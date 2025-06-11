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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 11-6-2025
اسرار
2025-06-10 | 23:36
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أسرار الصحف 11-6-2025
النهار
- قدّم موظف كبير في مصرف لبنان فتوى قانونية للحاكم كريم سعيد بأنه يمكن متابعة أعمال المؤسسة من دون وجود نواب الحاكم.
- يقوم قضاة شيعة من غير الأسماء المتداوَلة في الإعلام بمحاولة التقرّب من مرجعية طلباً لتزكيتهم للحلول في مراكز قضائية مخصصة لطائفتهم.
- التقى دبلوماسي أميركي متقاعد مع رئيس بلدية لبنانية كبرى واطّلع على واقع إمكاناتها في حضور أحد النواب.
- استأثر لقاء رئيس حزب سابق ومرجع سياسي، مع سفيرة دولة كبرى بعد خلاف وتباين جراء مواقف أطلقت من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، واللقاء هو الأول بعد التباينات بين الطرفين.
- قال أحد القضاة الروحيين إنّ الاستقرار في البلاد ظهر جليّاً في عدد دعاوى الطلاق التي بعد أن تضاعفت إثر الانهيار المالي، عاد العدد واستقرّ للعامين الأخيرين على معدل وسطي يقرب من عدد ما قبل الأزمة.
- عاد الحديث عن استقالات "طوعية" في عدد من المراكز الدينية المسيحية بعد تسلّم البابا الجديد مهماته وبدء عمله لاستنهاض المؤسسات الكنسية.
- مع بدء فصل الصيف، وتوقّع عودة الرعايا العرب إلى لبنان، ارتفعت أسعار الشقق وبدلات الإيجار في معظم المناطق الجبلية القريبة من الساحل.
- تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات وزير سابق يوجّه فيها النقد القاسي لطهران ونشروا في المقابل صوره مشاركاً في استقبال وزير خارجيتها في بيروت.
الجمهورية
- تردّدت أنباء عن اتصال جرى بين مسؤول لبناني وسفير دولة صديقة في منتصف الليل، حيث نُقل أنّ الموضوع "سرّي للغاية".
- تعمّدت إحدى الجهات لدوافع مالية إلى تشويه حقيقة موقف هيئة مؤثرة من مسألة حساسة قانونية ومالية مطروحة منذ 6 سنوات.
- تعارض قيادات من الصف الأول في تنظيم غير لبناني اتفاقاً تمّ أخيراً بين رئيس هذا التنظيم وجهة رسمية في لبنان.
اللواء
- فوجئت أوساط مالية بخطوة الاتحاد الاوروبي وضع لبنان على اللائحة السوداء، على الرغم من الجهود التي تبذل على صعيد الأداء والتعافي.
- تهتم أطراف دبلوماسية بالانطباعات التي تكونت بعد اجتماع مسؤول رفيع مع وفد نيابي – حزبي خارج ما نُشر عن "قفشات" ومزاح ومداعبات كلامية ضاحكة.
- تتحدث مصادر مقربة عن توقيف شخصيات نيابية ووزارية في ضوء تقدُّم التحقيقات في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء.
البناء
- توقع مصدر دبلوماسي أن تتبع خطوة بريطانيا بفرض عقوبات على رموز التطرّف في حكومة كيان الاحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش خطوات مشابهة من العقوبات نفسها بحق هذين الوزيرين تحديداً انسجاماً مع مزاج الشارع الذي ينظر لرموز التوحّش والإجرام في الكيان بعين الغضب، ولكن للعقوبات وظيفة سياسية تتصل بقناعة أن الانتخابات في الكيان باتت خياراً شبه أكيد هذا العام، وبأن المهمة الغربية هي إخراج رموز التطرف التي يمثلها الوزيران من المشهد الحكومي المقبل كمدخل ضروريّ لتحرير القرار الإسرائيلي من حق الفيتو الذي يملكونه في الحكومة الحالية ضد إطلاق أيّ مسار سياسي مع الفلسطينيين، وذلك عبر إيصال رسالة إلى الناخب في الكيان مفادها أن هؤلاء يشكلون عقبة لاستعادة علاقة إيجابيّة بين الكيان ودول الغرب.
- في تقييم إجمالي وصل إلى سفارة غربيّة من حكومتها وتمّ إطلاع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين عليه، استخفاف بالحديث عن سعي أميركي إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل، لأن خبرة إسرائيل تقول إنّها خاضت كل حروبها ضد لبنان بما في ذلك اجتياح عام 1982 بوجود هذه القوات التي لم تشكّل عائقاً، وهي في عام 1996 قصفت أحد مقارها القياديّة في قانا وارتكبت مجزرة فيه بحق المدنيّين الذين لجأوا إليه، وعام 2006 توسّعت حيث تستطيع، كما فعلت بعد وقف إطلاق النار في حرب الطوفان ولم تلق من اليونيفيل ومن خلفها الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة أيّ رد فعل يتجاوز موقفاً ظرفياً إعلامياً، بينما يشكل انتشار هذه القوات مع الجيش اللبناني البديل الوحيد المتاح أمام واشنطن وتل أبيب طالما أن الاحتلال فوق طاقة إسرائيل عسكرياً وفوق طاقة أميركا سياسياً، بينما الهدف المرجّح للحملة والتهويل فهو السعي لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها بذريعة أنّها غير فاعلة فلترحّل أو تصبح أفعل؟
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أسرار الصحف 10-06-2025
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