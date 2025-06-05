الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 05-06-2025
اسرار
2025-06-04 | 23:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 05-06-2025
النهار
يتحدث وزير سابق عن نية سابقة لتحويل عمل قوة اليونيفيل إلى الفصل السابع وإذا تعذر ذلك قانوناً عبر مجلس الأمن الدولي فإن مسار الأمور بعد القرار 1701 تجعل تطبيق الفصل السابع عملية ميدانية.
يتحدث مرجع سابق عن إجراء لافت يتمثل في جمع رئيس الجمهورية حوله عدداً كبيراً من مستشاري عهد الرئيس ميشال عون وقريبين منه.
تتوسع ظاهرة بناء محال تجارية عشوائية عند مداخل الجامعة اللبنانية في الحدث، في ظل صمت مريب من الأجهزة الأمنية. وقد وصل بدل إيجار المحل الواحد إلى نحو 3000 دولار شهرياً، ما يطرح علامات استفهام حول تأثير هذه الفوضى على أمن الطلاب وسلامة المجمع الجامعي
الجمهورية
تبيّن أنّ مرجعاً كبيراً تمنّى على مرجع سياسي ترتيب الأمور بين مسؤول كبير وحزب بارز لتهدئة التوتر بينهما.
وصف مسؤول سياسي المرحلة المقبلة بمرحلة البحث في تعديل قانون أساسي بين فريقَين، أحدهما يطالب بالإبقاء عليه كما هو، وفريق آخر يسعى إلى إزالة بعض الشوائب منه.
كشفت معلومات أنّ جهة رسمية كانت وعدت بإطلاق ورشة لإطلاق مشروع وطني كبير بعد الانتخابات البلدية، لكنّها لم تُجهّز المشروع بعد.
اللواء
تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن السفير الأميركي الجديد، المقرَّب من الرئيس الأميركي ترامب، ميشال عيسى سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس.
فتحت نتائج الانتخابات البلدية في مدينة جنوبية شهيَّة العودة الى التفاهم الانتخابي، بين البرتقالي وحليفيه الأصفر والأخضر..
سحبت معظم الأطراف السياسية المعنية يدها بالكامل من ملفات فساد، بدأت تظهر تباعاً في غير وزارة ومؤسسة!..
البناء
قال مرجع لبناني إن لقاءات وزير الخارجية الإيرانية مع المسؤولين اللبنانيين كانت ودّية ومريحة وإنه حتى في اللقاء مع وزير الخارجية الذي ظهر متجهماً أمام الصحافيين كان اللقاء ودياً وإنه بينما تركز البحث مع رئيس المجلس النيابي على إعادة الإعمار كان البحث مع رئيس الجمهورية على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين في لبنان وإيران، وانشغل اللقاء مع رئيس الحكومة بمواضيع الطيران الإيراني ووصوله لمطار بيروت.
تقول مصادر في كيان الاحتلال إن التصويت على حل الكنيست بطلب من حزبي الحريديم شاس ويهدوت هتوراه ما لم تنجح مساعي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى تسوية تضمن عدم تجنيد الحريديم قطعياً سوف يعني حكماً سقوط الائتلاف الحكومي الحاكم الذي يملك 64 صوتاً من أصل 120 من أعضاء الكنيست يمثل الحريديم منهم 18 صوتاً. والتصويت سوف يجمع ضد الحكومة كل خصومها رغم تناقضاتهم فلن يقف مع الحكومة إلا 46 صوتاً هم 32 صوتاً لحزب الليكود و14 صوتاً نالها تحالف حزبيْ بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
05-06-2025
أسرار الصحف 4-6-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-05-05
أسرار الصحف 06-05-2025
اسرار
2025-05-05
أسرار الصحف 06-05-2025
0
اسرار
2025-06-02
أسرار الصحف 03-06-2025
اسرار
2025-06-02
أسرار الصحف 03-06-2025
0
اسرار
2025-05-30
أسرار الصحف 31-05-2025
اسرار
2025-05-30
أسرار الصحف 31-05-2025
0
اسرار
2025-05-27
أسرار الصحف 28-05-2025
اسرار
2025-05-27
أسرار الصحف 28-05-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-06-03
أسرار الصحف 4-6-2025
اسرار
2025-06-03
أسرار الصحف 4-6-2025
0
اسرار
2025-06-02
أسرار الصحف 03-06-2025
اسرار
2025-06-02
أسرار الصحف 03-06-2025
0
اسرار
2025-06-01
أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥
اسرار
2025-06-01
أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-05-30
أسرار الصحف 31-05-2025
اسرار
2025-05-30
أسرار الصحف 31-05-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
0
أخبار لبنان
2025-05-27
جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة
أخبار لبنان
2025-05-27
جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة
0
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-04-25
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة
0
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
2
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
3
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
4
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
5
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
6
أخبار لبنان
06:13
علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله
أخبار لبنان
06:13
علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله
7
اسرار
23:34
أسرار الصحف 05-06-2025
اسرار
23:34
أسرار الصحف 05-06-2025
8
خبر عاجل
09:08
النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها
خبر عاجل
09:08
النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More