جهل بالأصول الإدارية والدبلوماسية في تعاملها مع السفارة.

- تقول مصادر إسرائيلية وأميركية لوسائل إعلام عبرية إن بنيامين نتنياهو لا يملك أي أفق لحربه المستمرّة في غزة وعلى اليمن وهو يراهن على استخدام الجريمة الموصوفة التي يمثلها القتل العمد للمدنيين والتجويع المبرمج لفرض تنازلات على حركة حماس، لكن مشكلته أن التنازلات التي يطلبها من نوع يستحيل على حماس تقديمه من جهة وأنها تنازلات مرفوضة من الشعب المعرّض للإبادة لأنها تفتح الطريق لـ نكبة ثانية تشبه نكبة 1948 يعتقد الفلسطينيون أنها بانتظارهم إذا سلّمت المقاومة السلاح ويعتقدون أن تسليم نصف الأسرى ليس ثمناً مقبولاً للحصول على هدنة سينتهي مفعولها مع تسلّم إسرائيل الأسرى في الأيام السبعة من هدنة الـ60 يومًا.