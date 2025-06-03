أسرار الصحف 03-06-2025

تبين أن المتورطة في ملف تهريب الدواء وإدخال المزور منه عبر مطار رفيق الحريري الدولي هي زوجة أحد ضباط الأمن العام وهو شقيق وزير سابق ونائب حالي. وقد فرت الى جورجيا، ولم يتحرك أي جهاز أمني أو قضائي لمساءلة زوجها أو سؤاله عنها. علماً أن الضابط المذكور رقي من ضابط صف إلى مرتبة أعلى بطريقة ملتبسة.عُلم أن إجماعاً سياسياً ورياضياً على بقاء رئيس اتحاد حالي في موقعه، نظراً لخبرته وإنجازاته ورغم كل الظروف والانتخابات ستكون على الأعضاء من قبل الجمعية العامة.قال وزير الصحة الأسبق كرم كرم في مقابلة تلفزيونية إنه اكتشف أن قيمة سرقة الدواء تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنوياً أثناء توليه مهماته وأنه عمل على ضبط الأمور لكنه جوبه برفض كبير من موظفين وحزبيين.أثيرت ضجة مفتعلة حول استقالة مجلس إدارة أحد المستشفيات قبل أن تصدر تعيينات جديدة سريعة تؤكد أن لا خلافات في الأمر.قال مسؤول أمني إن خطة تسلم سلاح المخيمات الفلسطينية ستنطلق في مواعيدها المحددة للمرحلتين الأولى والثانية، وسيتقرر في ضوئها إطلاق المرحلة الثالثة، ولن يكون تهاون في الموضوع سواء رضيت الفصائل أم لم ترض لأن الأمر يتعلق بالسيادة اللبنانية وباستعادة الدولة زمام الأمور.*****كشف ديبلوماسي بارز أنّ تطوّراً إيجابياً كبيراً سيُعلن عنه في وقت قريب، من شأنه أن يفتح أبواب انفراجات على مستوى المنطقة.رأى خبير مالي أنّ رؤية مسؤول مالي كبير لجذور أزمة كبرى هي مدخل واضح لتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر وإعادة الحقوق إلى أصحابها.رأى مرجع سياسي أنّ "زواج المتعة" بين حزبيّين من لون واحد لم يدم طويلاً بعدما "انفخت الدف وتفرّق العشاق"...*****تتزايد المخاوف ممَّا تخطط له اسرائيل في الجنوب بدءاً من منتصف الجاري، سواءٌ لجهة مساحة الـ5 كلم كمنطقة عازلة، او استباحة كاملة لمنطقة جنوب الليطاني!انفجرت الائتلافات البلدية خلافات في مرحلة تقاسم السلطة الاجرائية داخل البلديات الكبرى.. بخلاف بين أبناء الصف الواحد!شكل «بازل» الزيادة للمتقاعدين العسكريِّين وفي الخدمة أزمة بحث وحسابات وخلافات، لن تمنع عودة هؤلاء الى الشارع.*****يشكو الروس والإيرانيون من تعدّد مراكز النفوذ والتوجّهات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتنقل مصادر إعلامية عن مسؤولي البلدين القلق من فشل مسارات التفاوض بسبب هذه التباينات التي تظهر كلما انتقل التفاوض من حوار مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى لجان تمثّل المؤسسات الأميركية الأمنية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية فيظهر أن أميركا القديمة لا تزال هي السائدة وأن التغيير الكلاميّ الذي يحمله الرئيس ومبعوثه غير موجود في البنى المؤسسيّة التي لا تزال تسيطر عليها الدولة العميقة ويقود بعضها المحافظون الجدد وتتأثر بتوجّهات اللوبي الصهيونيّ وتعتقد طهران أن تعقيدات التفاوض النوويّ تنشأ من سعي الفرق التقنيّة إلى إفشال التفاوض لفتح الطريق أمام طروحات بنيامين نتنياهو، بينما تعتقد موسكو أن الدعم الاستخباريّ الأميركيّ لا يزال في خدمة الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي وقد كان له دور كبير في الهجوم الأوكرانيّ الأخير.تقول مصادر فلسطينية على صلة بقيادة المقاومة في غزة إن هذا الشهر سوف يكون حاسماً في مسار الحرب والمفاوضات، ولذلك فإن قيادة المقاومة وضعت جدولاً للتصعيد بعمليات نوعيّة داخل غزة وخارجها، كما أن اليمن وضع خطة تصعيديّة منسّقة مع المقاومة في غزة، وذلك لدفع المؤسسة العسكرية والرأي العام في الكيان الى الانتقال من التذمّر من استمرار الحرب إلى التحرّك الفعال لوقفها.