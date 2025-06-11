الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 11-6-2025

اسرار
2025-06-10 | 23:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 11-6-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 11-6-2025

النهار

- قدّم موظف كبير في مصرف لبنان فتوى قانونية للحاكم كريم سعيد بأنه يمكن متابعة أعمال المؤسسة من دون وجود نواب الحاكم.

- يقوم قضاة شيعة من غير الأسماء المتداوَلة في الإعلام بمحاولة التقرّب من مرجعية طلباً لتزكيتهم للحلول في مراكز قضائية مخصصة لطائفتهم.

- التقى دبلوماسي أميركي متقاعد مع رئيس بلدية لبنانية كبرى واطّلع على واقع إمكاناتها في حضور أحد النواب.

- استأثر لقاء رئيس حزب سابق ومرجع سياسي، مع سفيرة دولة كبرى بعد خلاف وتباين جراء مواقف أطلقت من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، واللقاء هو الأول بعد التباينات بين الطرفين.

- قال أحد القضاة الروحيين إنّ الاستقرار في البلاد ظهر جليّاً في عدد دعاوى الطلاق التي بعد أن تضاعفت إثر الانهيار المالي، عاد العدد واستقرّ للعامين الأخيرين على معدل وسطي يقرب من عدد ما قبل الأزمة.

- عاد الحديث عن استقالات "طوعية" في عدد من المراكز الدينية المسيحية بعد تسلّم البابا الجديد مهماته وبدء عمله لاستنهاض المؤسسات الكنسية.

- مع بدء فصل الصيف، وتوقّع عودة الرعايا العرب إلى لبنان، ارتفعت أسعار الشقق وبدلات الإيجار في معظم المناطق الجبلية القريبة من الساحل.

- تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات وزير سابق يوجّه فيها النقد القاسي لطهران ونشروا في المقابل صوره مشاركاً في استقبال وزير خارجيتها في بيروت.


الجمهورية

- تردّدت أنباء عن اتصال جرى بين مسؤول لبناني وسفير دولة صديقة في منتصف الليل، حيث نُقل أنّ الموضوع "سرّي للغاية".

- تعمّدت إحدى الجهات لدوافع مالية إلى تشويه حقيقة موقف هيئة مؤثرة من مسألة حساسة قانونية ومالية مطروحة منذ 6 سنوات.

- تعارض قيادات من الصف الأول في تنظيم غير لبناني اتفاقاً تمّ أخيراً بين رئيس هذا التنظيم وجهة رسمية في لبنان.


اللواء

- فوجئت أوساط مالية بخطوة الاتحاد الاوروبي وضع لبنان على اللائحة السوداء، على الرغم من الجهود التي تبذل على صعيد الأداء والتعافي.

- تهتم أطراف دبلوماسية بالانطباعات التي تكونت بعد اجتماع مسؤول رفيع مع وفد نيابي – حزبي خارج ما نُشر عن "قفشات" ومزاح ومداعبات كلامية ضاحكة.

- تتحدث مصادر مقربة عن توقيف شخصيات نيابية ووزارية في ضوء تقدُّم التحقيقات في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء.


البناء

- توقع مصدر دبلوماسي أن تتبع خطوة بريطانيا بفرض عقوبات على رموز التطرّف في حكومة كيان الاحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش خطوات مشابهة من العقوبات نفسها بحق هذين الوزيرين تحديداً انسجاماً مع مزاج الشارع الذي ينظر لرموز التوحّش والإجرام في الكيان بعين الغضب، ولكن للعقوبات وظيفة سياسية تتصل بقناعة أن الانتخابات في الكيان باتت خياراً شبه أكيد هذا العام، وبأن المهمة الغربية هي إخراج رموز التطرف التي يمثلها الوزيران من المشهد الحكومي المقبل كمدخل ضروريّ لتحرير القرار الإسرائيلي من حق الفيتو الذي يملكونه في الحكومة الحالية ضد إطلاق أيّ مسار سياسي مع الفلسطينيين، وذلك عبر إيصال رسالة إلى الناخب في الكيان مفادها أن هؤلاء يشكلون عقبة لاستعادة علاقة إيجابيّة بين الكيان ودول الغرب.

- في تقييم إجمالي وصل إلى سفارة غربيّة من حكومتها وتمّ إطلاع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين عليه، استخفاف بالحديث عن سعي أميركي إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل، لأن خبرة إسرائيل تقول إنّها خاضت كل حروبها ضد لبنان بما في ذلك اجتياح عام 1982 بوجود هذه القوات التي لم تشكّل عائقاً، وهي في عام 1996 قصفت أحد مقارها القياديّة في قانا وارتكبت مجزرة فيه بحق المدنيّين الذين لجأوا إليه، وعام 2006 توسّعت حيث تستطيع، كما فعلت بعد وقف إطلاق النار في حرب الطوفان ولم تلق من اليونيفيل ومن خلفها الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة أيّ رد فعل يتجاوز موقفاً ظرفياً إعلامياً، بينما يشكل انتشار هذه القوات مع الجيش اللبناني البديل الوحيد المتاح أمام واشنطن وتل أبيب طالما أن الاحتلال فوق طاقة إسرائيل عسكرياً وفوق طاقة أميركا سياسياً، بينما الهدف المرجّح للحملة والتهويل فهو السعي لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها بذريعة أنّها غير فاعلة فلترحّل أو تصبح أفعل؟

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 10-06-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-06-06

أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-04-10

أسرار الصحف 11-4-2025

LBCI
اسرار
2025-06-03

أسرار الصحف 4-6-2025

LBCI
اسرار
2025-06-01

أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-06-09

أسرار الصحف 10-06-2025

LBCI
اسرار
2025-06-06

أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-06-04

أسرار الصحف 05-06-2025

LBCI
اسرار
2025-06-03

أسرار الصحف 4-6-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:16

لودريان: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
05:05

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06

هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 11-6-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مرة أخرى... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب السيدات إلى صربيا... تحضيرًا لبطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عمل وزارة الزراعة في ١٠٠ يوم… أفعال لا وعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان لا يحتاج لمعجزة بل للتنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:40

تكتل "لبنان القويّ" يطعن في البند الثاني من القرار المتعلق بزيادة الرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الصندوق البلديّ المستقلّ مكسور ... ووعود انتخابية فارغة على أنقاض المؤسسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بحيرة عيون السمك في عكار من السياحة إلى مكب للنفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في الذكرى العاشرة لـ"طلعت ريحتكم": أزمة نفايات تهدد لبنان والسبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قناعة إسرائيلية بتمسّك ترامب بنتنياهو... وإستبعاد الضربة العسكرية لإيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
11:43

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر

LBCI
أمن وقضاء
08:29

صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش

LBCI
أمن وقضاء
23:49

الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية

LBCI
حال الطقس
01:55

طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
08:58

العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
صحف اليوم
00:45

السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
منوعات
09:23

ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل عام 2043... قمر "الفراولة" يزّين السماء الليلة وهذه كل التفاصيل حوله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More