الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

اسرار
2025-06-01 | 23:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

النهار

- مسؤول عربي حضر إلى بيروت اشترط على ديبلوماسيين التقاهم إجراء فحص   PCR قبل الاجتماع بهم وسبّب هذا الطلب الاستياء.

سمع وزير سابق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إطراءً من مرجع، إذ قال له  "رزق الله على أيامكم".

 

- اعترض "قواتيون" على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي ووقعته الوزيرة تمارا الزين بالوكالة عن وزير الطاقة جو صدي، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم  بموافقته بعد اتصال تلقاه من الرئيس نواف سلام وموافقة وزراء "القوات" الثلاثة الآخرين.  وكان الوزير ياسين جابر قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان ناصر الدين. وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.

 

- قاضِ شيعي متقاعد منذ أكثر من 4 سنوات كان يشغل مركزاً كبيراً ولم يكن على مستوى الطموحات والموقع الذي احتلّه، يقوم باتصالات لتعيينه في المجلس الدستوري.

 

- لوحظ أنّ التواصل بدأ بين عدد من رؤساء البلديات الذين لهم علاقات مع دول خليجية وأوروبية، من أجل توأمة بلداتهم مع هذه الدول، ولما يعود ذلك من مردود معنوي وإنمائي وتبادل خبرات وأكثر من إيجابية في هذا الصدد.

 

الجمهورية

 

- تجري مناقشة آلية استحقاق في غاية الأهمية بين مسؤولين لبنانيِّين ومعنيِّين بالاستحقاق الذي يُعتبَر في حال نجاحه إنجازاً غير مسبوق.

 

- تبيّن أنّ كبار المسؤولين الرسميِّين كانوا على علم بخبر نُشِر في اليومَين الماضيَين عن تغيير موفد بارز، منذ أكثر من شهر.

 

- ترك كلام مسؤول مالي كبير عن قضية أموال المودعين ارتياحاً واسعاً، غير أنّ العبرة تبقى في التنفيذ نظراً إلى وجود مافيات معاكسة لتوجّهاته الصحيحة.

 

اللواء

- فوجئت أوساط ديبلوماسية بردّة الفعل الصاخبة ضد مقابلة رئيس الحكومة مع محطة CNN" " الأميركية، لأن مضمون المواقف المعلنة يستند على مبادرة السلام العربية، ومستمد من عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري!

 

- لوحظ أن بعض النواب في إجتماعات لجنة المال النيابية يطرحون مداخلات مطوّلة، تؤدي إلى عدم الدخول في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار شكوك العديد من زملائهم!

 

- تساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!

 

البناء

- تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن قرار تنحية المبعوثة الأميركيّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس قد اتخذ وأن تمهيد الطريق أمام تولي السفير الجديد ميشيل عيسى استدعى تنحيتها بعد أن استفزت وتمادت وتطاولت على أغلب المراجع اللبنانيّة وتعاملت باستعلاء وعدائيّة بخلفيتها المساندة لـ"إسرائيل" بما يعاكس مهمتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كوسيط وراعٍ للاتفاق. وتقول المصادر إن شكاوى غير معلنة تلقتها الخارجية الأميركية من أغلب المراجع اللبنانية حول سلوك أورتاغوس إضافة لما سجلته سفارة أميركا في بيروت من ملاحظات على أداء أورتاغوس وتعاملها بفظاظة تنمّ عن جهل بالأصول الإدارية والدبلوماسية في تعاملها مع السفارة.

 

- تقول مصادر إسرائيلية وأميركية لوسائل إعلام عبرية إن بنيامين نتنياهو لا يملك أي أفق لحربه المستمرّة في غزة وعلى اليمن وهو يراهن على استخدام الجريمة الموصوفة التي يمثلها القتل العمد للمدنيين والتجويع المبرمج لفرض تنازلات على حركة حماس، لكن مشكلته أن التنازلات التي يطلبها من نوع يستحيل على حماس تقديمه من جهة وأنها تنازلات مرفوضة من الشعب المعرّض للإبادة لأنها تفتح الطريق لـ نكبة ثانية تشبه نكبة 1948 يعتقد الفلسطينيون أنها بانتظارهم إذا سلّمت المقاومة السلاح ويعتقدون أن تسليم نصف الأسرى ليس ثمناً مقبولاً للحصول على هدنة سينتهي مفعولها مع تسلّم إسرائيل الأسرى في الأيام السبعة من هدنة الـ60 يومًا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

٢-٦-٢٠٢٥

أسرار الصحف 31-05-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-04-02

أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-05-28

أسرار الصحف المحلية 29-5-2025

LBCI
اسرار
2025-05-23

أسرار الصحف المحلية 24-5-2025

LBCI
اسرار
2025-05-14

أسرار الصحف المحلية ١٥-٥-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-05-30

أسرار الصحف 31-05-2025

LBCI
اسرار
2025-05-29

أسرار الصحف 30-5-2025

LBCI
اسرار
2025-05-28

أسرار الصحف المحلية 29-5-2025

LBCI
اسرار
2025-05-27

أسرار الصحف 28-05-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-20

وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-30

يسلبون المارة بقوة السلاح على طريق المطار...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-29

مقدمة النشرة المسائية 29-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-18

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بعد إقفال صناديق الاقتراع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كارول سماحة في أمستردام: الفن لا ينكسر حتى في أصعب الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تواصل إعتداءاتها وسلامة المزارعين في الجنوب ضمن أولويات الوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فضل الله: تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تل أبيب توسع عملياتها في غزة وتفرض وقائع ميدانية جديدة…

LBCI
أخبار دولية
13:20

وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مصير دور مورغان أورتاغوس في لبنان موضع متابعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:21

عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...

LBCI
أخبار لبنان
08:35

إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة

LBCI
خبر عاجل
12:41

الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
07:41

أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:04

مصدر “الأنباء الكويتية”: لقاءات عراقجي في بيروت تحمل طابعًا مزدوجًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More