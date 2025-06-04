أسرار الصحف 4-6-2025

النهار



- تفاعل كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي مع خبر تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً لشؤون إعادة الإعمار في رئاسة الجمهورية.



- تأكد أن المديرية العامة للأمن العام استجوبت الضابط زوج المتهمة بتهريب الأدوية المغشوشة والمزورة واتخذت إجراء غدارياً بحقه في انتظار جلاء الملابسات حول القضية.



- تردد أن ملف لبنان يمكن أن يتابع من الموفد الأميركي إلى سوريا ما يجعله ملحقاً بالملف السوري لتؤكد مصادر لبنانية على علاقة بمراكز القرار في واشنطن أن ممثلاً بديلاً لمورغان أورتاغوس سيعين قريباً وأن الاهتمام الأميركي بلبنان جدي جداً.



- يحرض عدد من أصحاب المصارف الجهات المعنية للتضييق على شركات تحويل الأموال وتوجيه التهم إليها بعدما نشطت الأخيرة في منافسة مصارف على خدمات مالية صغيرة ودفع الفواتير وأقساط المدارس والجامعات والتأمينات.



- يُلاحظ أن الترشيحات للانتخابات النيابية بعيداً عن الأضواء، بدأت في بعض المناطق، وخصوصاً السعي لاستمالة رؤساء أحزاب وزعامات ليكونوا على لوائحهم.





الجمهورية



- نُقِل عن مرجع سياسي أنّ الوقائع أثبتت أنّه كان محقاً عندما دعم وصول اسم مجرّب إلى منصب رسمي أساسي بديلاً من الشخصية التي تولّته لاحقاً.



- مجلس مركزي لمرفق مالي ونقدي أساسي سيشهد شغوراً لتعذّر التمديد لأعضائه أو تعيين بدائل عنهم قبل التاسع من الحالي موعد انتهاء الولاية، والسبب يعود إلى غياب التوافق على سلة أمور مالية من ضمنها تعيينهم.



- تداول نواب ووزراء، خلال مؤتمر اغترابي، بأسماء اغترابية عدة قد تنضمّ إلى سباق الترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة عن مقاعد عدة في أكثر من دائرة شمالية وبقاعية.





اللواء



- ما زال لبنان الرسمي يتحفَّظ على طلبات من دولة إقليمية لمنح خدمات واستثمارات في قطاع الطاقة، وهو أمر كان غير مستجاب له في عهود الحكومات السابقة.



- يتجه وزراء حزب مسيحي في الحكومة لممارسة ضغط، تجعل الحكومة تتراجع عن الزيادة على المحروقات، وبالتالي التسبُّب بأزمة جديدة مع العسكريِّين.



- يعيش مصرف معروف تحت وطأة قضية مالية، تتوزع بين التلاعب المالي والاختلاس وتجري تحقيقات بعد توقيف موظفين.



البناء



- قالت مصادر دبلوماسية غربية إن نوعيّة العمليات التي تنفذها المقاومة في غزة بالتزاوج مع تصاعد فاعلية الصواريخ اليمنية، وما تلا ذلك من فتح جبهة الجولان بصواريخ تحمل معاني أكبر من حجمها تبدو خطة بنيامين نتنياهو لإخضاع قطاع غزة بالتجويع والمجازر مهدّدة جدّياً حيث صورة الأمن الإسرائيلي تبدو في أسوأ لحظاتها ويظهر الخروج من حرب غزة الخيار الأكثر أمناً لكيان الاحتلال، لأن الجبهة السورية في وضعها الجديد إنذار بحدوث شيء مشابه على الجبهتين الأردنيّة والمصريّة عدا عن احتمال إطلاق صواريخ مشابه لما جرى قبل شهور قليلة من جبهة لبنان، وذلك كله بعد أن فقد كيان الاحتلال التعاطف الأوروبيّ ونسبة عالية من التفهّم والمساندة من الجانب الأميركي.



- قال مصدر سياسي بارز في لبنان إن زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الى بيروت إضافة لما قالته حول نوايا المساهمة في إعادة الإعمار ومن نفي كل نظريات الربط بين المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية ومستقبل سلاح المقاومة جاءت تحمل معادلة حملتها بغصة إحدى قنوات التلفزيون المناوئة للمقاومة والعاملة تحت إبط السياسات الأميركية اذ قالت في تقديم الخبر "انتظرنا مورغان أورتاغوس فجاءنا عباس عراقجي"، في إشارة إلى تزامن الزيارة مع الأنباء عن ترحيل وتنحية المبعوثة الأميركية التي ربط الكثيرون بزياراتها إيقاع الحياة السياسية اللبنانية للقول إن لبنان دخل العصر الأميركي لتأتي الزيارة وتقول إن العصور الأخرى لم تأفل بعد.