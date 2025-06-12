أسرار الصحف المحلية 12-6-2025

النهار



يُنقَل بأنّ مغادرة النازحين السوريين جارية على قدم وساق وإن بأعداد قليلة، وقد بدأت العودة الطوعية، وثمّة أجواء بأنّ الرقم سيرتفع بعد تأمين السعودية وقطر رواتب القطاع العام في سوريا والإعلان عن سلسلة مشاريع إنمائية وعمرانية واستثمارية.



في إطار ملاحقة عدد من المسؤولين والمديرين العامّين، تبيّن أنّ مديراً عاماً لا يزال في منصبه وسط شائعات عن إمكان اقالته، تملّك أخيراً شقة فخمة في باريس، وأسّس قبل نحو عامَين شركة عقارية في العاصمة الفرنسية تشاركه فيها عائلته الصغيرة.



تنشط الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفات وتوقيف مرتكبين في غير منطقة لتأكيد ضبط الأوضاع وإثبات قدرة الدولة على الإمساك بالأمن.



لم توضح أيّ جهة رسمية بعد ما يتداول حول ملفّ باخرتَين محمّلتَين بالفيول المغشوش دخلتا لبنان بعد التلاعب ببياناتهما.



يسعى قاضِ قدَّم استقالته قبل مدة وطمح إلى منصب سياسي، للعودة مجدّداً الى السلك، بعدما تأكد له أنّ العهد الجديد ليس في وارد توزيره.



تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحاً سابقاً للرئيس نبيه بري فيه "لو يطاوعوني ما كنّا وصلنا لهون. وكنا عدّلناها قبل ما تميل هالميلة هيدي"، ربطاً بالحديث عن تعديل في مهمة اليونيفيل جنوبًا.



الجمهورية



يسعى أحد الأحزاب إلى السيطرة على وزارة أيّد وصول وزيرها إلى منصبه، بشكل تدريجي، عبر وضع مقرّبين منه في مراكز حسّاسة.



تتعرّض إحدى الهيئات الساعية إلى الإصلاح والحَوكمة الحديثة إلى حملات شرسة ومزاعم غير صحيحة.



يعمل سياسي شاب على برنامج إنمائي شامل في منطقته، يفسح المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة الفاعلة في إنجازه.



اللواء



تتجابه على «المسرح الفوقي» في لبنان اتجاهات ابرزها: يتحدث عن مواجهة وشيكة مجدداً قد تلي عاشوراء، واتجاه آخر، يستعد لموسم سياحي واعد لم يبدأ بعد..



وزير معني يؤثر الابتعاد عن اشتباك سياسي، يتعلق بتعيين قاضٍ في مركز قضائي مالي رفيع.



اوضحت بعثة اوروبية للمسؤولين، ان وضع لبنان على «اللائحة السوداء» مالياً، قرار قديم، مضى عليه اكثر من سنة، وله علاقة بالحكومة السابقة..



نداء الوطن



يتخوّف مصدر سياسي من أن يكون تلويح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس بالتحرّك في الشارع ثمّ التراجع خطوة محسوبة للضغط على رئيس الحكومة ضمن لعبة الابتزاز السياسي التي يمارسها "الثنائي".



كشف مصدر مطّلع عن وعد أطلقه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار بتحديد رواتب شهرية تصل إلى 9,000 $ لكلّ منهم ما يثير علامات استفهام حول المعايير سيّما وأن تعويضات بعض المجالس والهيئات تفوق بعشرات المرّات مداخيل الموظفين الرسميين.



أظهرت التحقيقات أنّ أحد موظفي وزارة الطاقة المطلوب استصدار إذن بملاحقته قضائياً بقضايا منح رخص مخالفة لحفر آبار واستثمار غير قانوني للأملاك النهرية، يملك عقارات عدة ويمنح قروضاً خاصة بفوائد باهظة.ما يثير شبهات حول مصادر ثروته ويطرح تساؤلات عن فعالية الأجهزة الرقابية.



البناء



يقول مرجع في قوى المقاومة في المنطقة إن ما أصاب كيان الاحتلال جراء حرب الطوفان وجبهات الإسناد أكبر من القدرة على احتوائه مهما كانت الاتجاهات التي يسلكها الصراع الداخلي في الكيان، لأن الخسائر غير قابلة للترميم في عدة عناوين الأول هو قدرة الجيش على القتال والتعبئة والحشد لأن الرواية الداخلية الصهيونية سقطت سواء في وصفة الملاذ الأشدّ أمناً ورفاهية ليهود العالم أو في توصيف الدولة الضائعة بين كونها يهودية وديمقراطية معاً وقد صارت على المفترق بين أن تكون ديمقراطية بلا يهوديتها أو يهودية بلا ديمقراطيتها ونتائج هذا التيه التاريخي في الهوية، أما الخسارة الثانية فهي خسارة الروح والثقة بالجيش وتفوّقه وقدرته على الانتصار والحماية، والخسارة الثالثة هي ما أصاب الرأي العام الغربي من تحولات بنيوية سقطت معها السرديّة التاريخية الإسرائيلية سواء حول مظلومية مزعومة مستمدّة من الهولوكوست أو تمدّن مزعوم مستوحى من الانتماء للغرب وقوى المقاومة التي خسرت كثيراً حافظت على تماسك بنيتها مع شعوبها وعلى روح القتال لديها وعلى سرديّتها وهي قادرة على الاستثمار على هذه التحوّلات وترميم ما لحقها لأن خسائرها رغم كونها جسيمة إلا أنّها قابلة للترميم بعكس “إسرائيل”.



قال باحث تاريخيّ في الشؤون الأميركية إن اربعة فوالق ديمغرافية انفتحت في أميركا وتهتز معها الطبقات التكتونية لاستقرار المجتمع، الأول هو فالق اللاتينيين والبيض وهو في عمقه امتداد لفالق السكان الأصليين الذين ينتمي اللاتينيون إليهم والمستوطنين المستعمرين الذين يمثلهم البيض، أما الفالق الثاني فهو فالق شيكاغو نيويورك الذي يمثل المواجهة التاريخيّة بين السود والعنصرية البيضاء وهو أقرب لثورة العبيد على نظام الفصل العنصريّ، والفالق الثالث هو الفالق المكسيكيّ الأميركيّ، حيث الولايات الثماني التي كانت مكسيكية واحتلتها أميركا هي ساحات مواجهة ودعوات الانفصال تملك فيها رصيداً وهي نصف مساحة أميركا وثلاثة أرباع ثروتها، أما الفالق الرابع فهو الفالق الكاثوليكي البروتستانتي حيث ينتمي البيض الحاكمون للبروتستانتيّة وينتمي اللاتينيون للكاثوليكية وقد بات لديهم بابا في روما يذكّرهم بما فعله بابا آخر من أصول بولندية بالاتحاد السوفياتيّ قبل أربعة عقود.